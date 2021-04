DN Debatt. ”Så ska vi i Sveaskog öka den biologiska mångfalden”

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Som skogsägare har vi en rad uppgifter. Vårt uppdrag är att förse industrin med råvara och se till att skogen fyller sin funktion för klimatarbetet och biologisk mångfald. Men våra skogar är också plats för jakt, fiske och rekreation. På Sveaskogs marker samsas skogsbruket med andra näringar, inte minst rennäringen. Sveaskogs uppdrag att förvalta statens skogsmark innebär därför ett långsiktigt åtagande att upprätthålla kvalitet och hållbarhet i skogen. Bolagets lönsamhet och förmåga att leverera råvara på kort och lång sikt är avhängigt av hur vi lyckas med denna uppgift.

Under 2020 har Sveaskog arbetat fram en ny långsiktig strategi. Det har varit en genomgripande process som har involverat en stor del av bolagets medarbetare över hela landet. Med den nya inriktningen avser Sveaskog att förena en fortsatt hög och säker virkesleverans med storskaliga insatser för ökad biologisk mångfald.

Biologisk mångfald har varit en angelägen, diskuterad och beforskad fråga under lång tid. Den första FN-konferensen om biologisk mångfald ägde rum i Rio de Janeiro 1992. Men det var först då IPBES, FN:s forskar­panel för biologisk mångfald, i maj 2019 presenterade rapporten ”Global assessment on biodiversity and ecosystem services” som larmklockan ringde. Och den ringde högt och ljudligt. Det hade blivit tydligt att hotet mot världens biologiska mångfald är lika akut som klimathotet.

IPBES chef, Anne Larigauderie, gav följande beskrivning: ”Just nu är vi på väg mot att systematiskt utrota allt icke-mänskligt liv.” IPBES hade gjort det tydligt att biologisk mångfald och klimatet hänger ihop. Att åtgärder för klimatet inte kan sättas före åtgärder för biologisk mångfald. En skogsmark med en försvagad biologisk mångfald är också mer känslig för klimatförändringar. Därför behöver vi göra insatser som möter båda utmaningarna, biologisk mångfald och klimatet.

Också konsumenter, globala företag, organisationer och finansiella institut vill försäkra sig om att skogsråvaran kommer från ett skogsbruk som inte förstärker en negativ klimatpåverkan eller minskar den biologiska mångfalden.

Sedan rapporten publicerats har en lång rad aktörer utvecklat kunskap och nya perspektiv på vad som behöver göras. Det är bråttom. Insatser behöver göras nu. I detta arbete har EU beslutat sig för att ta en ledande roll. Men också konsumenter, globala företag, organisationer och finansiella institut vill försäkra sig om att skogsråvaran kommer från ett skogsbruk som inte förstärker en negativ klimatpåverkan eller minskar den biologiska mångfalden. Båda utmaningarna behöver hanteras parallellt.

Precis som andra skogsbolag kan Sveaskog se kostnader på grund av högre temperaturer. Ökade skador vid storm, torka, ökade insektsangrepp, rötskador, svårigheter med grobarhet vid föryngring och fler arter av klövvilt som vandrar längre norrut är exempel. Sveaskog måste klimatanpassa skogen och genomföra åtgärder för en ökad biologisk mångfald. Det finns inga alternativ.

Vi har därför allt att vinna på att göra insatser för att öka skogsmarkens motståndskraft och mångfald. Sveaskogs förhållningssätt och åtgärdsprogram omfattar såväl avsatta naturvårds­områden som den brukade skogen.

I ett första skede har Sveaskog beslutat att under kommande femårsperiod genomföra följande åtgärder:

1 I den brukade skogen ska vi i stor skala och systematiskt arbeta för ökad hänsyn. Vi kommer att utreda hur en begränsning av storlek på hyggen, utöver de kriterier som Sveaskog i dag följer inom ramen för certifieringen FSC, kan göras för att på bästa sätt bidra till etablering av en grön infrastruktur. Sveaskog ska länka samman landskap av skog i olika åldrar för att öka mångfalden av växter och djur i större sammanhängande mosaik av skogsmiljöer.

Med rätt plantval, väl anpassade till plats och marktyp, och med minst 10 procent lövinslag i planterad barrskog ökar vi den växande skogens motståndskraft mot klimatförändringar.

