DN Debatt. ”Så här kan nationalsångens krigiska andra vers skrivas om”

Vår nationalsång kan väcka olika känslor. Som stolt svensk tycker jag om att sjunga den första versen även om den innehållsmässigt är lite tunn och naturromantisk i största allmänhet. Den andra versen däremot inger olust och jag vägrar konsekvent att sjunga den.

De två första raderna, ”Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jorden”, associerar nog de flesta av oss till den svenska stormaktstiden, 1611–1718, då Sverige genom sin militära styrka erövrade stora områden runt Östersjön. En viktig del för uppbyggnaden av detta svenska välde var det trettioåriga kriget, 1618–1648, ett krig som bland annat motiverades av religiösa skäl. Till detta kommer att nationalsången skrevs under tiden för unionen mellan Norge och Sverige, av norrmän betraktad som en tvångsunion.

Den andra versen har ofta setts som föråldrad men för mig är invändningarna allvarligare än så. Jag tycker det är märkligt att vi ska ägna en av två verser i vår nationalsång till att hylla vår ”stormaktstid”, en period då den svenska krigshären invaderade och plundrade andra länder. Kan vi då med bibehållen trovärdighet kritisera stater som i dag annekterar delar av andra länder eller förespråkar våld för att sprida sin religion? Kan ett landslag och en publik sjunga den med övertygelse inför landskamper mot till exempel Ukraina och Norge?

Stormaktstidens slutfas färgades av Karl XII:s gärning. För mig är det svårt att förstå att han ofta tillskrivs en hjälteroll i vårt lands historia. Man kan visserligen se honom som ett offer som bara fullföljde den uppgift som han skolats in i och som han blev ansvarig för vid femton års ålder. Möjligen kan man också se honom som en förebild i det att han bokstavligen gav sitt liv för landet. Men hans och hans föregångares politik ledde till många svenskars död, drev vårt land till en ekonomisk misär och blev till slut ett fiasko, också sett ur krigssynpunkt.

Jag tycker att det är dags att skriva en ny andra vers till vår nationalsång. En sådan vers kan bli en del i att lyfta fram vår nationella identitet. Mitt intryck är att vi svenskar har svårt för att uttrycka vår nationella stolthet, kanske delvis beroende på att vi inte är vana att formulera vad vi ska vara stolta över. Och vår nationalsång har inte gjort det lättare.

En ny vers kan också utgöra ett underlag för att beskriva kontraktet mellan individen och samhället. Detta är viktigt i vår tid när förväntningarna ibland tycks gå tvärs emot uppmaningen som John F Kennedy framförde i sitt berömda tal vid installationen som USA:s president för 60 år sedan:

”And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country.”

I Sverige tänker vi ofta på allt vi har rätt att kräva och få från samhället och sällan på vad vi kan bidra med för vårt land. Detta är något som vi har anledning att begrunda. Borde vi inte utgå från att Kennedys ord är giltiga för oss också? Det betyder inte att vi ska avstå från att kräva vissa saker av samhället. Men kraven måste gå i bägge riktningarna mellan individen och samhället. ”Vad f-n får jag för pengarna” kan vara en relevant fråga i flera sammanhang.

Kanske uttrycker de svenska förväntningarna på vad samhället ska göra för oss vad som skulle kunna kallas ”välfärdsapati”. Detta begrepp leder tankarna till det som barnläkaren Carl Lindgren och jag formulerade i boken ”Välfärdslandets gåta” (Carlsson Bokförlag, 2009). I den försökte vi förklara den negativa utvecklingen av ungas psykiska välbefinnande över tid. När vi blev ombedda att sammanfatta boken i en mening brukade vi säga att problemen med de ungas försämrade psykiska hälsa kan ses som uttryck för sena biverkningar av välfärdssamhället. De ibland orealistiskt höga förväntningarna på vad samhället ska ansvara för skulle också kunna ses som ett uttryck för sådana biverkningar.

En omskrivning av den andra versen i vår nationalsång skulle kunna ge en kort sammanfattning både av vad vi tycker bör känneteckna vårt land och hur förhållandet mellan land och medborgare ska se ut.

Som en illustration vill jag presentera ett förslag. Jag har valt att använda stil, form och rytm som ligger nära den första versen. Jag har också passat på att föra in ”Sverige” i sången:

Vi formar vårt land till en frihetens hamnRespekten för andra vill vi värnaVi ger våra barn liv i trygghetens famnFör Sverige bemödar vi oss gärna (två gånger)

Detta förslag bygger på begrepp som är centrala för oss svenskar. Frihet är huvudtemat redan i ett ”nationalsångs­liknande” verk från medeltiden, ”Bisp Thomas frihetssång” som inleds med: ”Frihet är det ädlaste ting, som sökas må all världen kring.” Respekt inbegriper tolerans och acceptans, begrepp som ofta förknippas med Sverige också utifrån andra länders förväntningar. De uttrycker också att fördomar och diskriminering ska motarbetas.

Respekt är besläktat med ordet kärlek som utgör ett nyckelord i den nationalromantiska sången till vår fana, ”Sveriges flagga”. Tryggheten är något av det goda som välfärdslandet ska kunna erbjuda även om den i för hög dos kan förhindra utveckling. Omsorgen om barnen är dessutom en del av välfärdsstatens kärna.

Förslaget utgår från verb som uttrycker vad både beslutsfattare och enskilda medborgare kan och bör göra: forma – värna – ge – bemöda oss. Dessa ordval är också en anpassning till citatet från president Kennedy. Genom att använda presens vill jag markera att det rör sig om en hela tiden pågående process där både medborgare och politiker har ett ansvar. Här öppnar sig också möjligheter till utvärdering. Lever vi just nu i ett samhälle där viktiga friheter skyddas? Kännetecknas vår tid av respektfullhet, på olika nivåer? Kan man känna sig trygg i dag? Är både medborgare och beslutsfattare aktiva för att uppnå våra mål?

För att sammanfatta, den andra versen av vår nationalsång uttrycker värderingar som i dag framstår som både otidsenliga och stötande och den bör skrivas om. Jag utgår från att ett nytt förslag kan arbetas fram i samspel mellan olika grupper, där poeter kan få en viktig roll.

Det finns inget politiskt beslut bakom att ”Du gamla, du fria” har blivit vår nationalsång. Den har helt enkelt vuxit fram till sin position, utan att dess författare Richard Dybeck haft den avsikten när han skrev texten 1844. Särskilt om man ser nationalsången som ett uttryck för värden som vi svenskar sluter upp kring så är det lämpligt att låta de folkvalda stå för beslutet.