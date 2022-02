DN Debatt. ”Regeringen har misslyckats med gängbrottsligheten”

Facit för januari blev dystert. Sammantaget sköts sju personer ihjäl, vilket är en mycket hög siffra för en enskild månad. Till det kommer alla som skadats och drabbats av de kriminella gängens framfart på andra sätt. Vi ser också hur sprängdåden fortsätter.

Det går att dra ett antal slutsatser av situationen.

* För det första är det uppenbart att gängkriminaliteten har bitit sig fast på en mycket allvarlig nivå. Skjutningar och sprängdåd är vardag sedan flera år tillbaka. Nyrekryteringen till gängen pågår i växande omfattning. Inte ens omfattande internationell hjälp har lyckats förändra situationen i nämnvärd omfattning.

* För det andra är Socialdemokraternas misslyckande kolossalt. Under Morgan Johanssons tid som justitie­minister har återkommande besked getts om att den organiserade brottsligheten ska pressas tillbaka. Men ingenting regeringen gjort under sju år har bitit på gängkriminaliteten. Så sent som för ett år sedan beskrev regeringen att vi stod inför en vändpunkt och att skjutningarna skulle minska, men åter­igen hade regeringen fel.

* För det tredje ser vi att rättsväsendet har mycket svårt att hantera de grova brott som begås. Av de 385 skjutningar som polisanmäldes 2020 hade i slutet av förra året endast 53 lett till fällande domar som vunnit laga kraft. Tystnadskulturen är stark. Vittnen skräms till tystnad och möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel är begränsade.

Sverige har inte tid att vänta på att regeringen ska förhala frågan tills efter valet. Därför lägger vi nu fram polisens åtgärdslista som ett särskilt initiativ i justitieutskottet

I mitten av december överlämnade rikspolischefen en promemoria till justitiedepartementet (dnr A713.558/2021). Signalen till regeringen är tydlig. Polisen beskriver läget som synnerligen allvarligt och att det behövs helt nya verktyg för att bekämpa gängens framfart.

Vi står bakom Polismyndighetens krav. Förslagen är omfattande men motiverade givet situationens allvar. Sverige har inte tid att vänta på att regeringen ska förhala frågan tills efter valet. Därför lägger vi nu fram polisens åtgärdslista som ett särskilt initiativ i justitieutskottet.

Det handlar bland annat om följande åtgärder. Vi vill genomföra dem tillsammans med de åtgärder mot den organiserade brottsligheten som vi redan lagt fram i justitieutskottet.

1. Möjligheterna att förverka grovt kriminellas tillgångar måste förbättras. Om till exempel en större summa kontanter påträffas hos någon som saknar laglig inkomst, men som genom tidigare domar har dokumenterad koppling till systematiska narkotika­brott, bör pengarna kunna förverkas om innehavaren inte kan visa att det är lagliga pengar. I realiteten ett slags omvänd bevisbörda när det handlar om pengar och dyra tillgångar som påträffas hos personer som bevisligen kan knytas till grov organiserad brottslighet.

Givetvis ska den fulla bevisbördan när det handlar om någon ska dömas för ett visst brott eller inte även fortsättningsvis ligga på åklagaren. Irland och flera av våra nordiska grannländer har infört regler likt de vi nu föreslår. Regeringen bör omgående ge den nyligen avslutade förverkandeutredningen nya direktiv att snabbutreda hur en motsvarande ordning ska kunna införas också i Sverige.

2. Ge de brottsbekämpande myndigheterna möjlighet att använda preventiva tvångsmedel. Det finns stor potential i att på ett tidigt stadium kunna avlyssna de kriminella nät­verkens kommunikation. Vi vill därför att preventiva tvångsmedel ska kunna användas mot personer som har kopplingar till organiserad brottslighet, utan krav på att konkreta brott måste preciseras i tid och rum.

Regeringen har aviserat att en högst eventuell lagstiftning om preventiva tvångsmedel ligger flera år framåt i tiden. Men verktyget behövs här och nu. En tillfällig lagstiftning kring preventiva tvångsmedel behöver därför skyndsamt tas fram i avvaktan på ett långsiktigt regelverk. Vi har inte råd att bara förlita oss på hjälp från utländska myndigheter i flera år till.

3. Flera av våra grannländer har lagstiftningar som gör det straffbart att delta i ett kriminellt gängs verksamhet. Det gör det möjligt att på ett tidigt stadium kunna lagföra personer som begår brottsliga handlingar innan de dras djupare ned i tung gängkriminalitet. En sådan ordning bör prövas även i Sverige.

4. Inför ett system med individuellt avgränsade vistelseförbud för individer som är involverade i exempelvis gängrelaterat våld eller narkotikaförsäljning. Det skulle kunna begränsa de mest brottsaktivas rörelsefrihet och därigenom lugna ned pågående konflikter. Positiva erfarenheter finns bland annat från Danmark. Rege­ringen måste omgående uppdra åt en utredning att så snart som möjligt återkomma med skarpa förslag om hur ett sådant förbud kan införas.

Foto: Suvad Mrkonjic/TT

5. Använd biometrisk information för att identifiera gärningsmän. Den som begår ett brott lämnar nästan alltid spår efter sig, exempelvis fingeravtryck eller dna. Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter behöver bättre verktyg för att använda sådana spår för att klara upp brott. Regelverket kring biometrisk information måste moderniseras och möjligheterna att lagra information utvidgas. Den brottsbekämpande verksamheten bör till exempel kunna använda biometriska uppgifter som samlats in för identifiering i andra sammanhang. Biobanker i sjukvård, forskning med mera ska liksom i dag inte omfattas av denna huvudregel. Den nu pågående utredningen om biometri i brottsbekämpningen bör ges utvidgade direktiv.

6. Inför en skyldighet att dela information. Sekretessproblemen mellan polis och socialtjänst är väldokumenterade och begränsar möjligheterna att tidigt kunna fånga upp barn och ungdomar i riskzonen för gängkriminalitet. Lagstiftningen måste förändras. Vi vill se en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen som innebär att all relevant information som rör brottslighet ska kunna delas mellan myndigheterna. Det bör vidare föras in en tydligare plikt för myndigheterna att dela information med brottsbekämpande myndigheter när det behövs för att förebygga och bekämpa brott.

Nu kommer våra partier att lägga fram de lagstiftningsändringar som polisen efterlyser i kampen mot den organiserade brottsligheten. Det är dags att vi tar ett ordentligt kliv framåt och gör vad som står i vår makt för att Sverige ska bli ett tryggt land för alla att leva i.