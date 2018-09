”Reformera försämrade och krångliga sjukförsäkringen”

Komplexa regelverk har resulterat i en ojämlik statlig sjukförsäkring som saknar förtroende hos löntagarna. Vill kommande regering ändra på detta krävs en reform där dagens sju ersättningsformer byts mot en enda ersättning och en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring införs, skriver Håkan Svärdman samhällspolitisk chef på FTF.

Sverige kommer snart ha en ny regering. Vilka partier som ska ingå är ännu oklart. Säkert är däremot att den nya regeringen kommer ärva sin föregångares utmaningar med den statliga sjukförsäkringen.

Under 2000-talet har sjukfrånvaron pendlat kraftigt. Toppnoteringen inföll år 2002 då ett genomsnitt på 18,6 sjukpenningdagar per försäkrad registrerades. Åtta år senare tangeras en bottennotering på sex sjukpenningdagar. Sedan steg sjukfrånvaron återigen fram till våren 2017 för att därefter vända nedåt. Sedan dess har sjukfrånvaron fortsatt att minska och ligger i dag strax under tio sjukpenningdagar. De långa sjukskrivningarna ökar däremot. Därför är det sannolikt att även sjukfrånvaron snart börjar öka igen, vilket ofrånkomligen minskar reformutrymmet för den nya regeringen.

Med en rehabiliteringsförsäkring garanteras löntagarna tillgång till professionell rehabilitering och snabbare återgång i arbete. Samtidigt minimeras arbetsgivarens risk att drabbas av kostnader för sjukfrånvaron.

När man ser på situationen utifrån löntagarnas perspektiv är det lätt att konstatera att sjukförsäkringen har försämrats påtagligt sedan 1990-talet. Bland annat har självrisken i försäkringen höjts i form av karensdag, nya regler för hur lönen ska beräknas, sänkt ersättning och en högre beskattning av densamma. När inkomstskyddet i sjukförsäkringen urholkas ökar betydelsen av kollektivavtalade sjukförmåner för löntagarna. Men alla omfattas inte. Runt 500.000 löntagare saknar kollektivavtalade sjukförsäkringsförmåner. Det innebär att de endast får 77 procent av lönen vid sjukdom i stället för 86 procent som generellt gäller för dem som har kollektivavtal.

Parallellt med dessa försämringar har sjukförsäkringens regelverk blivit allt mer komplicerat och oöverskådligt. I dag finns så många som sju olika ersättningsformer: sjukpenning och rehabiliteringspenning på normalnivå på högst 774 kronor per dag, sjukpenning och rehabiliteringspenning på fortsättningsnivå på högst 726 kronor per dag, sjukpenning i särskilda fall på 160 kronor per dag samt sjuk- och aktivitetsersättning på högst kronor per dag.

Det här betyder att ersättningen kan skifta mellan 23.220 och 4.800 kronor per månad beroende på en rad faktorer utöver vår arbetsoförmåga och inkomst, bland annat ålder, diagnos och antalet ersättningsdagar. Det är alltså långt ifrån ett likvärdigt försäkringsskydd som erbjuds. Och inte blir det bättre av att kvaliteten i handläggning och villkorstillämpning har varierat kraftigt under 2000-talet.

Sammantaget har detta inneburit att en allt större andel löntagare saknar förtroende för det statliga sjukförsäkringssystemet. Det kommer ytterst till uttryck i en kraftig ökning av andelen löntagare med privat sjukförsäkring. Närmare hälften har i dag en privat sjukförsäkring, antingen tecknad via facket eller direkt hos ett försäkringsbolag.

En grundförutsättning för ett statligt sjukförsäkringssystem är att det är socialt, ekonomiskt och politiskt hållbart. Vill Sveriges nya regering nå dit krävs en omfattande reformering som ökar likvärdigheten och rättssäkerheten i sjukförsäkringen och säkerställer tillgången till rehabilitering för löntagarna. Analysen bakom denna slutsats och en beskrivning av hur reformeringen bör genomföras utvecklas i rapporten ”En sjukförsäkring och rätt till rehabilitering” från försäkringsbranschens fackförbund FTF.

Reformplanen består av två steg. Det första reformsteget bör vara att införa en enhetlig statlig sjukförsäkring som ersätter dagens sju ersättningsformer med en enda ersättning. Därefter kan det andra reformsteget tas, som innebär att en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring sjösätts.

En enhetlig sjukförsäkring ger samma ersättning vid sjukdom oavsett individens ålder, diagnos eller sjukskrivningstid. Det betyder att dagens ersättningsformer såsom sjukpenning på normalnivå och fortsättningsnivå, särskild sjukpenning samt aktivitets- och sjukersättning kort och gott ersätts med sjukpenning.

Den nya sjukpenningförsäkringen föreslås utbetalas till dess att individen återfår sin arbetsförmåga eller går i ålderspension. Bedömningen av arbetsförmågan kan i likhet med i dag prövas vid fasta tidpunkter, samtidigt som sjukpenningen sänks från högst 80 till lägst 65 procent av lönen. Ersättningstaket för sjukpenningen bör värdesäkras gentemot inkomsterna i stället för mot priserna som sker i dag. På så vis får vi en likvärdig statlig sjukförsäkring som tillsammans med de kollektivavtalade försäkringarna ger en sammantagen ersättning som är högre än i dagens system.

För att säkerställa att löntagare som blir sjuka får en effektiv rehabilitering behövs en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring som arbetsgivare tecknar på den privata försäkringsmarknaden. Med en rehabiliteringsförsäkring garanteras löntagarna tillgång till professionell rehabilitering och snabbare återgång i arbete. Samtidigt minimeras arbetsgivarens risk att drabbas av kostnader för sjukfrånvaron. Arbetsgivaren får dessutom värdefullt stöd i genomförandet av sitt rehabiliteringsansvar. För att kompensera arbetsgivaren för rehabiliteringsförsäkringens kostnad bör sjuklöneperioden halveras, från 14 till 7 dagar.