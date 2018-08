"Gensvaret på vår debattartikel har gjort oss besvikna"

Gensvaret på vår debattartikel från den 13 juli, där vi argumenterade för behovet av en rad förstärkningar av miljölagstiftningen, har gjort oss besvikna i ett viktigt avseende: vi inser att miljöfrågorna, och inte de minst de som gäller klimatet, är tekniskt och politiskt komplicerade. Ändå hade vi förväntat oss att de som främst har ansvaret att utforma och implementera en ändamålsenlig lagstiftning, inte minst politikerna, här skulle vara beredda till diskussion och prövningar av konstruktiva förslag. Men synpunkter från det hållet har uteblivit. Varför? Har Almedalen tagit all energi? Vi vill dock inbjuda till fortsatt diskussion via lars.ryden@balticuniv.uu.se som samordnar gruppen.

Joa Ljungvall delar i sin replik uppenbarligen vår grundsyn, att Sverige måste göra mer för att uppfylla utsläppsmålen i Parisöverenskommelsen, men framhåller den roll som kärnkraften spelar, och fortsättningsvis kan spela, för att detta ska vara möjligt. Man kan, som Ljungvall väl vet, ha olika synpunkter på kärnkraftens roll i ett nationellt och internationellt framtidsperspektiv, en diskussion där uppenbarligen säkerhetspolitiska, miljömässiga, maktpolitiska och ekonomiska aspekter måste vägas in. Diskussionen om denna sammanvägning, i relation till de förnybara energikällorna, förs, och kommer förmodligen att föras ytterligare några decennier framöver. I denna kalkyl måste man också ta med den roll som "negativa emissioner" från exempelvis bioenergi med följande lagring av CO2 eller kol i jordskorpan kan komma att spela. Att, som Ljungvall gör, betona energikällornas "hållbarhet" i stället för "förnyelsebarhet" låter sig göras, fast det inte är självklart att kärnkraften i sig är hållbar efter Tjernobyl och Fukushima och de kostnader som nya investeringar i kärnkraftverk kan dra.

I de kommentarer som vår artikel i övrigt fått på DN-debatts hemsida utrycks flera gånger att Sverige är för litet för att insatser här ska kunna betyda något för lösningen av klimatproblemen. Denna synpunkt är vanlig och skenbart rimlig, men både etiskt och logisk tvivelaktig, av följande skäl:

De svenska utsläppen växthusgaser svarar ungefär mot 10 ton årligen per svensk. För att nå en hållbar nivå måste utsläppen per person på vår planet ner till cirka 1 ton per person. Det finns inga goda skäl till varför just svenskarna skulle tillåtas släppa ut så mycket mer än vad alla andra kan få göra - tvärtom är vi ovanligt gynnade av naturtillgångar (vattenkraft, skog, …) och kunnande, och kan därför lättare ställa om än många andra. Att i det läget påstå att just vi kan strunta i utsläppsbegränsningar är problematiskt, ungefär som att strunta i brandmyndigheternas grillförbud i skog och mark, med hänvisning att andra gör så. Just vårt gynnade utgångsläge gör i stället att vi kan ta på oss en ledande roll i omställningen mot ett fossilfritt samhälle, och därigenom tjäna som ett inspirerande exempel för andra stater, organisationer och enskilda individer utomlands. Tanken att vi skulle strunta i våra egna utsläpp kan bara försvaras om man kommit till slutsatsen att kampen för ett uthärdligt klimat redan är förlorad. Det anser inte vi.