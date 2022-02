DN Debatt. ”Parallellerna mellan 1936 och nutid är skrämmande”

Det är hög tid för Magdalena Andersson att bli mer som Per Albin Hansson, Ulf Kristersson som Gösta Bagge och Annie Lööf som Axel Pehrsson-Bramstorp. I dag är svensk politik långt ifrån att hantera en verklighet som kan bli kritisk. Beskeden inför den återinkallade Försvars­beredningen motsvarar inte de säkerhetspolitiska utmaningarna. Det finns all anledning för statsministern och oppositionen att gå tillbaka i historie­böckerna för vägledning.

Sommaren 1938 var det uppenbart att försvarsbeslutet 1936 inte var tillräckligt. Det hade föregåtts av en hård strid om pengarna. Oron i Europa gjorde att Sverige behövde höja försvars­anslagen från 118 miljoner kronor. Om detta var man enig, men inte om hur mycket. Statsminister Per Albin Hansson ansåg att 133 miljoner räckte, men mitten-högeroppositionen drev igenom 148 miljoner kronor. Beslutet innebar inga större strukturella förändringar förutom att flygvapnet förstärktes kraftigt. Krigshotet kändes inte akut, det fanns ju ännu gott om tid… Utökningen av flygvapnet skulle till exempel vara genomförd först 1944.

Beslutet ledde till att regeringen avgick och Axel Pehrsson-Bramstorps sommarregering tog över. Vid valet senare den hösten kom Hanssons socialdemokrater tillbaka till regeringsmakten, då i koalition med Bramstorps bondeförbundare, trots bråket om pengar till försvaret tidigare.

Utvecklingen i Europa kom de följande åren att gå snabbt åt fel håll. Tyskland genomförde Anschluss, annekteringen av Österrike. Krisen i Tjeckoslovakien var under uppsegling. Oron växte även om ingen 1938 kunde förutsäga framtiden.

Därför beslutade regeringen att ge försvaret ett tilläggsanslag på 70 miljoner kronor på ett bräde. Det vill säga försvarsanslaget höjdes med 50 procent, från cirka 1,5 procent av bnp till 2 procent.

Hål att stoppa 30 miljarder, eller mer, i saknas inte, och då har vi inte nämnt den civila delen av totalförsvaret där läget är djupt problematiskt.

Det var inga djupsinniga behovsanalyser och omfattande byråkratiska processer som låg bakom den summan. Blivande generalen Carl August Ehrensvärd, som då tjänstgjorde i försvarsstaben beskrev processen i sina memoarer: ”Nu gällde det att föreslå en lämplig anslagssumma. Jag samrådde med arméledningen och avdelningschefer i försvarsstaben och dessa i sin tur med de båda andra försvarsgrensledningarna. Överslagsberäkningar gav vid handen, att i första hand extra anslag på ungefär 70 miljoner föreföll erforderliga.” Det tog några dagar.

Året därpå, 1939, när andra världskriget bröt ut växte försvarsutgifterna till 6 procent av bnp för att 1940 landa på 12 procent.

2020 fattade riksdagen ett försvars­beslut om att försvarsanslagen stegvis ska öka från cirka 1 procent av bnp till 1,5 fram till 2025. Mycket enkelt sammanfattat innebär det att den existerande organisationen ska göras krigsanvändbar genom att olika stödfunktioner som logistik, ledning med mera utökas, att antalet arméförband nästan fördubblas (dock med måttlig materiell förnyelse), och att flottan tillförs en extra ubåt och två extra ytstridsfartyg. Flygvapnet ska bibehålla samma antal flygplan som i dag, cirka 100, men 60 av dessa ska ersättas av en ny generation Jas 39 Gripen. Sammantaget kommer Försvarsmakten fortsatt vara en mycket liten i förhållande till landets storlek och olika tänkbara kris- och krigsfall.

Huvuddelen av förändringarna är inplanerade att ske i perioden 2025–2030, och där de mest effekt­höjande, och dyraste, ska vara slutförda omkring 2030.

Trots alla vackra ord med vilket försvarsbeslutet beskrivs så är det svårt att tolka beslutets inriktning på något annat sätt än att vi inte tror att vi kan dras in i en väpnad konflikt på tio år.

Parallellen mellan 1936 och 2020 är skrämmande.

Den oföretagsamhet som såväl regeringen som övriga riksdagspartier uppvisar befäster bara intrycket av att politiken fortsatt styrs av synsättet att riskerna inte är på riktigt. När Hansson, Pehrsson-Bramstorp och Bagge insåg riskerna på allvar var det i senaste laget. Bristerna vid mobiliseringen 1939 var omfattande vid de förband som fanns att tillgå.

Generalen Archibald Douglas, då stabschef vid andra armékåren i Övre Norrland skrev bland annat: ”Vad man därvid såg var bedrövligt. Antalet statofficerare per bataljon var ytterst ringa – fyra eller fem. Det stora flertalet kompani- och plutonchefer var reservofficerare och saknade, bortsett från de allra yngsta, nästan helt och hållet all truppvana. De gick bet på de allra enklaste uppgifter.” Han skrev också: ”Inte ens statofficerarna var vuxna sina uppgifter. Resultatet kunde inte bli mer än ett. Truppen blev illa omhänder­tagen och lärde sig föga, och förbanden misslyckades i nästan allt som under manöver och strid krävdes av dem.”

De utbildningsmässiga bristerna tog det något år att avhjälpa, även om det kostade stora pengar. Den materiella och organisatoriska tillväxten blev klar först efter 1945, när kriget var slut. Att ”panikrusta” är dyrt, men framför allt farligt om man startar för sent.

När Försvarsberedningen nu återsamlas så har regeringen sagt att man vill lägga noll kronor mer på försvaret, däremot vill man planera om inom försvarsperioden för att få mer effekt i närtid. Moderaterna vill skjuta till 3 miljarder kronor i år för både militärt och civilt försvar. Övriga oppositionspartier har inte visat sina kort än. Om svensk politik visade samma krisinsikt som 1938 hade det i stället handlat om över 30 miljarder kronor.

Det är dags för alla inblandade att frigöra sig från att betrakta de processer som styrt Försvarsmaktens utveckling fram tills nu som heliga. I stället bör frågan ställas: om vi skulle behöva försvara oss mot ett angrepp nästa år eller året därefter, vad borde vi då vidta för åtgärder nu?

Behoven är akuta. Försvarsmakten är alldeles för anorektisk. Flottan har knappt en besättning till varje korvett. Arméns fåtaliga förband har inte utvecklats på ett ändamålsenligt sätt, enligt en rapport från Riksrevisionen i fjol där det konstateras att deras möjligheter att lösa uppgifter i krig är begränsade. Flygvapnet behöver också förstärkas med materiel och personal och baser. Hål att stoppa 30 miljarder, eller mer, i saknas inte, och då har vi inte nämnt den civila delen av totalförsvaret där läget är djupt problematiskt.

Pengarna behövs både till personal och till materiel. Den ansträngning som måste göras för totalförsvaret kommer att vara den största på en politisk generation.

Andersson, Kristersson och Lööf, det är hög tid att växa i Hanssons, Bagges och Pehrsson-Bramstorps kostymer och göra upp kring det som krävs. Världen väntar inte på svenska processer. Vad som händer i morgon vet vi inte, men vi vet att riskerna växer mycket snabbare än svensk totalförsvars­förmåga.