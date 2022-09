DN Debatt. ”Politiker har en orealistisk tilltro till negativa utsläpp”

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Fossila bränslen håller på att fasas ut från kraftvärmeverk och ersättas med biobränslen. Genom ny teknik planerar man att fånga in och lagra den kol­dioxid som bildas vid förbränningen av biomassan. Många politiker förlitar sig i dag på att det här ska leda till ”negativa” utsläpp och utgöra en viktig del av lösningen på klimatkrisen. Men forskare menar att problemen är stora och antagandena tekniken bygger på alltför optimistiska. Detta belyses i en ny rapport från European academies science advisory council, EASAC.

Våra politiker ser ökad användning av biobränslen som en viktig åtgärd för att minska klimatpåverkan. Biomassa från skogen, ofta i form av pellets, anses utgöra en viktig källa till ”förnybar” el i Europa och får därför undantag från koldioxidprissättning och betydande subventioner – Stockholm Exergi har fått bidrag från EU på 180 miljoner euro för att i anslutning till biokraftvärmeverket uppföra en anläggning för koldioxidavskiljning som ska stå klar 2025 och enligt planerna fånga in 800 000 ton koldioxid per år.

Trots att dagens användning av bio­energi inte lyckas bromsa klimatförändringarna ökar efterfrågan på biopellets kraftigt. Det beror i hög utsträckning på förhoppningen att bioenergianläggningar utrustade med koldioxidavskiljning, bio-CCS, ska bidra till att minska mängden koldioxid i atmosfären. Många modelleringar utgår från att biobränslen är koldioxid­neutrala. Men med växande efterfrågan på biobränslen för bio-CCS kommer man att i högre utsträckning behöva förlita sig inte bara på rester från skogen utan på hela trädstammar – med återbetalningsperioder, alltså den tid det tar för växande biomassa att ta upp den koldioxid som avges vid förbränning, på årtionden – eller betydligt längre vid kalhyggesbruk där kol lagrat i marken långsamt bryts ned till koldioxid och sakta avges till atmosfären. Det här har i många länder lett till omfattande skogsskövling, antingen direkt genom avverkning eller indirekt genom att ersätta skog med energigrödor.

Förbränning av biomassa ger också, på grund av biomassans lägre energi­innehåll, upphov till högre utsläpp av koldioxid per enhet producerad el än fossila bränslen.

I Europa produceras inte tillräckliga mängder biopellets utan stora mängder importeras från USA och Kanada, tidigare också från Ryssland. Med dagens regler, som innebär att utsläpp inte räknas i det land utsläppen sker utan där biomassan skördas, förväntas importen öka. Det här är också en del av förklaringen till varför koldioxid­utsläppen sägs minska.

Nyligen genomförda analyser visar att mängden ”hållbar” biomassa som är tillgänglig för bio-CCS är drastiskt mindre än vad tidigare uppskattningar visat. Det uppskattas att med användande av hållbar biomassa skulle avskiljning och lagring av koldioxid kunna avlägsna mellan 2,5 och 5 miljarder ton koldioxid från atmosfären varje år fram till 2050. Men teknikutvecklingen har gått långsamt, och i dag finns endast försöksanläggningar vars kapacitet skulle behöva öka tusen gånger för att nå 2,5 miljarder ton per år. Det här kan jämföras med de globala utsläppen under ett år, 2020, som uppgick till 36 miljarder ton.

Med växande efterfrågan på biobränslen för bio-CCS kommer man att i högre utsträckning behöva förlita sig inte bara på rester från skogen utan på hela trädstammar, skriver artikelförfattarna. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

För att tillgodose efterfrågan på all den biomassa som skulle krävas för de planerade ”negativa” utsläppen skulle ofantliga områden behöva tas i anspråk för odling av energigrödor; odling på en yta motsvarande hela Sveriges skulle krävas för att fånga in en miljard ton koldioxid. Så omfattande odling av energigrödor skulle inkräkta på produktion av livsmedel och därmed leda till höjda matpriser, äventyra den biologiska mångfalden och skogarnas kolförråd ovan och under jord. Med andra ord medföra negativa effekter på målen för hållbar utveckling. Det är värt att notera att sol- och vind­energi kräver femtio till hundra gånger mindre arealer.

Ett annat problem är att det går åt mer energi för att avskilja, fånga in, transportera och lagra koldioxiden än man tidigare antagit. Stora läckage uppstår längs hela försörjningskedjan, effektiviteten i kraftvärmeverket minskar och det åtgår energi för att isolera koldioxiden liksom för transporter och lagring. Risken finns också att teknikutvecklingen går långsammare än planerat och att utveckling av alternativa metoder blir eftersatt, vilket kan riskera att avsevärt förvärra den globala uppvärmningen.

Stor konkurrens om skogsprodukter väntas också från andra användningar. EU-kommissionens ”Fit for 55”-paket förespråkar en prioriteringsordning för användning av skogsbiomassa. Sannolikt kommer därför efterfrågan på mer långlivade användningsområden för produkter från skogen, liksom råvaror för prioriterade tillämpningar inom den hållbara bioekonomin, att öka.

Däremot kan avskiljning av koldioxid få en roll att fylla vid anläggningar där stora punktutsläpp är ofrånkomliga, som till exempel vid cementtillverkning. Sådana anläggningar, som är under planering i många länder, kan ge värdefull information om processernas effektivitet liksom om realistiska förluster under transport och lagring.

Nuvarande politik, med omfattande subventioner av biobränslen, bör granskas kritiskt. Subventionerna leder till att värdefulla och knappa resurser av biomassa används för tillämpningar som inte bara är lågt prioriterade i kedjeordningen utan också misslyckas med att minska atmosfäriska nivåer av koldioxid på en tidsskala som är relevant för att uppfylla Parisavtalets mål.

Politikernas orealistiska tilltro till bioenergi kombinerad med koldioxidavskiljning riskerar att fördröja och hindra utveckling av hållbara energislag.

Samtidigt bör beslutsfattare minska förväntningarna på att bio-CCS kan leverera betydande avskiljning av koldioxid till 2050 till dess att trovärdiga modeller som kan ta hänsyn till alla relevanta parametrar utvecklats.

Vetenskapligt stöd för klimatnytta med omvandling av befintliga storskaliga skogsbiomassakraftverk till bio-CCS saknas. Politikernas orealistiska tilltro till bioenergi kombinerad med koldioxid­avskiljning riskerar att fördröja och hindra utveckling av hållbara energislag och därmed försvåra eller till och med göra det omöjligt att uppnå Parisavtalets 1,5-gradersmål. För att undvika den ”moraliska faran” att uppskjuta klimatrisker till framtida generationer får investeringar i stöd till framtida tekniker inte ersätta de omedelbara åtgärder som krävs. Vi måste minimera behovet av koldioxidavskiljning genom att reducera utsläpp – begränsning av utsläpp är fortfarande högsta prioritet för att hejda klimat­förändringarna.

Bio-CCS bygger på framtida förhoppningar om att minska koldioxidhalten i atmosfären. Men det är i dag vi måste agera. Här har politikerna ett stort ansvar.