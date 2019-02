Nu ska direktiven för utredningen om fri hyressättning för nybyggda hyresrätter skrivas. Enligt januariavtalet mellan de två liberala partierna samt Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska utredningen arbeta under 2019–2020. Från juli 2021 ska den nya lagstiftningen gälla.

Vi skrev tidigare i år på DN Debatt om varför hyresregleringen bör avskaffas.

Nu går vi ett steg vidare med ett förslag till hur direktiven för utredningen bör skrivas. De bör formuleras så att de anger som en klar uppgift att visa hur den skadliga hyresregleringen kan fasas ut under socialt acceptabla former. Målet måste vara marknadshyror för alla – utan undantag. Avregleringen måste därför omfatta hela beståndet av hyresreglerade lägenheter.

Det är fördelningspolitiskt bättre med generösa bostadsbidrag än med de subventioner till dagens nybyggnation som januariavtalet lovar.

Flera skäl talar mot januariavtalets snäva fokus på nybyggda lägenheter:

1 Det kommer att ta oöverskådligt lång tid att bygga bort bostadsbristen eftersom januariavtalet gäller enbart nybyggda hyresrätter. Dessa motsvarar så lite som 1–2 procent av hela beståndet av hyreslägenheter. Detta är ett fundamentalt misstag som hotar att permanenta den fördärvliga hyresregleringen för de närmaste hundra åren.

I ett inledande skede blir troligen hyrorna för nya hyresrätter höga. Populistiska politiker får då argument mot fria hyror, något som Assar Lindbeck nyligen betonat i en intervju i DN. Detta kan hota övergången till en helt fri hyresmarknad.

2 Obalanserna på hyresmarknaden förstärks om bara nyproducerade lägenheter får marknadshyror. Hyrorna för nya hyresrätter är redan höga, inte långt från marknadshyran. Inledningsvis skulle de bli ännu högre, samtidigt som de förblir låga för hyres­rätterna i reglerade lägenheter. En ökad hyressplittring innebär ännu mer orättvisa.

Unga familjer får då betala höga marknadshyror för nya hyresrätter medan äldre, som regel mer besuttna hushåll, sitter kvar i centralt placerade lägenheter med låga reglerade hyror. En fullständig avreglering skulle enligt en rapport från Finanspolitiska rådet ha den fördelningspolitiskt gynnsamma effekten att sänka hyrorna i storstädernas utkanter samtidigt som de höjs i centrum.

3 Köerna till hyresrätter i det reglerade beståndet kommer att bli kvar. De kommer dessutom att växa om januariavtalet helt skulle vägleda direktiven. Kön i de tre storstäderna på bortemot en miljon bostadssökare blir ännu längre. Skälet är att gamla hyresrätter blir relativt sett billigare och därmed mer attraktiva om marknadshyror införs endast för det lilla segment som nybyggnationen utgör.

4 Januariavtalet riskerar att leda till en alltför stor nyproduktion av lägenheter. Marknadshyror för alla hyresrätter har fördelen att fler hyresrätter kommer ut på marknaden. Då kommer behovet av nybyggnation att sjunka, eftersom vi får en mer effektiv användning av hela beståndet av hyreslägenheter.

Hur bör då direktiven utformas för att en avreglering av alla hyresrätter ska kunna ske snabbt och enkelt samtidigt som den uppfattas som rättvis? Det finns flera metoder för detta.

Vi föreslår att följande förslag utreds: Hyresvärden betalar hyresgästen under den närmaste tiden för rätten att införa marknadshyror någon gång i framtiden. Låt oss illustrera vår teknik med ett konkret fall. Vi utgår från en äldre välsituerade man med en centralt belägen hyresrätt med en hyra på 12.000 kronor i månaden. I det första steget kommer hyresvärden, helst i samarbete med hyresnämnden och hyresgästen, överens om hur stor marknadshyran vore i dag. Säg att den hamnar på 20.000 kronor per månad.

