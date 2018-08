”KDU:s krav på homogen svenskhet är osvenskt”

Precis som Sverigedemokraterna lägger numer även KDU mycket vikt vid vad de kallar sammanhållning. De fruktar mångkultur som tillåter människor att uttrycka olika kulturer, religioner och åsikter och har gjort det till den enda förklaringen till att invandrare inte arbetar och hamnar i det så kallade parallellsamhället, menar Christian Carlsson.

Det har vi hört så många gånger nu: från KDU, Ungsvenskarna och SD och numera också från konservativa moderater. Fler och fler borgare verkar köpa den skruvade verklighetsbeskrivningen trots att det finns mycket lite stöd för att den stämmer. Glöm forskning – ett par anekdotiska exempel räcker gott för att legitimera deras straffpolitik med orimligt tuffa krav på såväl utbildningsprestationer som social anpassning.

Satsningarna som gjorts på nyanländas språkutbildning och etableringsprogram har verkligen gett effekt – helt utan löjliga krav på att dansa små grodorna!

Sanningen är att utanförskap uppstår när människor inte kommer i jobb, inte för att de inte slutar vara från andra delar av världen. Därför har regeringen storsatsat på att få fler nyanlända i jobb snabbare. I dag är etableringstiden snart halverad, trots att det kommit många nyanlända. Satsningarna som gjorts på nyanländas språkutbildning och etableringsprogram har verkligen gett effekt – helt utan löjliga krav på att dansa små grodorna!

De flesta invandrare arbetar eller är på väg mot ett arbete i dag. Att måla en bild av att nästan alla invandrare lever på bidrag i generationer och inte talar ett ord svenska är en lögn. Att påstå att det är deras religion eller kultur som håller dem borta från jobben är inte en allmän sanning, även om man kan gräva fram ett enstaka exempel på det. Forskare som Andreas Bergh med flera konstaterar att främlingsfientlighet inte är en bärande orsak till utrikes föddas arbetslöshet. Det stämmer helt enkelt inte att svenska arbetsgivare har problem med att anställa människor från olika kulturer, religioner och etniciteter.

Samtidigt ska man inte sticka under stol med att utmaningar kvarstår. Människor hamnar fortfaranade utanför det sociala skyddsnätet och långt ifrån jobben ibland. Men skuggsamhället är inte att leva på bidrag, få underkänt i SFI, gå i moskén eller tala arabiska runt köksbordet. Det är att hamna utanför systemen: att bli hemlöshet, att förlora rätten till bidrag, och så tvingas in i kriminalitet. Att KDU då vill sparka ut de som har svårt att klara av SFI-undervisningen eller att få ett jobb från dessa system “för sammanhållningens skull” är förvånande och kontraproduktivt.

Vägen in i samhällsgemenskapen går inte via förbud att uttrycka sin religion eller orimligt hårda krav och hänsynslös bestraffning om man inte klarar dessa. Vägen in i den svenska gemenskapen går genom en human attityd och studie- och arbetsinsatser som faktiskt ger resultat. Så, snälla KDU, sluta beskylla kulturskillnaderna för våra integrationsproblem. Människor vill generellt arbeta och göra rätt för sig. Låt oss i stället slå våra kloka huvuden ihop och se hur vi kan sänka trösklarna in på arbetsmarknaden utan att tvinga på alla en folkdräkt.