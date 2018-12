”Nordhaus har en enorm övertro på prismekanismen”

Vi uppskattar att Jesper Roine fortsätter denna viktiga debatt. Men vi beklagar att han istället för att bemöta våra argument försöker svartmåla dem genom en sammanblandning med vetenskapsförnekare och Donald Trump. Hans inställning att vetenskaplig oenighet bör tystas ned för att inte ge näring åt yttre motståndare är djupt anti-intellektuell.

Eftersom vår poäng uppenbarligen kan missförstås vill vi vara tydliga: det är just av respekt för den naturvetenskapliga klimatforskningen som vi kritiserar Nordhaus och den prokrustesbädd till modell som han försöker tvinga in den i. Statiska jämviktsmodeller är fel verktyg för att analysera dynamiska system så som jordens klimat (eller ekonomi, för den delen) där spårbundenhet och återkopplingsmekanismer är styrande. Det är därför Nordhaus kan nå så besynnerligt konservativa resultat som att en global uppvärmning på tre grader – katastrofalt enligt de flesta klimatforskare – endast skulle minska USA:s BNP med en procent år 2100. Detta samtidigt som stora delar av landet kunde ligga under vatten eller ha förvandlats till öken.

Att vi anser att ”det är för komplicerat att räkna på” vad BNP kommer att vara om hundra år innebär inte att vi tycker det är meningslöst ”att göra kalkyler överhuvudtaget”. Kalkyler över vilka sektorer som släpper ut mest växthusgaser är naturligtvis nödvändiga, och kan göras med rimlig precision. Det samma gäller i någon mån beräkningar över vilka resurser som skulle krävas för att göra dessa sektorer hållbara. Analysen av hur aktörer sedan tar ställning till dessa fakta är däremot ofrånkomligen ideologisk, eftersom den inbegriper underliggande föreställningar om hur ekonomin och samhället fungerar. Hos Nordhaus döljs detta bakom ett anspråk på en kostnadseffektivt ”optimal” resursfördelning. Det är denna förrädiska sammanblandning av vetenskap och ideologi som vi vänder oss emot.

Roine menar att Nordhaus inte bör bedömas utifrån sina policyrekommendationer utan för sin vetenskapliga gärning. Låt oss först betona att det är legitimt att kritisera Nordhaus policyrekommendationer. Om de skulle få klimatförändringen att skena och hundratals miljoner människor att dö anser vi att de är värda kritik. Nobelpriset har ett signalvärde som inte går att förneka. För det andra går Nordhaus policyrekommendationer inte att skilja från hans modell, då de står inskrivna i dess antaganden. Det gäller exempelvis hur natur och liv bör värderas, och idén att prismekanismen är det mest kostnadseffektiva verktyget för att minska utsläppen.

Nordhaus modeller har stora vetenskapliga brister. De förvanskar flera avgörande klimatvetenskapliga förklaringar. De utgår också utan vidare från att klimatåtgärder står i omedelbar konflikt med ekonomisk tillväxt. På så vis uttrycker de en syn på ekonomin som liknar den hos professor Pangloss, där vi lever i den bästa av världar och varje avsteg från rådande ordning innebär en samhällskostnad. Med denna falska motsättning mellan klimatåtgärder och tillväxt som utgångspunkt blir den enda rimliga lösningen på klimatkrisen en utopisk idé om tvingande internationella avtal.

Det stämmer mycket riktigt som Roine skriver att Nordhaus vill reglera marknaden för att minska utsläppen. Men till skillnad från exempelvis Paul Romer (som vi inte har kritiserat) vill Nordhaus göra det med enbart ett verktyg: ett (blygsamt) pris på koldioxid; marknaden förväntas sedan göra resten. Det tyder på en i vår mening enorm övertro på vad prismekanismen kan åstadkomma. För att bara ta ett enkelt exempel är det sällan fastighetsbyggaren som betalar elräkningen, varför en koldioxidskatt inte utgör ett incitament att bygga energieffektivt. Ett pris på koldioxid är nödvändigt men inte tillräckligt, och är dessutom politiskt svårgenomförbart. Den naturvetenskapliga klimatforskningen är glasklar: klimatpolitiken har misslyckats kapitalt. Vi behöver därför en total omsvängning från verklighetsfrämmande ekonomiska modeller som säger att det är för dyrt att handla i tid.