DN Debatt. ”Risk att en fjärde covidvåg i höst drabbar främst barn”

Från början trodde man att barn inte blir sjuka när de infekteras med det nya corona­viruset. I de första rapporterna från Wuhan föreföll de vara skonade. Vi vet i dag att så inte är fallet. Smittspridningen bland barn har blivit alltmer uppenbar. Men omfattningen av deras sjuklighet är inte allmänt känd. Vi har därför tagit fram statistik på barns smitta, följdsjukdomar och dödlighet i covid-19, med betoning på situationen i Sverige.

Hur stor andel av Sveriges barn har blivit smittade med coronaviruset?

Den 27 april publicerade Folkhälsomyndigheten en studie där man mätt hur stor andel av befolkningen som hade antikroppar mot det nya coronaviruset (sars-cov-2, mätt mellan 1–12 mars). Det finns flera möjliga felkällor i studien och det är inte säkert att siffrorna är representativa för befolkningen, men eftersom barn inte har testats för aktiv infektion (med pcr) under en stor del av pandemin utgör de resultaten det bästa underlaget vi har i dag.

I studien fann man att barn mellan 0 och 19 år var den del av befolkningen som hade högst andel antikroppar (22,5 procent). Särskilt uttalat var detta i åldersgruppen 10–19 år (26,4 procent).

Den officiella siffran för antal barn som testat positivt för covid-19 (pcr) till och med den 28 maj är 167 000. Men baserat på Folkhälsomyndighetens studie av antikroppar till den 12:e mars är detta en underskattning. Om man i stället går efter deras antikroppsdata skulle cirka 540.000 barn haft infektionen fram till 12 mars, och med överföring av siffrorna till 22 maj (25 procent av 341 000 nya pcr-konstaterade fall) blir den totala siffran cirka 630.000. Det är en fjärdedel av Sveriges barn. 72 av dem har vårdats på intensivvårds­avdelning.

För långtidscovid, långvariga symtom relaterade till en covid-19- infektion, saknar vi en tydlig definition och därmed även vederhäftig statistik. En undersökning från Storbritannien anger att över ett av tio barn fort­farande har symtom fem veckor efter konstaterad smitta.

En granskad studie från Italien anger att mer än vart fjärde barn har symtom i mer än fyra månader. Siffrorna stämmer väl med observationen att 10–30 procent av barn drabbas av långtids­covid i Israel. I Norge har en studie visat att mer än hälften av 16–30-åringar har symtom efter ett halvt år, men de undersökte inte de yngre barnen.

13 barn i Sverige har dött på grund av covid-19. I Danmark har ett barn avlidit, i Norge två och i Finland har inget barn dött. Detta representerar en 7,7 gånger så hög barnadödlighet av covid-19 i Sverige som genomsnittet i våra grannländer.

Baserat på de 164.000 barn som FHM konstaterat smittade med pcr, innebär de siffrorna att mellan dryga 16.000 och 50.000 barn har eller har haft långtidscovid i Sverige. Uppskattningen av antalet smittade barn baserad på Folkhälsomyndighetens rapport om antikroppspositivitet skulle ge en betydligt högre siffra. Exakt hur länge barnen med långtidscovid är sjuka vet vi inte. Vi vet att barn kan vara sjuka längre än ett år.

En ovanlig men mycket allvarlig följdsjukdom till covid-19 är så kallad hyperinflammation, eller MIS-C. Internationella siffror visar att en stor andel av barnen som får denna sjukdom behöver intensivvård. I USA har MIS-C drabbat 3 742 barn, i Tyskland 323 barn, i Danmark 25 och i Sverige 234 barn. Sverige har med andra ord haft 9,8 registrerade fall av MIS-C per 100.000 barn (ålder 0–19), vilket är dubbelt så många som i USA (5), fyra gånger fler än i Danmark (2,2) och nästan sex gånger fler än i Tyskland (1,7).

13 döda barn i covid-19 är en underskattning Källa: Folkhälsomyndigheten

Allt tyder emellertid på att 13 döda barn i covid-19 är en underskattning. Under den första vågen i pandemin registrerades endast ett barn som avlidit av covid-19 i Sverige. Under våg två registrerades nio barn och under våg tre hittills tre barn (grafen). ­Anledningen till denna skillnad är oklar. Kanske muterade viruset mellan våg ett och våg två och blev avsevärt farligare för barn. Men det kan även vara så att barnen som dog av covid-19 under den första vågen aldrig fick diagnosen och att fel dödsorsak registrerades.

Vi måste orka ta till oss det faktum att pandemin hittills drabbat många barn. Den stora farhågan inför hösten är en fjärde våg som främst drabbar ännu ovaccinerade barn, med risk för långtidscovid, hyperinflammation och i värsta fall ytterligare dödsfall.

När en familj drabbas av covid-19 kan det förstås drabba barnen hårt på andra sätt – genom att en förälder eller vårdnadshavare får långtidscovid, eller till och med dör. I Sverige har 152 personer i åldrarna 30 till 50 år avlidit i covid-19, en siffra många gånger högre än i våra grannländer.

Vi måste orka ta till oss det faktum att pandemin hittills drabbat många barn. Den stora farhågan inför hösten är en fjärde våg som främst drabbar ännu ovaccinerade barn, med risk för långtidscovid, hyperinflammation (MIS-C) och i värsta fall ytterligare dödsfall. Flera av virusvarianterna är dessutom mindre känsliga för nuvarande vaccin, och intrycket är att flera varianter drabbar barn och vuxna hårdare än det ursprungliga viruset.

De goda nyheterna är att skolmiljön kan göras säkrare för både elever och personal genom ökad ventilation, munskyddsanvändning, snabbtest och striktare karantänsregler. Digital undervisning för dem som inte kan gå i skolan (till exempel på grund av långtidscovid eller riskgrupp i familjen) kan erbjudas. Och i dagarna har vaccinering av barn ner till 12 års ålder godkänts av EU och EMA.

234 barn i Sverige har drabbats av MIS-C, tiotusentals av långtidscovid, 72 har vårdats på iva i akut infektion och barns dödlighet i viruset är nästan åtta gånger högre här än i våra grannländer. Orkar vi ta in dessa fakta kanske vi får kraft att omvandla svenska skolor och förskolor till en säkrare plats än de hittills varit under pandemin.