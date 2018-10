”Den låga examinationsgraden beror på sättet att bedriva utbildning”

Insatsvaror och kassering är begrepp som vi inte använder inom högskoleutbildningen. Kanske för att det inte går att spetsa till en allvarlig fråga mera än att beakta att det gäller människor. Jonas Gustavsson har helt rätt i det han skriver. Låt mig från insidan lyfta fram vad som görs, vad som kan göras och vad som är begränsande.

För civilingenjörsutbildningar kan man se tre perioder för avhopp och låg studietakt där orsakerna skiljer sig åt. Den första börjar innan studierna.

Antagningen till utbildningsprogram görs utifrån meritvärde baserat på gymnasiebetyg och meritpoäng, eller utifrån resultat från högskoleprovet, eller utifrån lokalt bestämda kriterier (exempelvis matematik-fysikprov som Chalmers och KTH erbjuder för några program). Varje sätt gäller för en tredjedel av platserna. För att bli antagen krävs även behörighet, vilket bland annat innefattar matematik 4 för civilingenjörsprogram; dock räcker betyget E.

Här ser vi första problemet: Högskolan använder inte möjligheten med lokala antagningskriterier att fånga upp studenter med lågt medelbetyg som i övrigt skulle kunna klara utbildningar (medelbetyg B eller A i matematik skulle kunna räcka som antagningskriterium). I stället antar man också den tredjedelen av platserna på meritvärde. Vidare tvingas man anta en tredjedel av alla utifrån högskoleprovet som enbart prövar matematik motsvarande nivå 1b. Jag har inte funnit någon uppföljning av hur det går för dessa studenter jämfört med de som antas på meritvärde. Gustavssons punkt 3 om att vi bör mäta och fråga är helt rätt: vi vet inte men kunde veta! (Vi jobbar med denna fråga i projektet Svenska utbildningsdata.)

När väl studenterna blivit antagna så börjar en del undra om det är rätt utbildning för dem. Detta hade kanske kunnat förhindras genom studiebesök på högskolan, prova-på-kurser och diagnostiska prov innan valet samt motiverande kurser direkt den första terminen, kurser som är tillämpade tekniska inom ämnet för utbildningen. Det finns inget bra skäl att börja med matematik, fysik och ämnesteoretiska baskurser under den terminen; på fem år hinner man ändå bygga en god teoretisk grund och studenterna kan motiveras av att fördjupa sig tekniskt genom de tillämpade kurserna.

För efterföljande år visar forskningen att pedagogik och attityd påverkar avhopp (Geisinger, Raman, ”Why They Leave: Understanding Student Attrition from Engineering Majors”, International Journal of Engineering Education, 2013). Undervisning som får studenterna att löpande aktivt arbeta ger betydligt bättre resultat än traditionell undervisning med tentamen på slutet (se Freeman m fl, ”Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics”, PNAS 2014). Metoder som flipped classroom, peer instruction, problembaserat lärande och löpande examination används allt mera med goda resultat. Attityd gäller bemötande av studenter: det spelar roll om läraren första lektionen säger att det är en tuff kurs som bara hälften brukar klara (eller än värre att hälften inte ens borde vara där). Varför antar man studenter om de senare ska dissas? Högskolan kan se över både attityder och undervisningssätt – det ligger inom linjeorganisationen och man kan beordra alla att följa ”best practice”.

Den tredje fasen där studenter slutar är när de fått tillräcklig färdighet och kunskap för att vara attraktiva på arbetsmarknaden. De rekryteras bort från utbildningen. Här har arbetsgivarna ett ansvar för att erbjuda deltidsarbete med villkor som gör det möjligt att ta examen. Även högskolan kan förbättra möjligheterna att läsa på deltid och distans, något vi ändå måste bli bättre på för att stödja det livslånga lärandet. Vidare bör högskolan vara mera proaktiv och föreslå studenter som tragglar att byta från civilingenjörsprogram till högskoleingenjör, eller att avsluta efter tre år med teknisk kandidatexamen. Trots att man har dessa möjligheter används de sällan.

Till slut ersättningssystemet. Vårt nuvarande system infördes 1993 därför att det tidigare systemet var ohållbart: utbildning ersattes utan uppföljning. Rekommendationen av en prestationspeng var att den skulle åtföljas av kvalitetskontroller. Om examinationskraven sänkts så är det högskolan som sänkt dem! De kontroller som behövts för att förhindra detta hade varje högskola kunna ordna med, till exempel genom samarbete med andra lärosäten för att examinera varandras studenter.

Nyligen föreslog några kollegor och jag att ersättningen enbart skulle ges för prestation för att stärka incitamenten för det jag tagit upp (Hansson m fl, ”Endast hälften slutför distansstudier”, Dagens samhälle, 2018):

• antagning som svarar mot utbildningens krav,

• pedagogik och bemötande av studenter som stödjer dem i deras arbete, studievägledning som rekommenderar byte av program för att komma vidare mot examen och

• studieformer som tillåter deltidsarbete samtidig som studierna avslutas. Utöver detta behövs ingen examinationsersättning.