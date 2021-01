DN Debatt. ”Så här vill Centerpartiet utveckla valfriheten i skolan”

Alla skolor ska vara bra skolor. Men i dag är det alltför många elever som går i en skola som inte håller måttet. Vi behöver därför åtgärder som gör skillnad. Det handlar om att reformera och tillgängliggöra skolvalet, stärka lärarprofessionen och ställa höga och tydliga krav på huvudmännen. Det ger oss en skola som utjämnar livschanser.

Alla barn får inte en bra skolgång. Kunskapsresultaten har de senaste decennierna sjunkit. Var sjätte elev klarar inte grundskolan och var fjärde elev lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg. Ofta är det pojkarna som har svårast att klara skolan, och klarar en elev inte skolan är dörren till många jobb och vidare studier stängd.

Även likvärdigheten har försämrats. Elevens adress och bakgrund spelar allt större roll för skolresultatet. Och trots flertalet reformer på senare år har spridningen av kunskapsresultaten ökat. Därtill finns en pedagogisk segregation där de skickligaste lärarna arbetar på skolor med lättare förutsättningar, där eleverna har en stark socio­ekonomisk bakgrund medan lärare på skolor med stora utmaningar, ofta i mer utsatta områden, i större utsträckning är obehöriga.

Vi har ett unikt system i Sverige som gör att alla elever, oavsett tjockleken på föräldrarnas plånbok, kan välja skola. Att frånta dem den rätten genom att begränsa det fria skolvalet är inte att ha elevernas bästa för ögonen. Tvärtom, det kommer bara att medföra ökade orättvisor. Valfriheten är något vi i stället ska vårda och utveckla.

För att möta utmaningar som finns i svensk skola ska vi ställa tydliga och höga krav på huvudmännen, fördela resurser efter behov och fokusera på det som gör skillnad för skolors kvalitet, likvärdighet och trygghet. Men det handlar också om att utveckla val­friheten. Genom att skruva och utveckla goda reformer kan vi få en skola som ger alla elever möjlighet att lyckas, en skola som utjämnar livschanser.

Centerpartiet vill se följande insatser:

1 Valfrihet för alla. För att skolvalet ska bidra till att motverka segregation krävs att fler väljer skola. Det förutsätter ett aktivt skolval där elever och vårdnadshavare ges stöd och information, att antagning blir transparent och samordnad och att kösystemet reformeras. Det ska tidigast gå att ställa sig i kö tre år före skolstart och finnas en inflyttarkvot vid val av kö på förslagsvis 10 procent så att alla elever får faktisk möjlighet att komma in på skolan de önskar. Ansvaret för ökad information bör ligga hos Skolverket och kommunerna. Förutom att tillhandhålla information om själva valet och tillvägagångssättet bör kommunen bistå med information om vilka huvudmän som finns i kommunen och olika typer av kvalitetsdata.

2 Avgörande för det svenska skolsystemet är att det råder öppenhet och transparens. Det är grundläggande i arbetet med att stärka skolors kvalitet och likvärdighet men också en förutsättning för det fria skolvalet. Sen det stod klart att statistik från fristående skolor inte längre skulle vara tillgänglig har Centerpartiet drivit på hårt för att hitta en lösning. Nu har vi äntligen snart en sekretessbrytande bestämmelse på plats. Alternativet, att införa ett komplicerat juridiskt system som offentlighetsprincipen, hade gett de små skolorna, många av dem på landsbygden, en administrativ börda svår att bära. För många skolor skulle de innebära slutet.

Att svensk skola om 15 år riskerar att sakna runt 45.000 behöriga lärare och förskollärare är därför en av samhällets stora utmaningar. En del i att motverka lärarbristen är att göra läraryrket mer attraktivt.

3 Läraren är avgörande för elevers framgång i skolan. Lärarens kompetens är den mest betydelsefulla resursfaktorn för elevers skolframgång. Att svensk skola om 15 år riskerar att sakna runt 45.000 behöriga lärare och förskollärare är därför en av samhällets stora utmaningar. En del i att motverka lärarbristen är att göra läraryrket mer attraktivt. Det handlar bland annat om en stärkt lärarutbildning och professionsprogram som möjliggör kontinuerlig kompetensutveckling och fler karriärtjänster. Samtidigt kan vi inte blunda för att hundratusentals elever varje dag möter en obehörig lärare. Vi behöver därför stärka de obehöriga lärarna med ökat stöd.

Vi behöver också finna fler vägar in i läraryrket. Bland annat bör duktiga obehöriga lärare som arbetar på skolor i utanförskapsområden, där behörigheten är särskilt låg, ges förbättrad möjlighet att läsa utbildningen – vidare­utbildning av lärare (Val). Vid studier på halvfart vill vi därför se upp till 50 procent betald lön.

4 Elever som har svårt att klara målen behöver mer lärarledd tid. Centerpartiet har varit med och infört obligatorisk lovskola för elever de sista två åren i grundskolan. Det är bra, men det räcker inte, insatserna behöver komma tidigare. Vi vill därför att lovskola ska bli obligatoriskt från årskurs fyra. Alla elever som behöver ska genomgå obligatorisk lovskola under sommaren om två veckor per år efter årskurs 4–5 och 4 veckor per år efter årskurs 6–9. På lång sikt behöver vi även öka undervisningstiden för alla.

5 Alla skolor ska vara bra skolor. Skolor måste få kontinuerligt och anpassat stöd i sitt kvalitetsarbete. En viktig del är att öka skolmyndigheternas regionala närvaro vilket möjliggör för ett mer lokalt och behovsanpassat stöd. Stödet ska vara frivilligt och ses som en möjlighet att få hjälp i arbetet med att stärka skolans kvalitet. Men de skolor som inte håller måttet, där kunskapsresultaten uteblir ska tvingas ta emot hjälp för att vända utvecklingen.

Och de skolor, oavsett huvudman, som återkommande inte når upp till kraven om hög kvalitet ska snabbare kunna stängas. Det gäller både vid bristande kunskapsresultat men även då skolor frångår den demokratiska värdegrunden. Här måste det finnas en tydligare kontroll och handlingskraft från myndigheterna. Oseriösa aktörer som använder skattemedel i syfte att sprida extremistideologier eller på annat sätt underminerar det svenska skolsystemet, ska bort. Men samtidigt som undermåliga skolor ska kunna stängas måste friskolor med bevisligen hög kvalitet och goda kunskapsresultat, lättare än i dag, tillåtas expandera för att möta efterfrågan.

6 För att stärka likvärdigheten är det också viktigt att de nationella proven digitaliseras och rättas externt. Centerpartiet är därför, efter att ha drivit frågan under en längre tid, positivt till att det nu äntligen genomförs inom ramen för januariavtalet.

För Centerpartiet är det självklart att skolors kvalitet och resultat ska vara styrande, inte om de går med vinst eller inte. Vi behöver därför lägga fokus på det som gör skillnad för elevens resultat. Först då kan vi få en skola som utjämnar livschanser och ger alla elever möjlighet att lyckas.