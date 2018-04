”Sveriges Radio blandar äpplen och päron”

Jag skrev i min debattartikel att Sveriges Radios P3 efterliknar de kommersiella kanalernas metoder för att optimera musikvalet med syftet att få höga lyssnarsiffror. Liksom de kommersiella kanalerna fyller P3 tablån under prime-time (vardagar kl 6–18) med musikintensiv flödesradio snarare än radioprogram. Med den skillnaden att P3 finansieras med offentliga medel och slipper göra avbrott för reklam.

SR svarade i en replik att musikutbudet tvärtom är olikt de privata stationernas och som vanligt tar man antalet unika titlar som exempel. Men konkurrensen ligger i de låtar som slutligen får mest exponering, det vill säga de mest populära låtarna som lyssnarna får höra oftast.

Enligt den internationella radiotjänsten Radio Monitor kvarstår faktum att inte fler än 560 låtar av de närmare 3.000 låtar som P3 säger sig ha spelat prime-time fick fler än tio spelningar under 2017. Det betyder att P3 i snitt spelat knappt sju unika låtar per dag. Även Rix FM skulle kunna spela tusentals titlar under ett år om vi, som SR, hade politiska skäl att göra det. På nätter och helger finns ingen publik att vare sig fånga eller förlora.

Som ofta när public service debatterar blandas äpplen med päron för att slippa en diskussion om att syftet med verksamheten numera är att konkurrera om tittare och lyssnare med de privatfinansierade företagen. Mångfalden i utbudet läggs inte sällan på tider då knappast någon lyssnar eller online där poddar inte stör flödesradio i FM-bandet. I radion ger sig P3 i stället in i kampen om arbetsplatslyssnarna med en intensiv musiktimme varje vardag klockan 10.00 under parollen ”den bästa musiken just nu”, en slogan inte helt olik Rix FM:s ”bäst musik just nu”.

Den privata radion använder verktyg för att optimera musiken av kommersiella skäl. P3 säger sig göra samma sak av professionella skäl. P3 ger lyssnarna den musik de vill ha för att de respekterar publiken och mest spelade låtar 2017 i P3 blev ”Despacito” och i P4 Katy Perrys ”Chained to the Rythm”, samma som i de kommersiella kanalerna. Några skäl att skattebetalarna ska finansiera verksamheten framgår inte av SR:s replik.

Vi ifrågasätter inte att publiken gillar P3. De borde de göra eftersom de använder kommersiella – förlåt, professionella – metoder och har långt större resurser än vi privata radiobolag har. Det behöver inte betyda att Sveriges Radio gör rätt saker utifrån det uppdrag de har, eller borde ha. Frågan vi vill att politikerna ska ställa sig är om det är rätt att använda public service-rollen och offentliga medel till att skapa innehåll som riskerar att konkurrera ut de privata aktörer som nu ska betala 1,3 miljarder direkt till statskassan för sina nya sändningstillstånd.