Med aktiv naturhänsyn och insatser för att påskynda en återhämtning av skogsmarkens naturvärden ska vi förstärka livsförutsättningarna för utsatta och sårbara arter. Vi vill skapa ett mer varierat skogslandskap. Vi kallar det funktionell naturhänsyn. Med rätt plantval, väl anpassade till plats och marktyp, och med minst 10 procent lövinslag i planterad barrskog ökar vi den växande skogens motståndskraft mot klimatförändringar. Det är insatser som ökar skogens ekologiska värden och därtill gör den vackrare och mer tillgänglig för friluftslivet.

2 I hela norra Sverige, där Sveaskogs mark sammanfaller med renskötseln, ska vi omsorgsfullt röja och gallra för att gynna renens huvudföda, marklevande lavar. Insatserna ska anpassas till önskemål från samebyarna för att ge god effekt. För att bättre samordna den övergripande planeringen för skogsbruk och renbete vill vi få till stånd en gemensam landskapsplanering i dialog med rennäringen. Med ett nytt webbaserat verktyg, som behöver vidareutvecklas och implementeras tillsammans med rennäringen, kan landskapet åskådliggöras i olika tids­horisonter. Vi eftersträvar ett fungerande mångbruk på Sveaskogs marker.

3 De närmaste fem åren ska ytterligare 100 våtmarker restaureras, varav hälften ska vara större än två hektar. Vatten är en förutsättning för liv. Tillgången till vatten i skogsmarken har blivit alltmer kritiskt med ett förändrat klimat. Sveaskog har god erfarenhet av att restaurera våtmark. Eftersom våtmarker fungerar som effektiva kolsänkor ger denna åtgärd också stor klimatnytta.

4 Sveaskog ska återställa tio större, sammanhängande rinnande vatten­drag. Det kommer att ge stor effekt för arter som behöver rinnande vatten och för att förstärka skogsmarkens ekosystem. Många av skogens rinnande vattendrag har i olika skeden påverkats av andra verksamheter som timmerflottning, kraftutvinning eller vägbyggen och annan exploatering. Ingrepp som medfört en stor negativ påverkan på skogsmarken.

5 I Sveaskogs naturvårdsskogar ska vi särskilt främja skogar med löv och ädellöv, som det i dag finns en stor brist på och som många skogslevande arter behöver. Nu mer än fördubblar vi Sveaskogs insatser för att återskapa goda ekologiska strukturer och livsförutsättningar.

Vi kommer också att pröva hyggesfria skogsbruksmetoder i flera av Sveaskogs ekoparker.

Vi ska öka gallring av barrträd för att gynna lövträden, översvämma eller bränna skog, skapa mer död ved och genomföra åtgärder så att fler skogsbryn blir solbelysta. Vi kommer också att pröva hyggesfria skogsbruksmetoder i flera av Sveaskogs ekoparker.

6 I nordvästra Sverige planerar Sveaskog att skydda all identifierad kontinuitetsskog över 140 år, cirka 14 000 hektar, som inte redan ingår i bolagets naturvårdsskogar.

Sveaskog harmonierar därmed sitt arbete med EU:s gröna giv och bio­diversitetsmål. Det innebär att Sveaskog kommer att bidra till målen om 30 procent skydd, varav 10 procent formellt skyddad mark. Hittills har Sveaskog haft ett mål om att avsätta 20 procent produktiv skog varav 7 procent i dag är formellt skyddad.

De utmaningar som i dag finns i skogen kräver nya arbetssätt och fördjupade samarbeten. Vi behöver klara hela pusslet, att skydda och stärka den biologiska mångfalden, att vi har skogar som har ett nettoupptag av kol för att klara klimatutmaningen och samtidigt leverera nödvändig råvara till klimat­omställningen. Sveaskog kommer därför att söka samarbete med en lång rad aktörer och organisationer. Det arbetet börjar nu.

Fakta. Sveaskog ● Ett statligt affärsdrivande aktiebolag och Sveriges största skogsbolag. Bildades 1999, uppdraget är förvaltning och skogsproduktion. ● Har sammanlagt fyra miljoner hektar mark, vilket motsvarar ungefär tio procent av Sveriges samlade areal. Cirka tre miljoner hektar är produktiv skog. Det motsvarar 14 procent av den totala arealen produktiv skog i Sverige. ● Har mark över hela landet, förutom på Gotland. De största koncentrationerna finns i Norrbottens, Västerbottens, Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län, samt de i tre Smålandslänen. Visa mer