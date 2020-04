Omfattande provtagning är ett avgörande verktyg i kampen mot covid-19. OECD och WHO har lyft fram betydelsen av tester för att stoppa smittspridningen och säkerställa personalförsörjningen i hälso- och sjukvården. Nu höjs också allt fler röster för att storskalig prov­tagning krävs för att så fort som möjligt och på ett säkert sätt kunna återstarta ekonomin.

En svensk forskningsrapport, ”Six policy ideas for coping with the covid-19 pandemic”, beskrev omfattande provtagning som den viktigaste åtgärden för att lindra den massiva nedgången i svensk ekonomi.

En grupp schweiziska och tyska ekonomer lyfter fram behovet av att identifiera de som är immuna mot sjukdomen i rapporten ”Certified corona-immunity as a resource and strategy to cope with pandemic costs”. En tredje grupp med belgiska ekonomer har presenterat ett snarlikt förslag med tonvikten på hur själva testerna ska gå till i rapporten ”Rapidly identifying workers who are immune to covid-19 and virus-free is a priority for restarting the economy”.

Nu är tiden att tillvarata den fulla kapaciteten i det svenska samhället genom att i ett helt unikt nationellt arbete involvera myndigheter, företag, forskningsinstitut och civilsamhället i ett omfattande projekt.

Genom provtagning kan man se till att de som har drabbats av coronaviruset verkligen stannar hemma – och att de som tvärtom är friska fortsätter att gå till sina viktiga jobb. Det är naturligtvis särskilt angeläget för personalförsörjningen inom samhällsviktiga funktioner: att vårdpersonal är friska när de går till jobbet är helt fundamentalt. Och det är inte lätt att avgöra utan provtagning.

Testning som nyligen genomfördes av de 50 anställda på en avdelning på Linköpings universitetssjukhus visade att hälften var smittade. Några hade inga symtom, utan skickades hem till synes friska. För många är det uppenbarligen svårt att känna av symtomen, och sannolikt är det detta som resulterat i att smittan spridit sig i stora delar av äldreomsorgen. Kunskapsläget om smittsamhet utan symtom ändras kontinuerligt.

Det är därtill nödvändigt att snabbt komma i gång med omfattande provtagning för att identifiera vilka som har varit smittade och nu har utvecklat immunitet. Immuna personer kan gå tillbaka till jobbet och vardagslivet – och vetskapen om att man inte längre riskerar att bära smittan är naturligtvis mycket värdefull för de som jobbar inom sjukvård och äldreomsorgen.

Vi måste omgående lära av våra grannländer som på kort tid har klarat av att bygga upp stor provtagnings­kapacitet. I Tyskland genomförs sedan ett par veckor storskaliga tester, och i slutet av förra veckan påbörjade även Danmark masstester. I Danmark ser vi ett omfattande samarbete för att genomföra testerna, bland annat erbjuder landets blodbanker de som donerar blod att också testa sig för immunitet.

Sverige har ännu ingen organisation och kapacitet för det stora logistiska och organisatoriska projekt som omfattande provtagning innebär. Det kräver både tydlig nationell ledning och bred geografisk närvaro. Staten, regionerna och kommunerna kommer behöva samarbeta med företag och civilsamhälle på ett sätt vi inte är vana vid.

Det var en nödvändig början när regeringen i förra veckan tog intryck av Moderaternas initiativ och gav Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell strategi för utökad provtagning. Och det finns flera bra delar i uppdraget. Utöver att tydliggöra provtagningskedjan och stötta regionerna inkluderar uppdraget även tester för att mäta immunitet bland befolkningen.

Det uppdrag som har presenterats lägger alltså en grund för att kunna genomföra ”en nationell strategi”. Men väldigt mycket mer måste till om vi ska klara av att få riktigt stora volymer. Sverige har varit sent i starten jämfört med andra länder och jag är orolig för att det går alldeles för långsamt. Dessutom är frågan om regeringen har förberett sig tillräckligt för att kunna ge det stöd som myndigheten kommer att behöva. Ofta handlar politik och förvaltning om veckor, månader och år. Nu handlar det om dagar.

Nu är tiden att tillvarata den fulla kapaciteten i det svenska samhället genom att i ett helt unikt nationellt arbete involvera myndigheter, företag, forskningsinstitut och civilsamhället i ett omfattande projekt.

Till detta kommer att i synnerhet vården redan är överbelastad och att det varken finns personal eller andra resurser för att genomföra ett stort provtagningsprojekt. Jag är däremot övertygad om att andra delar av samhället skulle vara redo att hjälpa till.

För två veckor sedan donerade Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 50 miljoner kronor till akademiska laboratorier för att få fram det material som krävs för att öka antalet coronatester. De aviserade samtidigt att de är beredda att ge mer. Detsamma gäller ökad laboratoriekapacitet.

Medicinforskare vid Science for life laboratory i Stockholm och Uppsala har erbjudit sitt fulla stöd, liksom Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Och vi vet att svenska företag i denna stund håller på att ta fram tester både för att undersöka vem som är sjuk, och tester för immunitet.

Nu är tiden att tillvarata den fulla kapaciteten i det svenska samhället genom att i ett helt unikt nationellt arbete involvera myndigheter, företag, forskningsinstitut och civilsamhället i ett omfattande projekt. Den nationella strategin måste alltså omsättas i en mycket operativ plan.

1 För det första behöver processen för att få nya tester på plats snabbas på. Vi vill att regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att omedelbart börja utvärdera de olika tester som nu tas fram. Detta är inte minst viktigt för att få tillgång till de så kallade snabb­testerna. Dessa går väsentligt fortare att använda än de tester som i dag finns i Sverige, och har potential att drastiskt utöka vår kapacitet.

2 För det andra krävs en tydlig organisations- och ledningsstruktur. Det handlar till exempel om kedjor av personal och testanläggningar som måste sättas upp över hela Sverige – samtidigt som resurser inte får tas från vården. Alla som jag har talat med de gångna veckorna vittnar om att den logistiska strukturen för att genomföra testerna inte finns på plats.

3 För det tredje måste regeringen snabbt bestämma var i samhället provtagningen ska börja och i vilka personalgrupper. Stockholm är i dagsläget hårt ansatt av krisen, liksom Södermanland och Östergötland. En möjlig väg framåt vore att först bygga en organisation för masstester av en hel region så att de som ligger först i smittspridningen också kan bli först med att få i gång ekonomin igen.

Jag upplever att samarbetet mellan regeringen och riksdagen i stort har fungerat bra under denna unika kris. Riksdagen stiftar lag mycket snabbt. Men för provtagning krävs inte nya lagar, utan tydligt ledarskap. Moderaterna kommer göra allt vi kan nationellt, regionalt och lokalt för att bidra till en mer omfattande provtagning. Men det är regeringen som måste ta ledningen för arbetet. Tiden går, Sverige kan inte vänta, och vi måste börja blicka framåt mot tiden efter coronakrisen.