Både infångning, transport och lagring är prövade och används i stor skala. Sedan 22 år lagras en miljon ton årligen en kilometer under Nordsjöns havsbotten. Infångning i stor skala gjordes redan på 70-talet för att få koldioxid till oljeutvinning, men stoppades efter upptäckten av billigare koldioxid i berggrunden. Att det i dagsläget bara finns ett fåtal anläggningar med CCS i stor skala beror på att det är mer eller mindre gratis att släppa ut koldioxid. Trots detta lagras i dag runt en promille av de globala koldioxidutsläppen, eller 30 miljoner ton per år.

Att denna myt sprids är mycket olyckligt, eftersom den hindrar att vi gör det som krävs för att klara klimatmålen. Vilka politiker vågar satsa på något oprövat och spekulativt? Om vi skall klara av att bygga en framtid åt våra barn och barnbarn där vår enda jord inte är förstörd av klimatförändringar, behöver vi vända på varenda sten för att hitta goda lösningar. Det är en mycket dålig idé att välja bort ett av de viktigaste verktygen i detta bygge på förhand.

Om vi vill klara klimatmålet 1,5 grader får vi inte överskrida den så kallade koldioxidbudgeten. Det är svårt att bestämma den exakt. Enligt Mercator Research Institute tog den slut i september, men enligt den nya 1,5-gradersrapporten från IPCC så tar den slut om tio år med dagens utsläpp. Oavsett när, så är det ingen som tror att det är möjligt att klara denna budget. Men det finns en nödutgång, nämligen att fånga in den koldioxid som släppts ut med så kallade minusutsläpp. När budgeten är slut så måste alltså varenda ton koldioxid som vi släpper ut fångas in igen.

I 1,5-gradersrapportens olika scenarier överskrids budgeten i runda tal med mellan 100 och 400 procent. Vi är alltså tvungna att ”tvätta bort” gigantiska mängder från atmosfären. Det är därför minusutsläpp är så oerhört viktiga.

Det finns några olika sätt att åstadkomma minusutsläpp, men med hänsyn till potential, kostnad och lagringssäkerhet är Bio-CCS den viktigaste. Bio-CCS innebär att man fångar in och lagrar koldioxid från förbränning av biomassa. Sverige har mycket stora utsläpp av koldioxid från biomassa som kan fångas in på detta sätt, drygt 30 miljoner ton perår, vilket kan jämföras med fossila utsläpp på drygt 40 miljoner ton per år. Eftersom Sverige har så goda förutsättningar för minusutsläpp har vi också ett ansvar för världen och våra efterkommande att börja med detta.

Men är det inte dyrt? Priset för minusutsläpp är omkring 1 krona per kilo. En liter bensin släpper ut 2,3 kilo och kostnaden för att fånga in denna koldioxid är alltså 2,3 kronor. Det är ungefär en fjärdedel av den skatt vi betalar per liter.