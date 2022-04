DN Debatt. ”Patientnytta måste styra prioriteringar av läkemedel”

Riksdagen fattade den 24 mars beslut om ett tillkänna­givande där rege­ringen uppmanas utreda en särskild finansiering för läkemedel mot sällsynta tillstånd. Skälet förefaller vara att det nuvarande systemet i alltför hög grad säger nej till introduktion av dessa läkemedel, eftersom kostnaden i relation till patient­nyttan bedöms vara för hög, och att en särskild finansiering i större utsträckning skulle innebära att dessa läkemedel görs tillgängliga för patienter. Det har framförts att detta skulle ske genom att den särskilda finansieringen används utan hänsyn till kostnaden per patientnytta.

Vi, som är involverade i forskning, rekommendationer och beslut kring prioriteringar av läkemedel, uppmanar regeringen att noggrant utreda för- och nackdelar av förslaget innan man går vidare med en sådan strategi. Förslaget riskerar att underminera den värde­baserade prissättningsmodell och sammanhållna prioritering av läkemedel som görs i svensk hälso- och sjukvård och leda till en ojämlik behandling av olika (men likvärdiga) tillstånd.

Att göra nya behandlingar tillgängliga för patienter med sällsynta tillstånd är angeläget och i linje med den etiska plattformens behovs- och solidaritetsprincip, eftersom dessa tillstånd ofta är svåra eller mycket svåra och saknar behandling. Läkemedel mot dessa tillstånd är dock en utmaning för hälso- och sjukvårdsystemet, dels eftersom prissättningen är sådan att de innebär en hög kostnad, dels eftersom det ofta finns osäkerhet kring behandlings­effekt och patientnytta.

Skulle vi välja att betala ännu mer, skulle vi alltså förlora förhållandevis ännu mer hälsa för and­ra patienter.

Det finns vissa skäl för varför priset för dessa läkemedel kan tänkas behöva vara högre än för andra läkemedel, som att kostnader för utveckling, dokumentation och marknadsföring samt företagens vinstkrav behöver täckas trots att patienterna är få även ur ett globalt perspektiv. Sedan några år har därför Tandvårds- och läke­medelsverket och Rådet för nya terapier (som normalt hanterar dessa läkemedel) accepterat en dubbelt så hög kostnad per patientnytta än för vanliga läkemedel – för att bättre kunna tillgodose en mer jämlik tillgång.

I samband med beslut och rekommendationer kring dessa läkemedel sker ofta en förhandling med läke­medelsföretaget för att prissättningen ska kunna nå de krav på rimlig kostnad per patientnytta som den etiska plattformen kräver att vi ställer. I flera fall har det lett till att vi kunnat erbjuda patienter behandling, eftersom företagen anpassat sin prissättning.

Detta gäller även en del av de högst prissatta läkemedel som kommit ut på marknaden under senare tid med en kostnad som ibland överstiger 1 miljon kronor per patient och år. Det innebär att läkemedel för sällsynta tillstånd i många fall kan hanteras på ett sätt som både ger patienter tillgång och tillgodo­ser de krav på rimlig kostnad per patientnytta i det nuvarande systemet.

Skälet till att den etiska plattformen ställer krav på rimliga kostnader per patientnytta är att all användning av hälso- och sjukvårdens begränsade resurser innebär att dessa inte kan användas för att gagna andra patienters hälsa. Kort uttryckt, ju mer vi betalar för ett enskilt läkemedel, desto mindre resurser blir det för andra patienters hälsa.

Nyligen publicerade hälsoekonomiska studier visar att denna ”hälsokostnad” kan vara i storleksordningen 8–10 gånger den hälsa vi vinner när vi tillämpar den förhöjda kostnaden per patientnytta för läkemedel mot sällsynta tillstånd. Skulle vi välja att betala ännu mer, skulle vi alltså förlora förhållandevis ännu mer hälsa för andra patienter. När andra patientgrupper måste avstå från hälsa för att vi accepterar en högre prissättning för ett läkemedel, är risken stor att dessa besparingar tas där konsekvenserna inte blir ifrågasatta, det vill säga hos patientgrupper med en svag röst.

Att inrätta en särskild finansiering utan hänsyn till en rimlig kostnad per patientnytta ger upphov till ett flertal problem:

● Sämre möjlighet att förhandla om prissättning med läkemedelsindustrin och därmed minskade incitament för industrin att ha en mer rimlig prissättning. Accepterar vi högre priser signaleras acceptans för ytterligare prishöjningar. Finansieringen ökar därmed läkemedelsindustrins vinstandel för dessa läkemedel.

● Finansieringen måste antingen öka årligen, eftersom livslång behandling innebär ackumulerad kostnad, eller så kommer den ta slut. Om den begränsas till att endast finansiera en begränsad tid måste kostnaden övertas av hälso- och sjukvårdens normala budget och då till en högre kostnad än vad som accepteras i dag. Detta innebär då att andra patienters hälsa förloras.

● En särlösning för dessa läkemedel innebär risk för en ökad ojämlikhet mellan olika patientgrupper och behandlingsformer inom svensk hälso- och sjukvård.

Kort sagt, genom en pott för särskild finansiering ökar vi vinsten för läkemedelsindustrin, på bekostnad av förlorad hälsa för andra patienter, samtidigt som tillgången till läkemedel för sällsynta tillstånd riskerar att endast påverkas marginellt.

Erfarenheterna från det brittiska sjukvårdssystemet NHS pekar på exakt dessa problem. Utvärderingar av den ”cancer drug fund” som inrättades 2011 och avslutades 2016 visade att kostnaderna för vården hade ökat utan att tydligt ha bidragit till några ökade hälsoeffekter för patienterna, och policyn har beskrivits som ”ett betydande misstag”.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen och läkemedelsförmånslagen ska prioriteringen av insatser och läkemedel följa de etiska principer som infogades i hälso- och sjukvårdslagstiftningen 1997. Detta måste naturligtvis även gälla en särskild finansiering.

För att säkerställa en likvärdig prioritering oavsett patientgrupp och diagnos­område finns det starka skäl för att det bör ske i ett sammanhållet system. Nuvarande system där läkemedel för sällsynta och vanliga tillstånd hanteras inom ramen för samma system är bäst lämpat för detta. Detta innebär inte att systemet inte behöver förtydligas, förändras och förbättras i takt med en förändrad medicinsk utveckling, och ett flertal aktörer har efterlyst en översyn av våra etiska principer och dess tillämpning för att möta den utmaningen.

En sådan översyn bör dock gälla hela prioriteringsområdet och inte bara handla om ett enstaka område, för att skapa förutsättningar för jämlika och rättvisa prioriteringar i hela systemet. Att öronmärka resurser i en särskild pott för vissa typer av läkemedel och tillämpa andra kriterier för vilka priser på läkemedel som kan accepteras förefaller vara ett sätt att gömma sig för ett av de fundamentala prioriteringsproblemen vi står inför: Hur mycket hälsa förlorar vi någon annanstans i systemet om priserna blir mycket höga och var går gränsen för hur höga priser vi faktiskt kan acceptera?