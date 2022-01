DN Debatt Repliker. ”Överdriven klimatoptimism kommer inte att rädda oss”

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Jag har den allra största respekt för de två författarna till inlägget på DN Debatt om att utsläppen minskar, vilket gjorde min förvåning större över den oförblommerade optimismen. Det är förvisso så att Sveriges utsläpp minskat sedan 1990 om man bara räknar de territoriella utsläppen och ser väldigt förmånligt på förbränning av vad som klassas som förnybara bränslen.

Men det fundamentala är att utsläppen ändå inte minskar i tillräcklig takt för att vi ska nå våra klimatmål. Utan den kontexten är den överdrivet positiva bilden något som snarast kan hämma den fortsatta satsningen framåt och bli ett alibi för många att fortsätta leva som vi gör i dag, inte minst när det gäller konsumtionen.

Konsumtionen är ett annat sätt att mäta vårt klimatavtryck på. Här ser det onekligen mycket värre ut som DN nyligen rapporterat. Fokuserar vi på ett förenklat sätt på att det sker en förändring i territoriella utsläpp missar vi västvärldens blytunga ansvar i konsumtionen. Det blir likt den förvillelsetaktik som fossillobbyn arbetat länge med för att få så många av oss att fortsätta vilja konsumera, men tro att de ändå gör något gott när det ännu finns hopp och väljer bort plastsugrör.

Det finns dock ytterligare problem i artikeln. Den skalbarhet som nämns är inte riktigt på den nivå som skulle behövas. Den explosion av elektrifiering vi behöver (inte den måttfulla ökning vi nu ser) uppvägs inte av ökad kapacitet i elnäten, vilket vi fått erfara redan i år, och inte heller på långa vägar i förväntad produktion av batterier för till exempel bilar och än mindre för tunga fordon.

Jag tror mig förstå skälen till varför författarna vill se det ljusa i våra strävanden. Inte minst svenska forskare och debattörer inom klimatområdet har haft svårt för de mer raka och skrämmande budskapen som många unga står för, inte minst klimataktivisten Greta Thunberg. Troligen beror det på rädsla för en uppgivenhet. Man kan undra om många ännu inte kommit över texter som ”Learning to die in the anthropocene”.

Men avsaknad av naivt hopp är inte alls nödvändigtvis hopplöshet. Hur skulle vi annars ha klarat oss igenom krig och andra kriser? Det vi behöver är i stället mod och handlingskraft. En del av detta har vi nu i snart två år tränat i alla fall till delar under pandemin.

Det som är slående är hur lite tid och kunskap som ägnas åt just detta. Hur ska vi bäst driva de fundamentala frågorna kring vår överlevnad? En del kunskap finns, men den tillämpas inte – och mycket saknas också fortfarande.

Lite ironiskt blir det också när forskare, som själva ber om uppmärksamhet för sitt detaljerade kunnande, inte tar till sig kunskap från experter och kunniga inom andra områden som beteendedesign och sociologi till exempel. Vi behöver lyssna på vetenskapen, inom alla discipliner, från alla discipliner.

Jag är själv övertygad om att vi måste börja förbereda oss omedelbart för en värld där temperaturen stigit mer än 2 grader före förindustriell tid. Mitt hopp är ute att vi ska kunna nå Parisavtalets mål på en uppvärmning på högst 1,5 grader. Men det innebär inte att det är hopplöst.

I stället måste vi – samtidigt som vi fokuserar på att ställa om för att minimera klimateffekterna – och förbereda oss för att kunna överleva dem. Det är ingen motsättning, utan tvärtom förstärker och sporrar dessa utmaningar varandra och tvingar oss att se verkligheten i stället för att ha en överdriven tro på förändringar som är otillräckliga. Vi behöver se och förstå vad som väntar. Det hjälper inte att låta bli att titta upp.

Sverige har en möjlighet att vara föregångare genom handling i båda dessa områden, men också i hur hela den kollektiva förståelsen för vad vi är inne i kan byggas upp och leda till en ny form av allmänbildning. Även om Sverige är ett väldigt litet land är kombinationen av dessa delar något som kan göra oss till en föregångare och något vi kan driva och dela med andra länder. Det gäller både lösningar och inställningen till vår situation.

Johan Rockströms och Svante Axelssons kunskaper är viktiga delar i detta, men det behövs lika vasst kunnande inom många andra kompletterande områden för att vi ska kunna lyckas med detta. Möjligheten för vår fortlevnad bygger lika mycket på förståelsen för hur vi fungerar som människor och i grupp och vad som krävs för att vi ska ta till de åtgärder och fatta de beslut som krävs.