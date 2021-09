DN Debatt. ”Så blir Sverige om de blåbruna vinner riksdagsvalet om ett år”

Om ett år är det riksdagsval i Sverige. Datumet för valet, den 11 september, är ödesmättat. Den bilden kan komma att förstärkas. För första gången i historien kan Sverige få en regering beroende av ett högerradikalt parti.

Därför presenteras i dag boken ”Blåbrunt Sverige” med en ingående och preciserad analys av vilken politik en sådan eventuell högerregering med stöd av SD skulle komma att föra.

Den troligaste formen av blåbrun konstellation efter valet 2022 är en M-KD-regering som styr med stöd av SD. Liberalerna hamnar troligen utan­för. Mycket talar för att L inte klarar 4-procentspärren och att L-ledningen oavsett detta inte accepterar kraven från SD och därför hoppar av samarbetet. Det är vidare inte troligt att SD blir en del av regeringen. SD-ledningen har flera gånger påtalat att de vill ställa hårda och bindande krav på politikens innehåll; ministerposter är av mindre vikt.

Vi har gjort tre typer av analyser för att undersöka vilken politik som en M-KD-regering som styr med stöd av SD skulle komma att föra. Det handlar om att granska vad de tre partierna tycker i olika sakfrågor, hur viktiga man tycker dessa frågor är (vad som kan förhandlas bort) och vilken politik som M och SD (och KD) faktiskt för när de styr tillsammans på kommunal nivå.

I många politiska frågor har M, KD och SD i dag likartade uppfattningar. De tre partierna har närmat sig varandra. M och KD har förflyttat sig närmre SD i synen på migration, integration och public service. SD har också förskjutit sin ekonomiska politik mot höger. I dag försvarar SD skolkoncernernas rätt att ta ut obegränsade vinster och vill sänka skatterna. På några punkter finns skiljelinjer mellan partierna. Det handlar om synen på a-kassa och sjukförsäkring, där M och KD vill strama åt men SD vill satsa mer. En likartad skiljelinje finns i synen på pensioner.

Det är inte svårt att lista ut hur förhandlingarna mellan M, KD och SD skulle sluta. SD:s kärnfrågor är migration, integration, familjepolitik och kultur. Särskilt benhårda är SD vad gäller migration. Partiet kommer inte att nöja sig med M:s och KD:s löften om en mer restriktiv politik utan kräva ytterligare eftergifter. Ett troligt resultat är att Sverige skulle fjärma sig från internationella åtaganden som systemet med kvotflyktingar och Genèvekonventionen. När det gäller integration menar SD att lösningen är att neka personer som lever i Sverige men som inte är svenska medborgare eller EU-medborgare barnbidrag, bostads­bidrag, föräldrapenning, garanti­pension etcetera. Resultatet av SD:s krav skulle bli att 100 000-tals barn förlorade rätten till barnbidrag. SD kommer vara benhårda. M har redan förskjutits i riktning mot SD, men eftergifter blir nödvändiga för att sy ihop en regering.

Många kan nog föreställa sig att Åkesson efter förhandlingar med M och KD förklarar att partiet drivit fram ytterligare skärpningar av migrationen men fått göra eftergifter när det gäller trygghetssystemen. Det motsatta är mindre troligt.

När det gäller den ekonomiska politiken skulle Moderaterna hålla i rodret. Det är ett prioriterat område för M och där KD agerar stödparti. Politiken skulle innebära skattesänkningar som i kronor och ören främst skulle gynna hög­inkomsttagare. Samtidigt skulle a-kassa och sjukförsäkring stramas åt. Pensionerna skulle förbli i stort sett oförändrade. I dessa frågor viker SD ner sig.

Analyser av partiets retorik visar att dessa frågor inte står i förgrunden för SD. Många kan nog föreställa sig att Åkesson efter förhandlingar med M och KD förklarar att partiet drivit fram ytterligare skärpningar av migrationen men fått göra eftergifter när det gäller trygghetssystemen. Det motsatta är mindre troligt. SD har redan vid två tidigare tillfällen visat att partiet är berett att sälja partiets krav på höjd ­a-kassa och pension. Både 2014 och 2018 röstade SD för borgerliga budgetar i riksdagen och övergav kraven på förbättrade socialförsäkringar.

