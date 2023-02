DN Debatt. ”Ryssland har råd att vänta ut Ukrainas nästa steg”

Västerländska nyheter är fulla av framställningar om kommande ryska och ukrainska offensiver. Båda sidor sägs ha bråttom att gå till attack efter vinterns långa, blodiga och obeslutsamma dödläge. Trycket på parterna att agera är dock inte jämbördigt och den ena är mer benägen än den andra att anfalla.

Låt oss först titta på ryssarna. Ur ett rent militärt perspektiv är det utan tvekan bättre för dem att vänta på att ukrainarna ska slå först. De begränsade ryska vinterattackerna – som exemplifieras av de ansträngande striderna för att vinna Bachmut – har åstadkommit minimala framsteg med mycket höga förlusttal.

Det ryska överkommandot behöver också fortfarande mer tid för att anpassa sina operativa koncept för att hantera de brister som brutalt avslöjades av den oväntade nivån och kvaliteten på det ukrainska motståndet. De utslitna ryska reguljära förbanden och deras mobiliserade förstärkningar behöver mer träning och förberedelser. En paus ger dem ytterligare tid att få den allt mer olydiga Wagnergruppen och dess respektlösa chef Jevgenij Prigozjin under kontroll.

En paus ger dem ytterligare tid att få den allt mer olydiga Wagnergruppen och dess respektlösa chef Jevgenij Prigozjin under kontroll.

Slutligen, den långa frontlinjen ger möjligheter till ambitiösa offensiver – som den ryska armén i sitt nuvarande tillstånd inte verkar kunna genomföra. De offentligt mest omtalade möjligheterna är en massiv kniptångsmanöver från söder och norr för att skära av och vinna hela Donbas, en rörelse västerut mot Dneprfloden, eller till och med ett förnyat försök att inta Kiev: ingen av dessa verkar ha stor chans att lyckas.

Foto: Anders Hansson

Politiskt sägs det att Rysslands president Putin måste vända kriget snart eftersom hans överlevnad beror på det. Ändå har det hittills varit notoriskt svårt att bedöma styrkan i hans regim. Offentligt finns det dock få tecken på den typ av protester mot värnpliktiga offer som förebådade det sovjetiska tillbakadragandet ur det afghanska träsket på 1980-talet och den serbiske presidenten Milosevics kapitulation över Kosovo 1999.

Vi ser inte heller de radikala förändringar i den ryska militära ledningen som man kan förvänta sig om den politiska situationen verkligen var vore desperat. Det har skett en viss omstuvning av generaler, men få om några tydliga befordringar. Den högsta ledningen har inte förändrats sedan krigets början. Slutligen verkar inte heller ekonomisk kollaps vara nära förestående.

De kan vara inspirerade av Wehrmachts motoffensiv under fältmarskalk Erich von Manstein som lät sovjetiska styrkor gå djupt fram innan de stängde fällan i det tredje slaget vid Charkiv i början av 1943.

Kort sagt, ryssarna har råd att vänta på att ukrainarna ska avslöja sin plan. Att besegra en stor ukrainsk offensiv ger dem bättre chanser till en framgångsrik motoffensiv. De kan vara inspirerade av Wehrmachts motoffensiv under fältmarskalk Erich von Manstein som lät sovjetiska styrkor gå djupt fram innan de stängde fällan i det tredje slaget vid Charkiv i början av 1943. Den nyligen rapporterade förekomsten av betydande flygvapenförstärkningar kan vara ett tecken på att ryssarna förbereder sig på att kasta sig in i ukrainska attacker på djupet innan de snabbt går vidare för att återta initiativet.

För ukrainarna ser bilden väldigt annorlunda ut. Ovilliga att kompromissa, är det politiska trycket högt att återta de ockuperade områdena eftersom kriget tar en mycket högre mänsklig och ekonomisk tribut i förhållande till Ryssland. Den nuvarande relativa ryska militära svagheten kan också erbjuda en möjlighet.

Trots att de gräver långa skyttegravar är de tunt utspridda och har litet försvar på djupet.

Den långa frontlinjen är bräcklig. Om man bortser från eventuella förluster och tar invasionsstyrkan på 200 000 och den efterföljande mobiliseringen av 300 000 män som vägledning, sätter den ryska armén bara in en halv bataljon per kilometer. Trots att de gräver långa skyttegravar är de tunt utspridda och har litet försvar på djupet. Deras försvar är inte bemannat på liknande nivåer som under första världskriget och är sårbara för infiltrering och genombrott. Det ockuperade södra Ukraina – där befolkningen är mer pro-ukrainsk än Donbas och där det rapporteras om partisanaktiviteter – erbjuder möjligheter för framsteg.

En framgångsrik offensiv skulle dessutom kunna leverera den ultimata erövringen eller åtminstone möjliggöra avskärning av Krim. Efter att den ryska flottan jagades från Svarta havet när deras flaggskepp förliste förra året, är Krim endast tillgänglig via två vägar i norr och den sårbara Kertjbron i öster).

Foto: Lotta Härdelin

Den ukrainska arméns offensiva förmåga är dock ännu obevisad. Deras framgångar förra året uppnåddes mest i försvar och i spåren av ryska tillbakadraganden från utsatta positioner runt Kiev, Charkiv och Cherson. En våroffensiv blir ukrainarnas första stora test. Ukrainarnas motivation och mål är ändå tydliga; moralen verkar hög. Västerländsk utrustning – särskilt långdistansartilleri har anlänt i kritiskt antal, men ännu inte de hundratals stridsvagnar som utlovats. Fräscha och vana trupper har tränat och rustat om under vintern. I likhet med den västerländska pressen kan den politiska och militära ledningen i Ukraina tycka att tecknen är goda för att vända kriget.

En våroffensiv blir ukrainarnas första stora test.

Kriget har ändå haft en stor förmåga att överraska även de mest rutinerade analytikerna, och ett oväntat ukrainskt nederlag till följd av en oväntad rysk förmåga att genomföra manöverkrigföring, kan återigen lämna initiativet i ryska händer. Eller så kan den begränsade militära förmågan hos båda sidor betyda att kriget sjunker tillbaka i ett utdraget blodigt dödläge.