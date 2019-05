EU-valet 2019

Denna vecka kommer EU-medborgarna att gå till valurnorna i världens största gränsöverskridande demokratiska process. 427 miljoner människor i 28 länder kan rösta på de kandidater som de vill företrädas av i EU-parlamentet och på så sätt avgöra inriktningen på EU:s politik de kommande fem åren.

Tråkigt nog har EU-valet länge präglats av en hel del väljarapati. Man hör ofta folk säga att de avstår från att rösta med orden: ”Vad skulle min röst göra för skillnad?” Men tänk om alla skulle säga så? När EU-medborgarna går till vallokalerna borde de föreställa sig att alla kommer att rösta exakt som de gör – och ta konsekvenserna av vad det innebär för vår kontinent.

För det gör skillnad. Det gör skillnad för vår planet om vi röstar in människor som leder arbetet mot klimatförändringarna. Det gör skillnad för våra jobb om vi röstar in människor som vill skydda arbetstagarnas rättigheter i den digitala tidsåldern. Det gör skillnad för vår säkerhet om vi röstar in människor som kommer att stå upp för Europa i en värld där gamla och nya stormakter antingen har beslutat sig för att agera på egen hand eller spela enligt sina egna spelregler. EU finns till för dig — inte tvärtom. Och det är genom att rösta som du försäkrar dig om att det förblir så.

Vi ska slå mot populismens svaga punkter: med handling, inte ord. Med hopp, inte rädsla. Med enighet i stället för splittring. Och med en tydlig plan för en bättre framtid, inte med nostalgi över ett förflutet som aldrig har existerat.

I alla länder finns det kandidater till EU-parlamentet som hävdar att EU inte är svaret, att unionen tär på vår nationella identitet. Men det tror inte jag. Det finns ett stort antal områden där Europas länder helt enkelt kan uppnå mer tillsammans än var för sig – till exempel när det gäller att ta sig an internetjättar, säkra våra yttre gränser, ingå handelsavtal eller rensa världshaven från plastavfall.

När jag valdes till ordförande för EU-kommissionen var mitt uppdrag tydligt: att fokusera på de frågor som är viktigast för EU-medborgarna. Och det är precis vad vi har gjort. Nu har 240 miljoner EU-invånare arbete – det är fler än någonsin tidigare. Arbetslösheten befinner sig på en historiskt låg nivå i detta århundrade. Lönerna har gått upp med 5,7 procent. Vi har en europeisk gräns- och en kustbevakning som hjälper till att skydda våra gränser. Vi måste dock avsluta det arbete som vi påbörjat och öka antalet gränsvakter till 10 000. Vi kan numera ringa och surfa som hemma var vi än befinner oss i EU och vi kan strömma via våra abonnemang även när vi befinner oss i ett annat EU-land. Tack vare världens mest omfattande handelsavtal kan våra företag nu handla med Japan och Kanada utan att betala tull.

Men EU handlar inte bara om siffror och statistik – det handlar om gemensamma värderingar. EU handlar om de 120 000 unga människor som är volontärer i den europeiska solidaritetskåren för att hjälpa till med återuppbyggnaden efter jordbävningen i Italien. EU handlar om de polska brandmän som hälsades som hjältar på gatorna i Sverige när de kom för att hjälpa till med släckningen av skogsbränderna. EU handlar om de 30 000 unga som reser tvärs över kontinenten tack vare interrail-programmet DiscoverEU och de 10 miljoner Erasmusstudenter som utforskar nya kulturer och nya språk.

På vägen hit har vi testats på många olika sätt och varje gång har vi blivit starkare och mer enade. Vi såg till att Grekland stannade i euron mot alla odds och förutsägelser. Vi minskade antalet människor som kom till våra kuster på ett irreguljärt sätt med 90 procent, även om vissa menade att migrationskrisen var ohanterlig. Och vi stod enade när en av våra egna, Storbritannien, beslutade att lämna unionen.

Vi kan alltid göra mer och göra bättre. Men allt detta har gett ny kraft åt vår union. Det har påmint oss om att EU inte kan tas för givet – vi måste kämpa för unionen, varje dag. Opinionssiffrorna är i dag högre än på 27 år. I Sverige anser 77 procent att EU-medlemskapet är bra och 81 procent skulle rösta för att stanna kvar om det hölls en folkomröstning i morgon.

Men Europabygget stannar aldrig upp. Vi får inte glömma att det har gått mindre än 30 år sedan järnridån öppnades och Berlinmuren föll i ruiner. Européerna har alltid kämpat för sina rättigheter, sin frihet, sina värderingar och sin suveränitet. Det borde inte vara annorlunda i dag.

EU-valet den 26 maj är en dag då du kan göra din röst hörd och försvara det du tror på. När vi står ensamma i våra röstbås vet vi att vi alla har samma makt och inflytande över vår gemensamma framtid. Den dagen är vi alla EU. Vi har alla vårt öde i våra händer.