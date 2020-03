Den pågående pandemin för med sig ekonomiska konsekvenser så omfattande att omedelbara och kraftfulla ekonomisk-politiska åtgärder är påkallade. Situationen är unik med katastrofala effekter både i Sverige och globalt: börserna faller, arbetslösheten ökar, globala värdekedjor slits isär och osäkerheten ökar. Internationella valutafonden jämför nedgången i industrin med krisen 2008 medan fallet i tjänstesektorn är betydligt större. Krisen kan utvecklas till den djupaste världen har upplevt sedan 1930-talet.

För att klara oss ur denna ekonomiska härdsmälta krävs åtgärder på både kort och lång sikt. Även om effekterna i nuläget koncentreras till branscher som direkt påverkas av social distansering (transport, hotell och restaurang), fortplantar de sig snabbt till andra delar av ekonomin. Därför är det föredömligt att ett antal länder vidtagit åtgärder för att upprätthålla efterfrågan, som sänkta räntor och beredskap att vidta finanspolitiska åtgärder. Åtgärderna är dock otillräckliga för att hantera en situation som närmast kan beskrivas som en efterfrågekollaps. Aviserade krispaket löser inte detta problem.

Många unga och små företag kommer att drabbas särskilt hårt. Dessa utgör i flera avseenden ryggraden i svensk ekonomi: 2015 fanns det över 450.000 aktiva företag med minst en anställd. Av dessa utgjorde över 280.000 egenföretagare och över 100.000 företag med 1–5 anställda. Tillsammans svarade de för knappt 600.000 anställda varav nästan 70 procent återfinns inom enklare tjänster och cirka 20 procent kan kopplas till mer kunskapsintensiv verksamhet.

Åtgärderna är otillräckliga för att hantera en situation som närmast kan beskrivas som en efterfrågekollaps. Aviserade krispaket löser inte detta problem.

I Sverige har åtgärderna hittills varit generella medan – som nyligen redovisats av OECD – andra länder i betydligt högre utsträckning riktat sina insatser mot mindre företag och vissa branscher. De i fredags utlovade 125 miljarderna är ett steg i rätt riktning men avser i första hand exportgarantier och ökade möjligheter för Almi-lån (3 miljarder).

Kortsiktigt är tillgång till likviditet ett nödvändigt villkor, många mindre företags buffertar begränsar sig till en eller ett par månader. De åtgärder som Riksbanken och Finansinspektionen vidtagit – utökade kreditmöjligheter för bankerna på cirka 1.400 miljarder kronor – är bra men det är högst osäkert i vilken utsträckning de kommer unga och små företag till del. Likaså kommer få småbolag att ha nytta av utökade exportkrediter. Regeringen har också möjliggjort uppskjuten skatt samt att inbetalda skatter kan åter­föras. Detta är dock kopplat till ett tidskrävande ansökningsförfarande och en mycket hög ränta. Till detta kommer permitteringslöner där staten står för cirka halva kostnaden.

Den svenska regeringens insatser är enligt OECD:s sammanställning mindre omfattande, mindre generösa och är sent ute med att öronmärka pengar riktade mot småföretag som, tillsammans med vissa branscher, riskerar att drabbas särskilt hårt.

Aviserade krispaket löser inte detta problem:

För det första är statens andel av permitteringsIönerna betydligt högre i till exempel Norge, Danmark och Frankrike. I vissa länder har lönegarantier införts (till exempel Japan och Schweiz).

För det andra är det finansiella stödet mer förmånligt. I ett antal länder har räntorna satts till noll (ofta via offentliga låneinstitut) och även centralbankerna har tillskjutit medel som riktas mot just mindre företag. Moratorium på amorteringar och räntebetalningar förekommer men också tillfälligt minskade skatter och arbetsgivaravgifter liksom att helt undanta företagen från skatt under en period. Likaså har statliga subventioner direkt till företagen använts.

Det finns följaktligen en uppsjö av stimulanser för att rädda mindre företag som också kan användas i Sverige. Samtliga åtgärder kommer att ha statsfinansiella konsekvenser men det följer även av företagsnedläggningar och en ökande arbetslöshet. Enligt Tillväxtverket täcker stödet för korttidspermitteringar inte de hundratusentals egenföretagare som anställer sig själva, de är med andra ord exkluderade.

Vi föreslår att regeringen agerar för att på kort sikt förstärka stödet till de mindre företagen genom att:

• Statens andel av permitteringslöner ökar till åtminstone 75 procent.

• Räntan för en ökad kortsiktig upp­låning av små och medelstora företag sätts till noll.

• Ett moratorium sätts på amorteringar och räntor under 9–12 månader.

• Tillfälliga nedsättningar i skatter och arbetsgivaravgiften sker, de delar i arbetsgivaravgiften som inte är kopplad till någon socialförsäkring kan tas bort.

• Att stöd ges till hur verksamheten i möjligaste mån kan digitaliseras.

• Att Almis mandat också omfattar investeringar i unga och mindre företag och inte enbart utökade lånemöjligheter.

• Att processerna för att erhålla lån/stöd kortas kraftigt och kopplas till företagens utveckling de senaste månaderna samt att medel öronmärks för mindre företag.

• Att regeringen snabbutreder möjligheten till socialförsäkringar för företagare med eller utan anställda.

Dessa är förslag på kortsiktiga effekter. På längre sikt måste dessa kombineras med andra insatser om 12–18 månader:

• Finanspolitiska insatser för att stimulera en bred uppgång i efterfrågan bör vara koordinerade inom EU. Penningpolitiken kan inte bidra i nämnvärd utsträckning, förutom att tillhandahålla likviditet.

• Regeringen bör ge möjlighet till långa lån – 10 till 30 år – som är statligt garanterade och har en räntekostnad strax ovanför den ränta staten betalar som kan lösa in mer kortsiktiga och dyrare krislån. Andra länder – till exempel Frankrike, Italien, Israel, Japan, Schweiz – är betydligt mer benägna att utfärda statliga garantier. Det skulle innebära att kostnader som uppstått under krisen kan omvandlas till en översiktlig kostnad och risk på längre sikt.

• I den långsiktiga finansieringen bör Almi kunna spela en roll för att svenska mindre företag kommer i åtnjutande av EUs stödformer.

I dagsläget är det inte meningsfullt att bekymra sig för budgetunderskott och växande statsskuld. Men ett framåtblickande arbete måste sättas i gång för att svensk ekonomi ska återhämta sig. Om 12–24 månader måste budgeten åter balanseras och återgå till ett normalläge. Ytterligare långsiktiga åtgärder som snarast måste till är därför att:

• Påbörja ett reformarbete som liknar det Lindbeck-kommissionen eller Globaliseringsrådet genomförde under 1990-talet respektive finansmarknadskriserna.

• Förstärka förutsättningarna för innovativa, entreprenöriella och växande företag.

Det är alltså nödvändigt att skjuta till medel för att rädda de företag som under normala omständigheter är livskraftiga. Med våra förslag till ekonomisk-politiska åtgärder hjälper vi företag på kort sikt och stärker deras förutsättningar på lång sikt samt begränsar såväl privatekonomiska problem som betydande samhälls­ekonomiska kostnader.