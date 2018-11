På DN Debatt redovisar Mats Årjes och Margareta Israelsson relativt detaljerade kalkyler för ekonomin vid ett eventuellt vinter-OS och Paralympics, även om en dryg miljard för oförutsedda utgifter pekar på att det ännu inte är en särskilt genomarbetad budget. Det viktigaste budskapet i denna del är dock inte de exakta siffrorna, utan att varken stad eller stat tänks stå för lånegarantier. Det bör göra att man kan bedöma ansökan mer positivt, även om det förstås är förknippat med kostnader för säkerhet, renhållning, avstängningar, belastningar på kollektivtrafik och mycket annat.

Kommittén slår på goda grunder också fast att en minimerad klimatpåverkan är avgörande för att vinna den internationella omröstningen, för att få det nationella och lokala politiska stöd som trots allt krävs, och för att skapa den entusiasm hos svenskarna som hittills lyser med sin frånvaro. Men lika många siffror som presenteras för ekonomin, lika fritt från konkretisering är resonemanget på klimatområdet. De i och för sig riktiga argumenten att Stockholm redan kommit långt i sitt hållbarhetsarbete och har en väl fungerande kollektivtrafik räcker inte långt.

Sveriges olympiska kommittés ordförande Mats Årjes är sedan 2002 vd för Skistar, vars klimatengagemang vi haft anledning att sätta frågetecken för. Medan forskare slår fast att den senaste tidens extrema väder är kopplat till klimatförändringarna, lyfter Skistar fram att klimatförändringarna kan gagna dem genom att konkurrerande skidorter får sämre förhållanden.

När vi andra kämpar för att hejda klimatförändringarna, anger Skistar att de ”möter riskerna genom ständig utveckling av snösystem för att säkerställa skidåkning”. Eftersom Skistars vd och SOK:s ordförande alltså är samma person, och eftersom vinter-OS i huvudsak tänks bedrivas på deras anläggningar i Åre, Sälen och Hammarbybacken, finns det anledning att be om fem klimatmässiga klargöranden från Sveriges olympiska kommitté:

1.

Tar ni klimatfrågan på allvar? Internationella Olympiska Kommittén slår i sin hållbarhetsstrategi fast klimatneutralitet som mål för 2020, med långtgående utsläppsminskningar och kompensation av kvarvarande utsläpp. SOK har inte i sitt uppdrag, sin vision eller sin målsättning med något alls om klimat eller miljömässig hållbarhet, och Mats Årjes bolag Skistar anger i sin verksamhetsberättelse att ”följderna av växthuseffekten har debatterats under ett antal år”. Eftersom det är ungefär som klimatskeptikerna brukar uttrycka sig, vore det välgörande med ett starkt uttryckt klimatengagemang från SOK:s sida.

2.

Var är klimatmålen? Sju av Sveriges åtta riksdagspartier (alla utom Sd) har enats om samma ambitiösa klimatmål, inklusive ”nettonoll” till 2045. Allt fler företag skärper sina klimatmål och vidgar ansvaret till att också omfatta kunder och leverantörer. SOK presenterar däremot inte ett enda konkret, mätbart klimatmål för vinter-OS; vare sig på DN Debatt eller i de mer utförliga ansökningshandlingarna. Det enkla är förstås att ta efter de nationella målen och konkret visa hur ett OS i Sverige är en del i att nå dem.

3.

Tar ni ansvar för resorna? Februari 2019 är det ”fossilfritt” skid-VM i Åre. Förutom den del som formellt är arrangörernas juridiska ansvar, såsom uppvärmningen av åskådartälten, inkluderas också till exempel att fjärrvärmen blir biobaserad och att bil- och bussresorna till och från evenemanget kan tankas med biobaserad HVO, även om de flesta bilmärken tyvärr ännu inte godkänner drivmedlet. Eftersom vinter-OS föreslås vara utspritt mellan Stockholm, Åre, Sälen och Lettland, är det helt avgörande att alla de resor arrangemanget ger upphov till ingår i klimatarbetet, inklusive de långväga flygresorna.

4.

Hur gör ni med snön? På den officiella ansökningssajten anges att snöbehovet ”klarar man enkelt med konstsnö”, och på DN Debatt anger de att konstsnön kan tillverkas med förnybar el. Aktörer som Responsible Travel samlas under devisen ”Say no to fake snow” och avvisar konstsnö för dess mycket höga miljöpåverkan; för ett globalt evenemang år 2026 behöver arrangörerna ta ett mer långtgående ansvar än att snökanonerna går på grön el.

5.

Hur blir vinter-OS skyltfönster för klimatarbetet? En viktig del av klimatarbetet består i att öppna publikens och deltagarnas ögon för klimatsmarta lösningar. I Åre finns solcellsdrivna ”solliftar”, men det bleknar jämfört med skidorter som schweiziska Laax som är i princip självförsörjande med egenproducerad, förnybar el. Kommittén behöver visa att med OS blir Stockholm, Sverige och Lettland ett skyltfönster för klimatsmarta lösningar.

Det är mycket roligare att säga ja. Vi och säkert många med oss är beredda att inte bara säga ja till vinter-OS, utan också medverka till att det svenska budet vinner – men då måste klimatarbetet vara mycket mer långtgående än vad SOK hittills angett.