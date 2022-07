DN Debatt Repliker. ”Poddar måste ha ansvarig utgivare”

Lars Truedson och åtta andra företrädare för produktionsbolag har, i texten på DN Debatt 24/7, rätt i att ”allt från ren underhållning till tung granskande journalistik” numer publiceras via poddar och nämner flera framgångsrika exempel på bidrag till den svenska demokratin.

Men det är enligt Truedson m fl ett problem att ”vi som arbetar med poddar” inte omfattas av den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Podd-journalisterna kan bli oroliga för juridiska konsekvenser, inklusive risken ” … att fällas för exempelvis förtal”. Det är ett problem att den grundlagsstadgade yttrandefriheten, som är ”världens starkaste”, inte gäller de som arbetar med poddar.

Men det ”motsatta” problemet kan vara ännu större. Man påminns om Spotifys köp av komikern Joe Rogans podd för hundratals miljoner dollar, som ökade antalet lyssnare från tio till tolv miljoner.

När Rogan publicerade felaktigheter om Covid-vaccin på sin podd var det ingen som tog ansvar för innehållet, Rogan hänvisade till att han bara är komiker, Spotify till att de bara tillhandahåller plattformen och ingen brydde sig om att 200 forskare påpekade felaktigheterna.

Det förskräcker att en komiker kan sprida felaktigheter om en viktig fråga till miljontals människor, att 200 forskare ignoreras och att en artist och tillhörande ekonomiska intressen fäller avgörandet.

Det var först när en ”prominent artist” inte längre ville ha sin musik på Spotify som felaktigheterna togs bort. Rogan bad artisten om ursäkt och Spotify såg över sina rutiner. Det förskräcker att en komiker kan sprida felaktigheter om en viktig fråga till miljontals människor, att 200 forskare ignoreras och att en artist och tillhörande ekonomiska intressen fäller avgörandet.

Rogan-Spotify-”affären” aktualiserade problemet med desinformation i poddar och diskuterades utförligt i DN av Åsa Wikforss, Martin Gelin och Linus Larsson, men nämns inte av Truedson m fl.

Exemplet med Rogans podd kan vara extremt men problemet med poddar är knappast begränsad yttrandefrihet. Det som publiceras i sociala medier når och påverkar väldigt många. Det är viktigt att sådan lättåtkomlig information håller sig till sanningen, men det gör den långt ifrån alltid, spridningen av felaktigheter har ökat lavinartat sedan mobiltelefoner och sociala medier blivit del av allas vardag. Behovet att avslöja (debunk på engelska) felaktigheter och hindra att de sprids har därför ökat så att det nu har författats en öppet tillgänglig Debunking Handbook.

Det är inte bara komiker som sprider felaktigheter i poddar. För någon månad sedan påpekade New England Journal of Medicine, en av de viktigaste medicinska tidskrifterna, att läkare som sprider desinformation via sociala medier bör ställas till ansvar och riskera att förlora sin legitimation.

Truedson m fl föreslår att podd-journalisterna ska ha grundlagsskyddad yttrandefrihet men diskuterar också alternativet att poddarna ska ha en ansvarig utgivare. Förslaget med ansvarig utgivare är det klart bättre.