”Programmet har en märklig fixering vid en enda forskare”

Ulf Johansson, ansvarig utgivare för Uppdrag granskning (UG), invänder i sin replik mot den kritik som jag framfört mot programmet. Nedan utvecklar jag kritiken.

I programmets inledning sägs att anmälda våldtäkter har ökat, vilket jag också skriver i min artikel. Dock är den efterföljande framställningen tendensiös. Utförligt och med grafer redovisas statistik som tyder på en kraftig ökning av antalet våldtäkter samtidigt som sådan statistik som tyder på en mer måttlig, alternativt ingen, ökning av brotten utelämnas. Två exempel:

• En lagändring 2005 innebär att många övergrepp som tidigare rubricerades som sexuellt tvång nu rubriceras som våldtäkt. Antalet anmälningar för sexuellt tvång blir som en följd av detta färre samtidigt som anmälda våldtäkter blir fler. Lägger man ihop utvecklingen av båda dessa brottsrubriceringar och justerar för befolkningsökningen blir den sammanlagda ökningen av dessa brott drygt 10 procent jämfört med den 35 procentiga ökning UG redovisar.

• UG redovisar den ökning som framkommer i NTU:s undersökning av utsatthet för allvarliga sexuella övergrepp. En viktig kompletterande källa till denna som inte redovisas är sjukvårdsdata. Antalet personer per 100.000 invånare som vårdats i sluten- och/eller specialiserad öppenvård på grund av sexuellt övergrepp har inte ökat under perioden.

UG:s granskning av domar illustreras med ett reportage om ett fall som benämns ”dubbelvåldtäkten i Strängnäs”. Just detta fall beskrevs detaljerat redan i december 2015 i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida för att illustrera tesen att även vita, etniska svenskar drabbas av hatbrott och rasism. Ledarskribenten, liksom UG, tar särskilt upp hur en av gärningsmännen spottar kvinnan i ansiktet och säger till henne ”I´m gonna fuck you little swedish girl”. UG har enlig egen uppgift gått igenom samtliga domar från tingsrätterna om våldtäkt och försök till våldtäkt de senaste 5 åren. Varför väljer man just detta fall av alla 780 domar som man har gått igenom?

Att kalla en vetenskapligt förankrad utsaga för ”tvärsäker” kan jag inte tolka på annat sätt än som vetenskapsförakt. Självklart har jag aldrig hävdat att våldtäkter ”enbart” handlar om socioekonomiska förhållanden.

Som av en händelse dyker ledarskribenten ovan upp i SVT:s morgonstudie dagen efter UG:s granskning för att kritisera mig. Han påstår att jag har hindrat forskning om invandrare och brott, vilket är en lögn. UG skriver att jag redan för 30 år sedan efterlyste forskning men att denna ”trots det” fortfarande saknas vilket jag ”tvingas medge”. Retoriken som insinuerar att jag som enskild forskare ensamt har ansvaret för all forskning som gjorts eller inte gjorts på området är anmärkningsvärd.

Den som tror att en enskild forskare kontrollerar hela den svenska forskningsmiljön lider av en djup okunskap om hur den akademiska världen fungerar.

UG skriver upprepade gånger i repliken att jag ”tvärsäkert” har uttalat mig om att överrepresentationen av utlandsfödda i våldtäktsstatiken beror på förhållanden relaterade till socioekonomi. När jag får frågor om invandrares överrepresentation i brott utgår jag från egen och andras forskning. Att kalla en vetenskapligt förankrad utsaga för ”tvärsäker” kan jag inte tolka på annat sätt än som vetenskapsförakt. Självklart har jag aldrig hävdat att våldtäkter ”enbart” handlar om socioekonomiska förhållanden.

Programmets fixering vid mig ter sig märklig. Frågan är varför UG inte intervjuade någon annan forskare. Inom till exempel psykiatrin har mycket forskning gjorts med avseende på riskfaktorer när det gäller sexualbrott.

I repliken medger dock UG att de granskar mig. Detta gör programmet till ett ännu större publicistiskt haveri än vad som hittills framkommit. För hur gör man en seriös granskning av en professor och hans vetenskapliga gärning? Knappast genom några lösryckta citat ur nyhetsartiklar och Tv-intervjuer från en 45-åring yrkeskarriär. Hur många av mina närmare 150 publikationer har ni läst? Hur många utlåtanden av sakkunniga har ni tagit del av? Hur många av mina tusentals föreläsningar har ni lyssnat på (en del är inspelade och lätt tillgängliga)? Hur många av mina akademiska kolleger har ni intervjuat? Det är ändå sådant som är primärt om man vill granska en forskare.

Teologie dr Ann Heberlein efterlyser i sin replik mer forskning om orsaker till överrepresentation för utrikesfödda vid sexualbrott. Jag är enig med henne om detta. Ny forskning bör inte utesluta socioekonomiska variabler. Undersöker man till exempel män födda i Sverige med män födda i Afghanistan som är uppväxta under likvärdiga förhållanden vad gäller föräldrars utbildning, yrke, inkomst etcetera så är det en välgrundad hypotes att överrisken för gruppen afghaner att bli dömda för våldtäkt kommer att minska kraftigt.