DN Debatt Repliker. ”Resursförbrukning är centralt för nationalekonomer”

Alf Hornborg har i sin debattartikel många viktiga poänger. Till dessa hör att det finns ett stort behov av att bedöma vilken teknik som är bra eller dålig, inte minst på lång sikt. Den allt allvarligare situationen för klimatet och den biologiska mångfalden gör det allt viktigare för beslutsfattare att navigera rätt: Grynnorna kommer närmare, farleden blir smalare, risken för svår- eller oåterkalleliga negativa konsekvenser blir större, behovet av lotsning ökar.

Artikelförfattaren har också rätt i att prisrelationer på marknader kan styra i helt fel riktning. Incitamenten för företag att ta beslut som väger in den fulla kostnaden för samhället av deras produktion är alltför ofta alldeles för svaga, särskilt som miljöskadliga subventioner fortsätter att pumpa in enorma belopp i det ekonomiska systemet – enligt Dasguptarapporten från 2021 allra minst 500 miljarder dollar per år.

Behovet av råd till beslutsfattare är därför stort, och här behövs bidrag från alla vetenskapliga discipliner. Därför måste jag som nationalekonom protestera när Alf Hornborg svepande skriver att det för nationalekonomer är ”irrelevant att undersöka vad handelsvarorna innehåller i form av nedlagt arbete, använd markareal eller förbrukad energi och material”.

Vi nationalekonomer måste oupphörligen ställa frågor till naturvetare och andra forskare om hur naturen stöder människan.

I mitt dagliga arbete ingår att bidra till att bedöma om föreslagna eller genomförda aktiviteter är samhällsekonomiskt bra eller dåliga. Sådana bedömningar kan handla om produktion av energi eller andra handelsvaror, infrastrukturinvesteringar eller markanvändning, bara för att ta några exempel.

Då utvärderas just om aktivitetens resursförbrukning i form av exempelvis arbete, energi och andra naturresurser faktiskt kan anses vara motiverad utifrån i vilken mån resultatet gör att människor får det bättre.

Nationalekonomer arbetar utifrån sin disciplins utgångspunkter och metoder och kan därför bara bidra med pusselbitar till ett bredare beslutsunderlag. Samma sak torde gälla alla andra enskilda vetenskapliga discipliner. Men genom samverkan kan ett större pussel läggas.

För att kunna göra vårt jobb måste vi nationalekonomer oupphörligen ställa frågor till naturvetare och andra forskare om hur naturen stöder människan (ekosystemtjänster och geosystemtjänster är två av flera typer av sådant stöd), och hur människan och hennes samhällen således riskerar att skada sig själva genom en dålig hushållning med naturens resurser. Att ta fram och sprida mer och mer kunskap om dessa risker ser jag som en av nycklarna till bättre beslut.