Fem av landets kommuner styrs för närvarande av SD och M, i regel i kombination med olika mindre partier (ibland KD). Det handlar om Sölvesborg, Staffanstorp, Bjuv, Hörby och Sävsjö. Den politik som SD och M för i dessa kommuner kan delas upp i två kategorier.

I Staffanstorp har SD svalt den moderata politiken med hull och hår i utbyte mot identitets­politiska gester av typen att kommunen aldrig ska servera ritualslaktat kött, vilket aldrig förekommit.

Antingen har det blivit moderat politik för hela slanten och SD har knappt gjort något avtryck alls. Det har bland annat inneburit privatiseringar av äldreomsorg, bolagiseringar av kommunala bostadsföretag och försök att locka till sig friskolekoncernen Internationella engelska skolan. I Bjuv har SD ställt upp på den moderata politiken utan att ställa några klassiska SD-krav (som förbud mot tiggeri). I Staffanstorp har SD svalt den moderata politiken med hull och hår i utbyte mot identitets­politiska gester av typen att kommunen aldrig ska servera ritualslaktat kött, vilket aldrig förekommit.

I den andra gruppen av ­kommuner råder en blandning av moderat ekonomisk politik och en SD-inriktad ”kulturell” politik. Hit hör Sölvesborg, Hörby och i viss mån Svalöv. I dessa kommuner har privatiseringarna och åtstramningarna av välfärden kombinerats med försök att styra vilka böcker biblioteken köper in, förbud mot att hissa prideflaggan under en vecka per år och politisk kontroll av tjänstemännen.

I Hörby har hälften av de kommunala cheferna sagt upp sig eller köpts ut. Orsaken är att SD:s politiker inte accepterat tjänstemännens oberoende. Agerandet ligger i linje med det som sker i Ungern och Polen där politiken tagit kontroll över myndigheter och medier. Den högerradikala attityden är att medier (särskilt public service), den akademiska världen (särskilt genusforskningen) och offentliga tjänstemän (särskilt de som sköter kultur och sociala frågor) styrs av en vänsterliberal agenda. Att förvandla innehållet i dessa verksamheter ses därför som en politisk huvuduppgift för den höger­radikala rörelsen.

Vad som mer sällan påpekas är att en M-KD-samverkan med SD skulle innebära att M skulle dominera den ekonomiska politiken. Det skulle skapa en i internationella sammanhang unik kombination av nyliberala skattesänkningar, utförsäljningar av välfärd och inkrökt högerradikal nationalism.

Hur kombinationen av M och SD (och KD) påverkar kommuner är centralt. Variationen av konstellationer i kommunerna är stor, men hur parti­erna formaterar sig centralt skapar legitimitet även lokalt. Efter valet 2018 rådde förbud för lokala moderater att samverka med SD. I flera kommuner inledde kommunmoderater ändå samarbete med SD. I de flesta fall böjde sig dock de lokala moderaterna inför partiets centrala påbud.

Om M och KD skulle styra Sverige med stöd av SD blir signalen den motsatta. Vad som väntar är en enorm förskjutning av den kommunala politiken, där flera kommuner (och regioner) som i dag styrs av blocköverskridande samarbeten för att hålla SD utanför i stället skulle börja styras av konstellationer där M, KD och SD är kärnan.

Hittills har debatten om vad vi kan vänta oss av en M-KD-regering med stöd av SD mest handlat om att dörren skulle öppnas för SD:s högerradikala politik. Det är också sant. Det skulle ge avtryck inom områden som medier, kultur, migration och integration. Exakt hur stort detta inflytande blir avgörs av SD:s röstandel i förhållande till M och KD.

Vad som mer sällan påpekas är att en M-KD-samverkan med SD skulle innebära att M skulle dominera den ekonomiska politiken. Det skulle skapa en i internationella sammanhang unik kombination av nyliberala skattesänkningar, utförsäljningar av välfärd och inkrökt högerradikal nationalism.