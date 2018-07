DN DEBATT 18/7. Under valet 2014 stormades flera vallokaler av nazister i Nordiska motståndsrörelsen. Dessutom konstaterades flera fall där mer än en person gick in i röstningsbåset, vilket är förbjudet. Vi tar vår demokrati för given, men det är hög tid att vi börjar bevaka och utvärdera valen på riktigt, skriver Lotta Edholm (L), Fredrik Malm (L) och Morgan Olofsson (L).