DN Debatt. ”Regeringen motsäger sig själv om framtida gruvbrytning”

Mineraler och metaller har varit så avgörande för utvecklingen av vår civilisation att flera av våra tidsåldrar har namngetts efter mineraler som till exempel järnåldern. För Sverige har mineraler sannolikt spelat en särskilt stor roll genom att utgöra en ryggrad i industrialiseringen. Dessutom har bosättningen av Sveriges befolkning delvis påverkats av naturresursernas geografiska fördelning. I dag är mineraler och metaller kanske viktigare än någonsin, inte minst som ett avgörande inslag i förnyelsebara energilösningar.

Men samtidigt är naturresurser politiska. Vissa menar till och med att naturresurser inte är naturliga, utan att de blir naturliga genom olika former av politiska stödfunktioner som gör dem ekonomiskt fördelaktiga att bryta och tillgängliga trots befintligt markägande. Dessutom har gruvproduktionen en stor miljö- och klimatpåverkan, både globalt och lokalt. Etableringen av gruvor skapar därför ofta infekterade konflikter.

För att minska belastningen från naturresursutvinningen kraftsamlar EU, Sverige och många företag för en resursomställning där naturresurser inte längre ska utvinnas från naturen, utan kvarhållas i ekonomin så länge som möjligt genom cirkulation. Resurser och produkter ska cirkuleras genom återvinning, återanvändning, delning, renovering och reparationer. Även du och jag deltar genom att enträget källsortera sopor i hushållen och på jobbet. Enligt öppningsparagrafen i Sveriges strategi för en cirkulär ekonomi ska ”jungfruliga material […] så långt det är möjligt ersättas av resurser som används effektivt i cirkulära flöden.”

Detta är helt i linje med EU:s gröna giv. EU:s ekonomi ska bli hållbar efter pandemin genom att de linjära flödena av naturresurser ska bändas till cirklar. Detta framställs av dess förespråkare som en vinn-vinn-situation för ekonomi och miljö. Klimatpotentialen för denna omställning anses jämförbar med energiomställningen bort från fossila bränslen, medan marknadspotentialen anses jämförbar med etableringen av EU:s inre marknad.

Många länder har under de senaste åren angett att de först och främst avser att trygga det egna landets behov av mineraler. Den geopolitiska osäkerheten, som dessutom har ökat under pandemin, har föranlett EU att försöka minska beroendet av råvaror utifrån. Under förra året lanserade EU därför en aktionsplan för att öka den regionala gruvbrytningen av kritiska råvarumaterial. Nyligen tillsatte den svenska regeringen även en utredning för hur gruvbrytningen kan under­lättas. Ambitionen att öka gruvproduktionen är helt i linje med den svenska mineralstrategin.

Gruvförespråkare menar att nationell gruvproduktion är central för att skapa jobb på landsbygden och minska beroendet av mineraler som produceras från odemokratiska länder med bristande miljölagstiftning.

Gruvförespråkare menar att nationell gruvproduktion är central för att skapa jobb på landsbygden och minska beroendet av mineraler som produceras från odemokratiska länder med bristande miljölagstiftning. Dessutom anses gruvproduktion vara avgörande för att möta det snabbt växande behovet av metaller för avancerad teknik inom medicin och energi.

Det finns alltså en framväxande målkonflikt i politiska dokument som anger att gruvbrytningen ska å ena sidan minska, och å andra sidan öka. Denna situation gör att beslutsfattare kan minska trycket från olika samhällsaktörer. Den nya miljörörelsen som tycks inkludera hela det politiska spektrumet, från miljöpartister till sverigedemokrater, hejar på åtgärderna för omställning mot en cirkulär ekonomi. Samtidigt ser gruvnäringen, som är en betydande industriaktör i Sverige, förnöjt på hur regeringen utvecklar strategier som främjar just deras intressen.

Fördelen med den nuvarande politiken är som sagt att i stort sett alla är för implementering av en cirkulär ekonomi. Nackdelen är emellertid att återvinning, återanvändning och delning kommer att öka, utan att naturresursutvinningen minskar. Det sker alltså ingen omställning från något, endast till något ytterligare, där den cirkulär ekonomin hamnar så att säga ovanpå den linjära ekonomin. Om det inte sker någon ersättning kommer de huvudsakliga miljöfördelarna med en cirkulär ekonomi att gå om intet.

Detta innebär att den miljöpåverkan, i form av till exempel energi, som krävs för att dela, återvinna, och åter­använda resurser och produkter kommer att öka och addera koldioxidutsläpp till den pågående naturresursutvinningen. Därigenom kan implementeringen av en cirkulär ekonomi försvåra uppfyllandet av Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen.

Cirkulär ekonomi riskerar således att bli en strategi som för fokus bort från en växande, men fortfarande ojämlik utvinning, produktion och konsumtion av naturresurser.

Cirkulär ekonomi riskerar således att bli en strategi som för fokus bort från en växande, men fortfarande ojämlik utvinning, produktion och konsumtion av naturresurser.

Ett annat problem med denna motsägelsefulla politik är att forskare, praktiker, entreprenörer, lokala beslutsfattare som ska försöka implementera dessa riktlinjer blir osäkra. Ska, till exempel uthyrningsdelen på företag som H&M, Clas Ohlson och Ikea förbli en liten sidoverksamhet till kärnverksamheten baserad på billiga naturresurser, eller ska de på allvar försöka ställa om verksamheten? I förlängningen kan denna politiska otydlighet öka polariseringen och motsättningarna inom naturresursfrågorna, eftersom utgången av tillståndsprocesser blir osäker och öppen för påverkan.

Regeringen behöver därför bestämma sig: ska gruvproduktionen öka eller minska?

Till att börja med behöver regeringen fundera över om naturresursutvinning eller cirkulära lösningar ska prioriteras. Svaret på denna fråga kompliceras av att olika värden och problem står mot varandra. Till exempel, ska naturresursutvinning på landsbygden eller de mer urbana cirkulationslösningarna prioriteras? För att svara på denna fråga bör de två olika tillvägagångs­sätten att producera naturresurser föras samman, i forskningsprojekt, företagsstyrelser, men framför allt i politiska institutioner.

Samtidigt krävs ett betydligt nyktrare och mer kritiskt förhållningssätt till en cirkulär ekonomi som en omställning med vinnare och förlorare. Ett sådant förhållningssätt utmanar det rådande vinn-vinn-paradigmet i en cirkulär ekonomi och riskerar därför att förlora dess breda stöd från allmänhet, företag, forskare och beslutsfattare. Men om en cirkulär ekonomi ska nå dess radikala hållbarhetsambitioner måste naturresursutvinningen minska.