DN Debatt. ”Regeringen bjuder in till nationellt klimatmöte”

Nya Klimat- och näringslivsdepartementet – ett superdepartement som samlar klimat-, miljö-, energi- och näringsfrågorna. Det innebär startpunkten för en ny politik som tar ett helhetsgrepp om klimatomställningen.

Utvecklingen är densamma på flera platser. Det internationella kapitalet söker sig till fossilfria verksamheter för att hitta långsiktigt hållbara investeringar. Hela västvärldens näringsliv påverkas av denna kraft som tillsammans med politiska initiativ driver omställningen till fossilfritt. Det är en anledning till att Tysklands nya rödgrönliberala regering slog ihop närings- och klimatdepartementet och det är anledningen till att Sverige nu gör samma sak.

Sverige har goda förutsättningar att leda det globala klimatarbetet. Malmen, skogen och fri företagsamhet byggde Sverige rikt. Nu driver malmen, skogen och de fria företagen än en gång den tekniska utvecklingen framåt. Den rena och stabila elförsörjningen bidrog starkt till att göra oss till en modern industrination och gör även i dag – trots att sex kärnkraftsreaktorer gått förlorade – att vi har ett bättre utgångsläge än många andra länder när industrin och transporter elektrifieras.

En konkurrenskraftig svensk industri kommer inte bara att minska utsläppen i Sverige, utan även globalt. Rapporter från Svenskt Näringsliv och Material Economics visar att svensk industri skapar en klimatnytta motsvarande 26 miljoner ton koldioxid genom att minska de globala konsumtionsutsläppen. Det gör alltså skillnad om svensk industri ställer om.

För att klara klimatomställningen måste man se hur hela värdekedjan hänger ihop. För att få fler vindkraftverk, batterier, elbilar och solceller måste vi bryta mer metaller och mineral. För att byta ut oljebaserade produkter till biobaserade måste vi bruka skogen på ett hållbart sätt. För att elektrifiera transporter och industri måste vi stärka elnätet och bygga ut både elproduktionen och laddinfrastrukturen.

Förutsättningarna för allt detta är goda. Men låt oss vara ärliga med att det finns intressekonflikter och spänningar mellan klimatfrågan och andra miljöfrågor – och avvägningar som behöver göras. Politiken måste bli en pålitlig och långsiktig partner med ansvar för helheten, inte bara för varje stuprör isolerat. Syftet med superdepartementet är att fungera som ett smörjmedel för att samarbetet ska fungera bättre mellan de olika politiska sakområdena.

Regeringens uppgift är nu att säkra bra förutsättningar för alla de beslut som bara kan fattas i styrelserum och vid köksbord. Omläggningen av politiken kommer att fortsätta i två parallella spår.

Det första är nya statliga prioriteringar. I budgeten tog vi bort kortsiktiga och väldigt dyra reformer. Det handlade bland annat om den kritiserade klimatbilsbonusen som kostade flera miljarder varje år utan effektiv klimatnytta. Den nya regeringen kommer också att sänka reduktionsplikten till EU:s lägstanivå mandatperioden ut efter att den förra regeringen införde EU:s högsta nivå. Det sammanföll med global brist på hållbara biobränslen och bidrog till att reformen blev väldigt dyr för hushåll och att Sverige i dag är en stor importör av biobränslen.

I stället genomför regeringen miljardinvesteringar i elektrifieringen av fordon och industri med Industriklivet som stödjer forskning och utveckling i nära samarbete med företagen, och ​ Klimatklivet som bland annat ger bidrag till laddinfrastruktur.

Det andra är en samlad och skarp nationell plan. I höst kommer regeringen att presentera vår klimathandlingsplan som lägger fram det långsiktiga arbetet för hur vi ska nå våra nationella klimatmål till 2030 och 2045 samt våra åtaganden på EU-nivå. Som ett led i förberedelserna kommer vi under våren bjuda in till ett nationellt klimatmöte med bland annat svenska företag och fackföreningar, forskare, offentlig sektor och civilsamhället.

Det nationella klimatmötet ska äga rum innan sommaren och kommer att föregås av träffar under vintern och våren för att diskutera hur Sverige sektor för sektor ska nå hela vägen till noll. Arbetet kommer att bygga på de färdplaner som tagits fram av Fossilfritt Sverige tillsammans med olika sektorer i näringslivet. Ett initiativ där närings­livet tydligt har visat att svenska företag och branscher vill gå före, medan politiken har släpat efter.

Regeringen kommer under våren ta konkreta steg på vägen mot förenklade tillståndsprocesser så att det blir lättare för företag att ställa om.

Men det krävs också omedelbara beslut. I början av året presenterar vi därför politiska reformer för att elektrifiera transporter och industrier. Det handlar i första hand om:

1. Förenkla och korta tillståndsprövningarna. Sverige har en sträng miljö­lagstiftning som har fört mycket gott med sig. I dag är det en självklarhet att fabriker inte släpper ut gifter i luft och vatten. Men svårigheter att få tillstånd för att bygga om sin fabrik och att bli kvitt fossila bränslen kan vara det stora hindret för företagens klimat­omställning. Regeringen kommer under våren ta konkreta steg på vägen mot förenklade tillståndsprocesser så att det blir lättare för företag att ställa om.

2. Mer sol och vindkraft. I budgeten tog vi de första stegen mot ökad solproduktion genom ökat avdrag för hushåll att installera solceller. Under mandatperioden beräknas produktionen från vindkraft öka med 50 procent, samtidigt som incitamenten för kommuner att säga ja till ny etablering stärks. Den 1 januari tillför regeringen resurser för att effektivt kunna hantera det ökande antalet ansökningar om att bygga havsbaserad vindkraft.

Regeringen arbetar just nu med förslag som möjliggör kärnkraft på fler platser.

3. Mer kärnkraft och en robust elförsörjning. Sverige behöver återupprätta en trygg, säker och kostnads­effektiv elförsörjning för att möjliggöra elektrifieringen. Regeringen beslutade i december om ett uppdrag till Svenska kraftnät och Energimyndigheten att stärka elsystemets motståndskraft och robusthet. Rapportering kommer att ske löpande under 2023. Målet är att säkerställa rätt kraftproduktion med rätt egenskaper, på rätt ställe och i rätt tid. Under våren kommer också ytterligare förslag presenteras för att underlätta bygget av ny kärnkraft i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten får ett kraftigt tillskott i sin budget för att kunna hantera ansökningar om nya reaktorer. Regeringen arbetar just nu med förslag som möjliggör kärnkraft på fler platser.

Klimatförändringarna är ett allvarligt hot. Men klimatpolitiken rymmer också stora möjligheter. Därför förändrar vi nu den kortsiktiga politik som ofta har haft fel fokus. Delmålen är viktiga och det långsiktiga målet är tydligt – 2045 ska Sverige vara klimatneutralt. För ett grönare, friare och tryggare Sverige.