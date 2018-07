"Frankelius påståenden baseras delvis på diskutabla föreställningar"

I Per Frankelius artikel finns påståenden som baseras på gamla beräkningar och diskutabla föreställningar. Bland annat hävdas att ”enligt FN måste vi få fram 70 procent mer mat före år 2050”. Siffran togs fram genom beräkningar inför World Food Summit 2009 och har levt ett eget liv sedan dess. På basis av antaganden om demografiska och BNP trender, visade beräkningarna ett behov av cirka 70 procent mer mat 2050. Basåren för beräkningarna var 2005/2007, det vill säga ökningen skulle ske under cirka 45 år. Några år senare reviderade FAO (FN:s jordbruksorganisation i Rom) beräkningen och kom då fram till att efterfrågan skulle öka med 60 procent under samma period, det vill säga 2005/07 till 2050. Liknande beräkningar görs av andra grupper.

Utifrån nya uppgifter om en trolig befolkning på 9,73 miljarder 2050, presenterade FAO, 2017, nya beräkningar över hur mycket jordbruksproduktionen behöver öka för att möta efterfrågan 2050 i förhållande till 2012. Enligt dessa behöver jordbruket producera nästan 50 procent mer under perioden 2013–2050. Förutom mat, refererar uppskattningen till produktionen av foder (till djur) samt spannmål till biobränsle. Andelen av produktionen som går till mat uppskattas till knappt hälften och drygt en tredjedel används som djurfoder. Påståendet om 70 procent mer mat fram till 2050 är därför missvisande. Att inte nämna basåret för beräkningarna minskar trovärdigheten ytterligare.

Frankelius har en viktig diskussion om att konflikter och även krig påverkar samhällen, resurser, miljö och naturligtvis även matsäkerhet och att dessa hot inte bara tillhör historien.

Prognoser måste baseras på antaganden – det finns inga fakta om framtiden. Förutom ekonometriska antaganden som låg till grund för beräkningen som kom fram till siffran 70 procent (och senare beräkningar), bör man nu ta hänsyn till till exempel målsättningar inom SDG (Sustainable Development Goals: FNs 17 utvecklingsmål). Enligt SDG 12.3 måste förluster och svinn av mat halveras från 2015 till 2030. SDG 2 handlar om behovet att reducera alla typer av felnäring. I dag är det, eller borde vara, självklart att ta hänsyn till vattenresursfrågor (SDG 6). Jordbrukssektorn är mycket vattenkrävande och klimatförändringar är till stor del vattenförändringar. Klimatförändringar, torka och påverkan på markresurserna nämns i Frankelius artikel, men inget om antagande i prognoser eller hur samhällen och konsumenter hanterar den mat som produceras.

Diskussionen om matproduktion och säkerhet, måste rimligen ta hänsyn till att cirka 2.000 miljoner lider av övervikt, fetma och felnäring medan cirka 830 miljoner inte har tillgång till tillräckligt med mat eller endast får tag på näringsfattig mat, främst på grund av konflikter och fattigdom. Dessutom är ett uppskattat svinn och förluster på cirka en tredjedel av produktionen oacceptabelt. Matproduktionen per person är i dag långt över vad som krävs för hälsosamma dieter, men fördelningen är mycket ojämn. Överätande, svinn och kastandet av fullt tjänlig mat innebär att uppskattningsvis cirka halva globala matproduktionen går förlorad eller används på tveksamma sätt med flera allvarliga konsekvenser.