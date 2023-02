DN Debatt. ”Politiska lojaliteter får inte gå före patienternas bästa”

Karolinska Universitetssjukhusets samlade kompetenser, infrastrukturella resurser och epilepsikirurgiska kapacitet kan inte ersättas av något annat sjukhus i landet. Inför kommande beslut i nämnden för nationell högspecialiserad vård har vi ändå nåtts av signaler att Karolinska kan komma att ställas utanför epilepsikirurgisk utredning och behandling.

Vi menar att ett sådant beslut helt saknar medicinsk grund och får skadliga konsekvenser för patienter med svårbehandlad epilepsi från såväl Region Stockholm som övriga landet varifrån vi hittills tagit emot patienter. Detta i ett läge då landets totala epilepsikirurgiska volym borde dubbleras enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid epilepsi från 2019.

Det finns stöd för att viss sjukvård vinner på att centraliseras till ett begränsat antal vårdgivare. Det kan handla om ovanliga sjukdomstillstånd och behandlingar, vård som kräver avancerad utrustning, högspecialiserad kompetens eller komplexa samarbeten. Bättre resultat, färre komplikationer och effektivare resursanvändning är vinster som anges. Som risker med en centralisering nämns minskad kompetens och utvecklingsincitament hos andra vårdgivare, minskad identifiering av berörda patienter och ökat avstånd mellan patient och vårdgivare.

Den tidigare modellen för centralisering av svensk sjukvård på nationell nivå, kallad rikssjukvård, ersattes 1 juli 2018 av så kallad nationell högspecialiserad vård, NHV. Systemet utformades och förvaltas av Socialstyrelsen. Utifrån en fastställd arbetsprocess beslutar Socialstyrelsen och nämnden för NHV vilka vårdgivare/regioner som ska få tillstånd att bedriva den definierade vården. Tillståndsbesluten baseras på regionala ansökningar och en samlad rekommendation från en beredningsgrupp bestående av två tjänstemän från varje sjukvårdsregion.

Systemet måste balansera mellan värdet av koncentration av vård och så kallad randzonseffekter där andra patientgrupper eller infrastrukturella resurser kan påverkas negativt av tillståndstilldelning. Utmaningen är återkommande och har bland annat påverkat områden såsom svår lungsjukdom hos barn och viss avancerad hjärtsjukvård.

Bland aktuella vårdområden för beslut finns epilepsikirurgisk utredning och behandling. Epilepsi är den vanligaste kroniska neurologiska sjukdomen. I Sverige har cirka 80 000 personer diagnosen. En tredjedel av dessa har läkemedelsresistent epilepsi, vilket betyder att läkemedel inte förhindrar anfallen. Läkemedelsresistent epilepsi är förknippad med en betydande neurologisk och psykiatrisk samsjuklighet och ökad dödlighet.

Nya utrednings- och behandlingsmetoder har medfört att patienter som tidigare inte kunnat opereras nu kan erbjudas behandling.

För en andel av personer med läkemedelsresistent epilepsi kan kirurgisk behandling leda till bot när det område i hjärnan som orsakar epilepsin opereras bort. Nya utrednings- och behandlingsmetoder har medfört att patienter som tidigare inte kunnat opereras nu kan erbjudas behandling. Fler patienter bör få tillgång till epilepsikirurgisk utredning och behandling och de hittillsvarande nationella utrednings- och operationsvolymerna bör öka.

Hittills har epilepsikirurgisk utredning och behandling bedrivits vid sex universitetssjukhus. Patientdata dokumenteras i ett gemensamt nationellt kvalitetsregister, SNESUR. Resultat i form av anfallsfrihet och komplikationsfrekvens står sig bra i internationell jämförelse.

Det faktum att antalet utrednings- och operationsfall fördelade på sex enheter blir litet per enhet, och inte når upp till internationella rekommendationer, gör det dock troligt att det finns kvalitetsvinster att göra genom ytterligare centralisering. På underlag från en oenig sakkunniggrupp beslutade Socialstyrelsen förra året att epilepsikirurgisk utredning och behandling som vårdområde skall bedrivas vid tre NHV-enheter.

Historiskt har Skånes universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset i Uppsala varit dominerande inom epilepsikirurgin i Sverige. Inför uppstarten av nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna 2018 påbörjades arbetet att utveckla den epilepsikirurgiska verksamheten mot bakgrund av stärkta diagnostiska möjligheter, moderniserade neurokirurgiska resurser samt ett förväntat ökande behov av denna vårdform.

Foto: Magnus Hallgren

Sedan 2020 har Karolinska trots pandemi successivt ökat utrednings- och operationskapacitet årligen, och har landets högsta operationssiffror. Karolinska har satsat kraftfullt på verksamheten vilket har lett fram till följande:

● Vi har landets största epilepsiverksamhet sett till befolkningsunderlag, antal omhändertagna patienter och antal medarbetare i epilepsiverksamheten.

● Vi har de senaste åren utfört mest epilepsikirurgi i landet. Under 2022 utfördes 28 behandlingar, vilket är fler än något svenskt center sedan 1992. Som jämförelse har det i hela landet genomförts cirka 40 behandlingar per år under det senaste decenniet.

● Vi har de senaste åren hanterat 25–50 procent av all epilepsikirurgi på barn.

● Vi har längst och störst erfarenhet i landet av behandling med laserablation, LITT, en metod som förväntas bli den vanligaste epilepsikirurgiska metoden.

● Vi var först i landet med robotassisterad teknik för placering av inopererade elektroder vid EEG-undersökning.

● Vi driftsätter i juni en helt ny typ av magnetkamera, andra generationens klinisk 7 Tesla MR, vilken ökar möjligheterna att hitta epilepsiorsakande förändringar i hjärnan som är lämpliga för kirurgisk behandling.

Att utestänga Karolinska från epilepsikirurgisk verksamhet och dess framtida utveckling vore medicinskt osakligt och nationellt skadligt. I stället måste de sökande regionernas/sjukhusens resurser och verksamhet jämföras punkt för punkt, gärna av oberoende internationell medicinsk expertis. Alternativt måste den pågående centraliseringsprocessen inom vårdområdet avbrytas. Vi vill uppmärksamma detta för Socialstyrelsen, politiker, patientföreningar och allmänhet.

Ett beslut som påverkar patientnytta och patientsäkerhet vid ett svårt sjukdomstillstånd under årtionden framöver kan inte få styras av politik och historiska lojaliteter.