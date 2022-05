DN Debatt. ”Så vill M, SD, KD och L ge alla pensionärer mer i plånboken”

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är överens om att göra den största förstärkningen av pensionärernas ekonomi sedan det nuvarande pensionssystemet infördes.

Redan under hösten kommer ersättningen till de sämst ställda pensionärerna öka med 1 000 kronor per månad, genom en höjning av garantipensionen och bostadstillägget. Därefter kommer skatten på pensioner sänkas med ytterligare 6 miljarder kronor och vi inför en helt ny ”gas” i pensionssystemet, som ger högre pension när Sveriges ekonomi är god.

Genom den här kombinationen av tre reformer kan vi både ge ett rejält tillskott till de sämst ställda pensionärerna, förbättra alla pensionärers ekonomi och värna arbetslinjen i pensionssystemet. Vi kommer därmed att stoppa regeringens hårt kritiserade så kallade Nooshitillägg, det vill säga Vänsterpartiets och Socialdemokraternas garantitillägg, i finansutskottet. Sammantaget stärker vår reform pensionerna med 14,4 miljarder kronor till Sveriges 2,3 miljoner pensionärer.

Den största pensionssatsningen sedan det nuvarande systemet infördes kan bli verklighet när riksdagen röstar om förslaget i mitten av juni.

I en tid när priserna stiger kraftigt på just de varor och tjänster som är svårast att avvara – mat, värme och bränsle – är det nödvändigt att förbättra de svenska pensionärernas situation. Vårt första gemensamma ekonomiska vallöfte är därför en viktig pensionsreform – den största förstärkningen av pensionärernas ekonomi sedan det nuvarande pensionssystemet infördes.

Följande principer har varit vägledande för reformens utformning:

1. De sämst ställda pensionärerna ska få mest. Det är i dag för många som har en låg pension och alltför små marginaler i hushållsekonomin. Detta gäller inte minst äldre ensamstående kvinnor. Våra förslag har en tyngdpunkt på människor med låga pensioner.

2. Alla pensionärer ska få högre pension. På den här punkten skiljer sig vårt förslag tydligt från Socialdemokraternas och Vänsterpartiets. De flesta pensionärer har en total pension under 20 000 kronor per månad. Då är man mycket sårbar när elpriserna flerdubblas, dieselpriset närmar sig 25 kronor litern och prisökningarna på mat är högre än på flera decennier.

Våra fyra partier vill därför stärka ekonomin för samtliga Sveriges 2,3 miljoner pensionärer, inte bara för vissa. Med Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag skulle en majoritet av Sveriges pensionärer inte ha fått en enda krona. Det vore orimligt.

3. Det måste löna sig att ha arbetat. En av det svenska pensionssystemets allra viktigaste principer är att det finns en koppling mellan hur mycket man har arbetat och hur mycket man får i pension. Det är en viktig moralisk princip att arbete alltid ska löna sig. Men det är också en förutsättning för att pensionssystemet ska vara långsiktigt stabilt och hållbart. Bara arbete i dag kan ge resurser till pensioner i morgon.

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets illa utformade ”garantitillägg” minskar tvärtom kopplingen mellan arbete och pension och leder i vissa fall till att pensionen faktiskt blir lägre om man arbetar ytterligare ett år. Därför har tillägget kritiserats hårt, av såväl Pensionsmyndigheten och IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) som av TCO, Saco och till viss del även av LO. Därtill gör garantitillägget att pensionssystemet blir ännu mer svårbegripligt för folk.

För oss är slutsatsen uppenbar: regeringens förslag är dåligt och måste stoppas. Vi har i stället enats om ett paket som bygger på sundare principer inom ramen för dagens pensionssystem.

● Höjt grundskydd. Garantipensionen höjs med 600 kronor per månad, för alla med en allmän pension under 14 000 kronor per månad. Förslaget kostar 3,7 miljarder kronor per år. Vi höjer samtidigt konsumtionsstödet i bostadstillägget med 350 kronor (för ensamboende, 175 kronor för sammanboende) till en kostnad av 1,4 miljarder kronor. Båda förslagen ska införas i oktober i år.

Detta är utöver den höjning på 200 kronor som genomförs nu i augusti tack vare att oppositionens budget vann i höstas.

● Sänkt skatt på pension. Skatten på pension sänks för alla, och med 200 kronor per månad för de med en total pensionsinkomst över 14 000 kronor per månad från den 1 januari 2023. Sänkningen minskar offentliga sektorns inkomster med 6 miljarder kronor per år.

● Inför en ”gas” i pensionssystemet. Det samlade överskottet i pensionssystemet är nu 1 200 miljarder kronor och tillgångarna är 12 procent större än skulderna. Och prognoserna pekar på att överskottet kommer att växa. Sedan tidigare finns det en ”broms” i pensionssystemet om tillgångarna på grund av dåliga tider är för låga. Men trots förslag från tidigare utredningar finns inte motsvarande ”gas” som ökar pensionerna om tillgångarna blir stora i goda ekonomiska tider.

Vi har nu enats om att en sådan gas bör införas så fort som möjligt. En sådan reform skulle, när tillgångarna i pensionssystemet är mer än 10 procent högre än skulderna, ge flera hundra kronor mer i månaden för en pensionär i vanliga inkomstlägen. Det skulle kosta 3,3 miljarder kronor per år.

Sammantaget är detta en reform som fullt utbyggd omfattar 14,4 miljarder kronor. Den ger 1 000 kronor mer i månaden för en ensamstående garantipensionär, och 400 kronor mer i månaden för en genomsnittlig pensionär. Och vi upprätthåller arbetslinjen även i pensionssystemet och värnar dess grundprinciper. Det ska alltid löna sig att jobba, att vilja jobba – och att ha jobbat.

Vi noterar att Centerpartiet också är mycket kritiska till garantitillägget och i stället förordar de lösningar vi presenterar här. Det innebär att den största pensionssatsningen sedan det nuvarande systemet infördes kan bli verklighet när riksdagen röstar om förslaget i mitten av juni. Det vore bra för Sveriges samtliga pensionärer, men också en viktig reform för att förbättra Sveriges pensionssystem.

Socialdemokraterna valde att sätta makten framför pensionärernas väl när de under mycket stor tidspress tillsammans med Vänsterpartiet tog fram garantitillägget – endast för att Magdalena Andersson skulle kunna bli vald som statsminister. Socialdemokraterna hade kunnat erbjuda alla Sveriges pensionärer en förbättring utan att försämra arbetslinjen i pensionssystemet och dess principer.

Det gjorde de inte. Därför kommer Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna att göra det i stället.