Adam är 19 år och söker jobb efter jobb. Han kontaktar städ­firmor och restauranger och erbjuder sig att utföra enklare sysslor, utan framgång. I stället tar arbetsgivarna systematiskt hit folk från andra länder för att göra just de jobb som våra unga behöver för att få in en fot på arbetsmarknaden och kunna stå på egna ben. Varje vecka får ett 30-tal personer tillstånd att komma till Sverige just för att ta städ- och restaurangjobb med låga krav på kvalifikationer.

Inte många vet att arbetskrafts­invandringen i dag är dubbelt så stor som asylinvandringen. Jag tror att många håller med mig om orimligheten i att människor från världens alla hörn tas hit för att jobba för låga löner och dåliga villkor. Resultatet blir ju att vi utestänger människor i Sverige från att ta de jobben med sämre integration till följd. Arbetslösa går miste om jobb inom skogsbruk, byggbranschen och omsorgs- och försäljningsyrken. De går miste om jobb som snabbmatspersonal, tidningsbud och städare. Svenska jobb reas ut till desperata människor från länder med sämre löner och villkor. Så kan vi inte ha det.

Tiotusentals har blivit arbetslösa under coronapandemin. Den ekonomiska krisen har gjort det svårare för unga att komma in på arbetsmarknaden. Det innebär en särskild risk för unga som hamnat snett och riskerar att dras in i kriminalitet. Vi ser också att det tar alldeles för lång tid att få in nyanlända i arbete, vilket ökar segregationen och minskar framtidstron i utsatta områden.

Med fejkade anställningsavtal tar man hit folk för att sedan hänsynslöst utnyttja dem. Med fejkade fakturor täcker man kostnader för svart arbetskraft och rot- och rutbedrägerier. Den okontrollerade arbetskraftsinvandringen bidrar till finansieringen av organiserad brottslighet.

Samtidigt vet vi alltså att det finns jobb där kraven på språkkunskaper och kvalifikationer är låga. Det räcker med att ta en promenad i ett välmående villaområde för att se alla som jobbar med att ta hand om andras barn och hem. Runt hörnet snickrar några på en altan, flyttarbetare lastar möbler och en grupp vägarbetare reparerar gatan. På skönhetssalongen intill får folk sina naglar fixade och på snabbmatstället är det bråttom att servera lunchgäster. Många av dessa arbeten utförs i dag av utländska arbetare.

Tidigare gjorde Arbetsförmedlingen en prövning mot arbetsmarknaden i dessa fall. Om det redan fanns många arbetslösa byggarbetare, vårdbiträden eller städare som lika gärna kunde ta jobbet blev det nej. Moderaterna tog bort både arbetsmarknadsprövningen och försörjningskravet för de som ville ta hit anhöriga. Moderaterna gav Sverige västvärldens mest oreglerade system för arbetskraftsinvandring, enligt OECD. Inget annat land saknar helt krav på särskilda kvalifikationer och lönenivåer.

De enda vinnarna på denna oreda på arbetsmarknaden är oseriösa företag som fuskar, utnyttjar och begår brott. De som lurar ekonomiskt desperata individer och tömmer vårt välfärdssystem på resurser. Det är väl känt hur arbetslivskriminalitet breder ut sig i till exempel städ- och skönhetsbranschen. Med fejkade anställningsavtal tar man hit folk för att sedan hänsynslöst utnyttja dem. Med fejkade fakturor täcker man kostnader för svart arbetskraft och rot- och rutbedrägerier.

Den okontrollerade arbetskrafts­invandringen bidrar till finansieringen av organiserad brottslighet. Kriminella rånar inte banker längre – de rånar välfärden på dina skattepengar. Ett uppmärksammat exempel är hur kriminella har kunnat starta assistansföretag utan att ens ha en brukare, lockat hit människor som betalat för att få anställningsintyg som assistenter och beviljats arbetstillstånd, och sedan tagit hit brukare som anhöriginvandrare till dessa.

Förutom brottsligheten har vi också problemen med dumpning av villkor och löner för hela branscher.

Det går inte att lita på Moderaterna i den här frågan.

Moderaterna införde lex Laval-lagen som begränsade möjligheten att påverka utländska företag, som skickar hit anställda på tillfälliga jobb, att skriva på svenska kollektivavtal för schyssta löner och villkor. Vi socialdemokrater lyckades äntligen riva upp lex Laval-lagen i somras. Men Moderaterna vill, föga förvånande, återinföra den.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har stramat åt asylinvandringen. Men arbetskraftsinvandringen utgör fortfarande ett vidöppet kryphål.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå en hårdare reglering, men som parti vill vi gå ännu längre och göra om systemet för arbetskraftsinvandring i grunden. Vi vill:

● Återinföra den prövning mot arbetsmarknadens behov som Moderaterna tog bort 2008.

● Arbetskraftsinvandringen ska vara styrd till yrken där kompetensen saknas i Sverige.

● Jobben med lägre krav på utbildning ska gå till dem som redan bor här och som behöver en egen inkomst.

● Arbetsmarknaden ska inte vara en arena för fusk, exploatering och brott.

● Stoppa möjligheten att ta människor till Sverige med enda syftet att dumpa svenska löner och plundra svensk välfärd.

Sverige ska även fortsättningsvis hämta tillfällig arbetskraft utifrån, men bara i de fall rätt kompetens inte hunnit utbildas inom landet.

Det går inte att lita på Moderaterna i den här frågan. De säger sig vilja bromsa migrationen medan de i praktiken vill fortsätta att hålla gränsen vidöppen genom att fortsätta med det tokliberala system för arbetskraftsinvandring de en gång skapade. Det förslag Moderaterna lagt om att ”förbättra arbetskraftsinvandringen” är bara kosmetika och förändringar på marginalen vars egentliga syfte är att kunna upprätthålla det rådande systemet.

Vi socialdemokrater vill att det ska råda ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Minskad arbetskraftsinvandring skulle öka tryggheten både för svenska arbetare och i hela samhället.