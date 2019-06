Just nu: spara 50%

Reseavdraget bör omarbetas för att på ett bättre sätt gynna resor med låga utsläpp och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa. En utgångspunkt bör även vara att förslaget bidrar till regionförstoring, rörlighet på arbetsmarknaden och möjliggör att bo och arbeta i hela landet även där kollektivtrafiken är bristfällig. Det är en kort sammanfattning av våra direktiv. I dag överlämnar vi vårt förslag till regeringen.

Reseavdraget har under de hundra år det funnits varit ifrågasatt på skatte­principiella grunder. Resor till och från arbetet är att betrakta som privata levnadskostnader som egentligen inte får dras av vid inkomstbeskattningen. Avdraget har ändå fått vara kvar, som ett undantag från gällande principer, vilket motiverats av arbetsmarknadspolitiska skäl för att underlätta arbetspendling för personer med höga kostnader för sina arbetsresor.

Regionförstoring och vidgade arbetsmarknader ser vi också som det främsta skälet till att behålla en skatte­lättnad för arbetsresor. Vårt förslag fokuserar därför på skattskyldiga med längre avstånd och som därmed oftast också har högre kostnader i pengar och tidsåtgång för sina arbetsresor. Skattskyldiga med mer normala eller kortare avstånd och lägre kostnader i tid och pengar bör däremot kunna bekosta sina arbetsresor själva utan skattestöd.

Reseavdraget ger en större skattelättnad för arbetsresande med högre inkomster och marginalskatt än för låg- och medelinkomsttagare, trots att kostnaderna för resorna i tid och pengar är desamma oavsett inkomst.

Att kostnader för arbetsresor i grunden är privata levnadskostnader innebär också att vi inte ser något skäl att behålla skattelättnaden i form av ett avdrag vid inkomstbeskattningen. Denna form ger en större skattelättnad för arbetsresande med högre inkomster och marginalskatt än för låg- och medelinkomsttagare, trots att kostnaderna för resorna i tid och pengar är desamma oavsett inkomst. Vi anser att en bättre form av skattelättnad för privata levnadskostnader är en skatte­reduktion som är lika mycket värd för alla oavsett inkomst.

Ett uppdrag i våra direktiv har varit att utreda möjligheten att ersätta dagens kostnadsbaserade avdrag med en skattelättnad som baseras på avståndet mellan bostad och arbetsplats. Dagens kostnadsbaserade avdrag ger en högre skattelättnad för resor med bil än med kollektivtrafik och är också svårt att administrera. Vi föreslår att skattelättnaden i stället ska baseras på avståndet mellan bostad och arbetsplats. Skatte­lättnaden blir då färdmedelsneutral, det vill säga lika stor för alla oavsett vilket färdmedel man använder. Ett sådant system har både miljöfördelar och är enklare att administrera och kontrollera.

Från dessa utgångspunkter föreslår vi att reseavdraget i sin nuvarande form avskaffas.

Det ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. Vi föreslår att gränsen sätts vid 30 kilometer enkel resa. Över denna nedre avståndsgräns ges en skattereduktion med 60 öre per kilometer upp till en övre avståndsgräns på 80 kilometer. Som högst kan skattereduktionen normalt bli 12.600 kronor vid resa på 80 kilometers avstånd under 210 dagar.

Denna skattereduktion kompletteras med ett tillägg i de fall kollektivtrafiken är bristfällig, till exempel i glesbebodda områden eller nattetid. I sådana fall ges skattereduktionen upp till avstånd på 150 i stället för 80 kilometer. Det ges också ett fast tillägg på 20 kronor per dag vid alla avstånd från och med 30 ­kilometer och uppåt. Syftet med tillägget är att kompensera för extra kostnader för bilresa när kollektiv­trafikalternativ saknas. Villkoret för att få del av tillägget är att tidsvinsten för en bilresa jämfört med kollektivtrafik uppgår till minst två timmar och trettio minuter per dag.

I vårt förslag ingår också särskilda regler för personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning tvingas resa med bil till arbetet. Vi föreslår också att skattelättnad inte längre ges för trängselskatt och i betydligt minskad omfattning för bro- och färjeavgifter.

Dagens reseavdrag är mycket svårkontrollerat och Skatteverkets uppföljningar visar på fel i mer än hälften av avdragen, nästan alltid till den skattskyldiges förmån. Statens skattebortfall till följd av felen beräknas till 1,75 miljarder kronor per år.

Vi bedömer att 150.000–200.000 färre skattskyldiga än i dag kommer att få skattelättnad. För enskilda skattskyldiga kan vårt förslag innebära både högre och lägre skatt jämfört med dagens regler. Den som reser på avstånd under 30 kilometer kan inte längre få skatte­lättnad, med undantag för sjuka och personer med funktionsnedsättning som måste resa med bil. De som reser på längre avstånd där kollektivtrafiken är bristfällig, till exempel i glesbygd, kommer att få ungefär samma skattelättnad som i dag om de har inkomster under brytpunkten för statlig skatt, motsvarande cirka 42.000 kronor per månad.

De som reser där kollektivtrafiken är god, vare sig de reser med bil eller kollektivt, kommer att få en högre skattelättnad än i dag. Höginkomsttagare kommer i de flesta fall att få en lägre skattelättnad än i dag till följd av att avdraget görs om till en skattereduktion. Samåkning med bil kommer att gynnas. Fördelningspolitiskt gynnas arbetsresande med lägre inkomster och bosatta i mer glest bebyggda områden.

Dagens reseavdrag är mycket svårkontrollerat och Skatteverkets uppföljningar visar på fel i mer än hälften av avdragen, nästan alltid till den skattskyldiges förmån. Statens skattebortfall till följd av felen beräknas till 1,75 miljarder kronor per år. Vi räknar med att detta skattebortfall ska kunna reduceras med upp till tre fjärdedelar till följd av regelförenklingar och administrativa förbättringar som vi föreslår.

Enligt de trafikberäkningar vi låtit utföra bedöms det så kallade transportarbetet med bil, mätt som resta personkilometer, minska med omkring 11 procent och transportarbetet med kollektivtrafik öka med omkring 12 procent. Detta beräknas ske successivt under en period på 5 till 10 år i takt med ändrade färdmedelsval hos de arbetsresande men också i vissa fall genom byte av bostad eller arbetsplats. Andelen kollektivtrafikanter av dem som får skattelättnad beräknas öka från dagens cirka 10 till 20 procent. Andelen av den totala skatte­lättnaden i kronor beräknas öka från cirka 5 till 20 procent.

Vi bedömer att målen om regionförstoring, rörlighet på arbetsmarknaden och möjlighet att bo och verka i hela landet kommer att uppfyllas i ungefär samma grad med vårt förslag till skatte­lättnad som med dagens reseavdrag. Att fler arbetsresor flyttar över till kollektivtrafik och bilresandet minskar kommer att minska miljöbelastningen och antalet trafik­olyckor.

Exempelvis bedöms utsläppen av koldioxid minska med drygt 200.000 ton per år, eller drygt 10 procent av de utsläpp som arbetsresandet i dag genererar. Statens kostnader i form av skattebortfall beräknas minska med omkring en miljard kronor, främst till följd av minskade skattefel.