Hyresvärden och hyresgästen skriver sedan ett avtal som ger hyresgästen en hyresrabatt under förslagsvis tre års tid på mellanskillnaden 8.000 kronor varje månad. Den reglerade hyran höjs således inte för hyresgästen. Hyresvärden sätter varje månad in 8.000 kronor på ett bankkonto som enbart hyresgästen får disponera. Om denne vill lämna lägenheten innan de tre åren har löpt ut, har han rätt att när som helst ta ut hela summan som samlats på hans konto för hyresrabatten. Samtidigt får hyresvärden rätt att omedelbart ta ut marknadshyran på 20.000 kronor för den nya hyresgäst som flyttar in.

Efter tre år har hyresgästen genom hyresvärdens inbetalningar samlat ihop en mindre förmögenhet på 288.000 kronor på sitt konto. Först då höjs hans hyra till marknadshyran på 20.000 kronor. Beloppet på kontot kan han använda för att betala marknadshyran under de tre följande åren. Hyresgästen hålls därigenom skadeslös under sammanlagt sex år. På så vis får han hela sex år på sig för att anpassa sig till marknadshyran.

Januariavtalet om avveckling av hyresregleringen enbart för nybyggda lägenheter är ett hot mot en fri hyresmarknad och alla de fördelar som den skulle ge det svenska samhället.

Den genomsnittliga hyreshöjningen vid en avreglering torde ligga mellan 1.000–3.000 kronor per månad. I attraktiva områden som Stockholms innerstad blir den högre. Eftersom en stor del av de reglerade hyresrätterna ägs av kommunala så kallade allmännyttiga fastighetsbolag kommer mycket av hyreshöjningen vid övergången till marknadshyror hamna i det allmännas händer. Dessa företag kan då välja att sänka hyrorna i mindre attraktiva områden där hyresregleringen drivit upp hyresläget.

Vi är medvetna om att när marknadshyror är införda, kan vissa hushåll få svårt att klara den nya hyresnivån, särskilt i Stockholms innerstad. Bostads­bidrag är en effektiv hjälp för ömmande fall. Direktiven bör kräva en närmare granskning av hur bostadsbidragen kan förstärkas så att utsatta hushåll får ett fullgott stöd i samband med att marknadshyror införs. Det är fördelningspolitiskt bättre med generösa bostadsbidrag än med de subventioner till dagens nybyggnation som januariavtalet lovar.

Vårt förslag kan modifieras på olika sätt. Anpassningstiden kan göras kortare eller längre. Ju kortare period, desto snabbare upphör bostadsbristen. Ju längre den blir, desto mer tid får hyresgästerna för att anpassa sig till marknadshyran.

Utredningen bör ta fram standardiserade hyresavtal som bestämmer besittningsrätt, hyresavtalets längd och nya former för hyresavtal vilka bygger på kontrakt mellan självständiga parter – som i många andra länder.

Låt oss sammanfatta. Januariavtalet om avveckling av hyresregleringen enbart för nybyggda lägenheter är ett hot mot en fri hyresmarknad och alla de fördelar som den skulle ge det svenska samhället.

Det är förvisso lätt att gå fel när man under stor tidspress ska snickra ihop en överenskommelse på många områden. Men januariavtalet är inte hugget i sten som framgår av dess rubrik ”Utkast till sakpolitisk överenskommelse”. Vi tolkar detta som att utkastet kan skrivas om och då få ett mer konstruktivt innehåll. Vi vill uppfatta januariavtalet som en historisk öppning för framsteg – inte som det nu ser ut att bli: ett steg tillbaka.

Januarisamarbetet bör få en ny start genom att direktiven för utredningen utformas så att hela det reglerade beståndet av hyresrätter snabbt, enkelt och rättvist får marknadshyror. Vi föreslår en avveckling på sex år, det vill säga inom två mandatperioder så att väljarna snabbt kan se fördelarna av fri hyressättning.

En stor fördel med en överenskommelse om fullständig avreglering är att den kan förankras över blockgränsen. Då blir den stabil och bindande för kommande regeringar. De liberala partierna kan här vinna trovärdighet för lång tid framöver. Samma gäller för övriga partier om de medverkar till en konstruktiv övergång till marknadshyror.