I flera fall de senaste åren har det framkommit att djur i EU transporteras i lastbilar som är för varma och där djuren inte har tillgång till vare sig mat, dryck eller vila. Djuren får för lite plats, är skadade eller blir till och med skadade under resans gång. Vi ser bilder på djur som inte ens har plats att lägga sig ner eller är så tätt packade att de står på varandra. Det här ska inte få hända. Lidandet som djuren får utstå kan pågå länge innan det upptäcks, om det gör det alls.

Tvärtom vad man kan tro så har EU antagit relativt sträng lagstiftning kring djurtransporter. Det är, och ska fortsatt vara, olagligt att strunta i djurens välfärd. Problemet är att det är lätt och billigt att bryta mot lagen. Centerpartiet vill därför att EU ska arbeta mer med brottsförebyggande åtgärder över gränserna, även i de fall där brotten begås mot djur.

I dag baseras straffsatsen på att bryta mot djurens välfärd på medelinkomsten i det land du bryter mot lagen i. De flesta resor går från Västeuropa genom Östeuropa och vidare till tredjeländer. Eftersom medelinkomsten varierar kraftigt mellan länder är det ekonomiskt fördelaktigt att strunta i att respektera reglerna och att ta straffet i länder där medelinkomsten är som lägst. Det innebär att kostnaden för eventuella böter är klart mindre än den ekonomiska vinst man kan tjäna på att strunta i djurvälfärdsregler.

Samtidigt är risken att åka fast, som transportföretagen tar när de struntar i reglerna, alldeles för låg, eftersom kontrollerna runt om i Europa är minst sagt bristfälliga. Vid kontroll av djurtransporter till och från länder utanför EU kan det ta så lång tid att rapportera felaktigheterna att transporterna hinner lämna unionens gränser utan påföljd.

Detta trots att EU-domstolen slagit fast att alla djurtransporter som ska vidare till tredjeländer måste respektera regelverket vad gäller djurvälfärd, även efter att transporten lämnat unionen gränser.

Inte bara det, det finns vare sig krav på hur många kontroller medlemsländerna måste göra per år eller någon som helst statistik för hur många kontroller på djurtransporter som faktiskt görs varje år. I dag är det helt upp till medlemsländerna att själva avgöra hur många kontroller som behövs göras. När man har tittat närmare så framkommer det att frekvensen och noggrannheten av dessa kontroller varierar kraftigt. Vissa medlemsländer genomför inga kontroller, andra gör flera tusen per år. Det varierar också vad som framkommer under dessa kontroller. I vissa länder upptäcks olagligheter i över 15 procent av de kontrollerade transporterna. Det tyder på att medlemsländerna har olika attityder när det kommer till frågan. Slapphäntheten gör att det bli omöjligt att veta hur det egentligen ligger till.

Det vi däremot vet är att dessa missförhållanden och denna otillräckliga efterlevnad av EU-regler står i stark kontrast till hur det ser ut i Sverige.

Svenska bönder och företag är hjältar för att garantera en matproduktion som är skonsam mot klimatet och miljön och som ser till att djuren mår bra. Sverige är ett föregångsland när det kommer till sund mat och djurhållning. Därför måste vi värna våra svenska bönder och företagare som är ett föredöme när det gäller att ta hand om både djuren och miljön.

Att svenska lagstiftare och myndigheter under lång tid tagit djurens hälsa på allvar har gett resultat. Men det kräver att vi exporterar detta synsätt till resten av Europa, inte bara på pappret. Vi måste se till att alla länder i Europa får till en betydligt mer sund djurhållning. Vi måste bryta kedjan av incitament som transportföretagaren nu har att ignorera djurens välfärd under resans gång.

Därför presentera jag nu tre förslag som jag och Centerpartiet kommer att driva i EU-parlamentet om vi får väljarnas förtroende:

1Inför ett minibelopp i EU för att bryta mot lagen och orsaka djur lidande. Eftersom djurtransporterna är gräns­överskridande måste även straffen vara det. Kostnaden för att bryta mot lagen måste vara densamma i alla medlemsländer, och inte som i dag baserad på medelinkomsten per land. Viktigast är att straffet blir tillräckligt stängt, så att det avskräcker från upprepade överträdelser. Jag vill att EU-kommissionen tar fram ett skarpt förslag till regeländring av nuvarande lagstiftning för att höja sanktionerna.

2Inför EU-krav på antal årliga kontroller av djurtransporter. Uppenbarligen är nuvarande regelverk inte tillräckligt tydligt när det kommer till hur många och hur frekventa kontrollerna som varje medlemsland ska genomföra. Jag vill att EU-kommissionen ska sätta en siffra på hur många transporter som ska genomföras i varje medlemsland. Jag vill även att det tillkommer enhetliga rapporteringskrav för att få bättre statistik på hur många överträdelser som förekommer runt om i Europa.

3 Mer polisiärt samarbete mot illegala transporter. Genom att utvidga de områden som Europol redan arbetar med – nämligen att stödja nationella myndigheter i deras arbete att upptäcka och förebygga denna gränsöverskridande brottslighet som gör att djuren far illa – kan vi se till att EU-lagar också följs. Europols arbete ska inte ersätta kraven på medlemsländerna att genomföra inspektioner och kontroller, utan ska snarare stötta länderna och dess myndigheter i att upptäcka, rapportera och sanktionera brott.

Det öppna Europa utan gränskontroller är ett stort och viktigt steg framåt inte minst för människor i deras vardag. Men detta ställer också krav på ökat samarbete i Europa för att effektivt bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Detta gäller även brottslig verksamhet som drabbar djur. De regelverk vi antagit måste följas, annars kommer djurlidandet fortsätta.

Vi kommer inte komma någonstans med fluffiga deklarationer och icke-bindande strategier. Det är dags att ta djurens välfärd på allvar och på riktigt straffa de som bryter mot lagen. När Europa nu går till val finns det mycket att göra. En sund och säker mat från djur som mår bra är nödvändigt.