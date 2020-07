Varje år drabbas närmare 70 000 svenskar av cancer. Samtidigt avlider omkring 23 000 personer årligen i någon cancersjukdom. En väsentlig del av dessa dödsfall skulle kunna ha förhindrats om sjukdomen upptäcktes i tid. Tack vare nya läkemedel och modern behandling överlever allt fler sin cancer eller lever med den som en kronisk sjukdom. Men för att sjukdomen ska vara möjlig att bota eller för att göra att patienten kan leva med den under många år är tidig upptäckt helt avgörande.

Socialstyrelsen har tillsammans med vårdens olika aktörer under lång tid arbetat fram rekommendationer för nationella screeningprogram. I dag erbjuds screening av bröst- och liv­moderhalscancer och i vissa regioner har även screening av tjock- och ändtarmscancer pågått en längre tid. Men tyvärr har många regioner halkat efter med just denna screening.

I vissa regioner har arbetet med att införa screening för prostatacancer just startat. Ett arbete som tyvärr stannat av under trycket av coronavirusets framfart.

Det är inte bara regionala skillnader som avgör vilken chans man har till överlevnad. Även socioekonomisk status spelar roll. Ofta är det just de med lägst utbildning och inkomst som drar nit­lotten, något som under rådande corona­pandemi blivit skrämmande tydligt.

Sedan en tid diskuteras även screening för lungcancer. En omfattande amerikansk studie i den ansedda medicinska tidskriften New England Journal of Medicine (N Engl J Med 2011; 365:395–409) liksom en europeisk studie, som även den nyligen publicerades i New England Journal of Medicine (N Engl J Med 2020; 382:503–513), visar att lungcancerscreening kan minska dödligheten i sjukdomen med cirka 20 procent hos högriskgrupper. Översatt till svenska förhållanden skulle lungcancerscreening kunna rädda 400–500 liv per år. Detta tillsammans med en aktiv rökprevention kan rädda ännu flera liv. Rökprevention är dessutom särskilt aktuellt i dessa dagar då det är en riskfaktor för att drabbas extra svårt av covid-19.

I USA har lungcancerscreening redan införts och även andra länder har kommit långt i införandeprocessen. Men i Sverige väntar vi fortfarande på mer aktiva åtgärder.

Socialstyrelsens rekommendationer gäller hela landet. Målet är att skapa förutsättningar för en jämlik vård oavsett bostadsort, kön eller socioekonomisk status. Det är dock upp till varje region att bestämma om och när ett screeningprogram ska påbörjas. Medan Stockholm–Gotland införde screening av tjock-och ändtarms­cancer redan 2008 drar andra regioner i gång först i år. Vissa har inte ens börjat planera för ett införande och många människoliv kommer därför att gå förlorade. När det gäller screening av livmoderhalscancer finns fortfarande stora olikheter trots nationella beslut.

I en norsk populationsbaserad studie som nyligen publicerades i den medicinska tidskriften Acta Oncologica (volume 59, 2020) har en norsk forskargrupp med hjälp av det Norske Kreft­registeret undersökt väntetider mellan cancerdiagnos och behandlingsstart för invandrare från icke-väster­ländska länder jämfört med infödda norrmän. Det man bland annat såg var att tiden mellan diagnos och behandling vid bröst- och lungcancer var större i invandrargruppen än hos infödda norska medborgare. Förutom längre väntetider visade det sig också att asiatiska kvinnor i mindre utsträckning fick bröstbevarande kirurgi jämfört med infödda norska kvinnor. En anledning kan vara att de kommer senare till mammografi. Vi har mycket goda skäl att tro att det ser likadant ut i Sverige och även för andra tumör­sjukdomar.

Var i landet du bor och vilken socio­ekonomisk status du har påverkar alltså chansen att få en optimal behandling och därmed möjligheten till ett långt bra liv. Även de mest avancerade åtgärderna är verkningslösa om de patienter som behöver dem inte får tillgång till dem vid rätt tidpunkt. Rätt åtgärd till rätt individ i rätt tid ska vara det självklara målet. Detta gäller även prevention.

Införandet av screening i hela landet går långsamt och kommer inte alla till del. Det är dessutom helt klart att perioden med coronaviruset orsakat ett ännu större glapp med en stor vårdskuld. Risken är också uppenbar att många kommer att avlida i en avancerad tumörsjukdom, då många regioner av förklarliga skäl stoppat screening­arbetet.

Därför är den viktigaste uppgiften att samtliga regioner och de som fattar politiska beslut nu följer Socialstyrelsens nationella rekommendationer kring screening och även tar krafttag mot de socioekonomiska skillnader som finns i vårt land. Här behövs en större insikt och kunskap hos våra besluts­fattare. Det är inte acceptabelt att driva prioriteringar så långt att man avstår från möjligheten att tidigt upptäcka en svår sjukdom som man vet ger ökad sjuklighet och död. Ingen region får halka efter. Inte ens i dessa tider.

Det är också viktigt att alla medborgare förstår värdet av att tidigt upptäcka cancer, så att ingen förlorar dyrbar tid och därigenom möjlighet till bot eller längre överlevnad.