DN Debatt. ”Säkerhetspolitiken ligger fast – vi lämnar inte alliansfriheten”

Regeringens säkerhets- och försvarspolitik syftar till att skapa trygghet i Sverige och stabilitet och långsiktig fred i Europa och i vår omvärld. Vår politik ska vara tydlig och förutsägbar, värna den svenska suveräniteten och integriteten, hävda folkrätten, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter, stå upp för de demokratiska värdena och motverka auktoritära synsätt. Vi ska slå vakt om den europeiska säkerhetsordningen.

Vi lever i en tid då våra vägval är mycket viktiga. De kan avgöra vårt eget och andras öde på både kort och lång sikt. Omvärlden har förändrats och vi ser mer av nationalism, tro på auktoritära system, splittring mellan nationer och inom nationer. Demokratiska värderingar ifrågasätts på ett sätt som vore främmande för bara ett antal år sedan. Detta är allvarliga utmaningar.

En mycket viktig framtidsfråga är att skapa stabilitet och förutsägbarhet i samhällsutvecklingen. Såväl nationellt som internationellt är detta av avgörande betydelse. Att skapa trygghet som kontrast till ständig politisk turbulens är ett sätt att värna sammanhållning och motverka splittring som kan utnyttjas av auktoritära, extrema och populistiska krafter både inom och utom vårt lands gränser.

Att bygga förutsägbarhet innebär i praktiken att en väl genomarbetad politisk linje gäller över tid och inte rubbas av tvära kast. Det måste också finnas en förmåga att sätta in varje steg som tas i ett historiskt sammanhang liksom kunskaper om samspel och balans mellan olika stater.

Vår uppfattning är att detta från borgerligt håll inte egentligen handlar om en ”Natooption”, utan att dagens debatt bara utgör ett steg mot ett Nato-medlemskap.

Inte minst mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget i vår del av Europa är detta viktigt. Den ryska aggressionen mot Georgien 2008, annekteringen av Krim 2014 och konflikten i östra Ukraina har tydligt bevisat att Ryssland är berett att använda militärt våld och makt för att uppnå politiska mål. Agerandet är provokativt och strider mot folkrätten. Sedan vi kom i regeringsställning har vi varit konsekventa i vår kritik. Vi kommer inte att vika oss på den punkten.

Med förankrade riksdagsbeslut i ryggen har regeringen utarbetat en resolut säkerhetspolitisk linje som är anpassad till dagens verklighet. Den innebär att:

1 Vi är, genom diplomati, dialog och samverkan direkt med andra länder och inom ramen för FN, EU, OSSE, Nato och andra organisationer, beredda att bidra till att försöka lösa konflikter och minska spänningar. EU är Sveriges viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena. Öppenhet för samtal är inte detsamma som att inte vara tydlig med sina ståndpunkter och att stå fast vid folkrätten. Internationella problem kan aldrig nå en lösning om inte möjlighet till dialog föreligger. Sverige är också berett att ta ansvar genom att aktivt medverka i internationella insatser och civila stödprogram. Det bidrar till gemensam säkerhet.

2 Vi har stärkt det civila försvaret och krisberedskapen.

3 Vi har åter blivit en röst för icke-spridning och kärnvapennedrustning.

4 Vi har valts till ordförande för OSSE och däri tagit ställning för det breda säkerhetsbegrepp som länkar samman säkerhet med mänskliga rättig­heter, demokrati och rättsstatens principer.

5 Den militära alliansfriheten utgör grunden för våra försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten.

6 Vi bygger försvarssamarbeten med länder i vårt närområde och med organisationer som Nato. Den transatlantiska länken till USA är avgörande för stabiliteten. Storbritanniens roll är viktig. Med vår närmaste samarbetspartner, Finland, har vi utvecklat gemensam operativ planering i fred, kris och konflikt. Genom att utveckla interoperabilitet, det vill säga förmågan att verka tillsammans, skapas en grund för gemensamt agerande även i krissituationer. Gemensamma övningar och informationsutbyte är här avgörande.

Vi står nu inför en process där vi ska ta steg för koordinerad planering med Norge, Danmark, Storbritannien, USA och Nato. Men vi vill också understryka det rationella och effektiva i samarbetet inom ramen för den brittiskledda snabbinsatsstyrkan ”Joint expeditionary force”. Dessa försvarspolitiska samarbeten är konfliktavhållande och har en direkt effekt för den säkerhetspolitiska tröskeln.

7 Precis som övriga länder i vårt närområde ökar nu Sverige stegvis sin militära förmåga. Trovärdigheten i våra samarbeten blir större genom satsningen på nationellt försvar. Den 25-procentiga höjningen av försvars­anslaget 2015–2020 och den 40-procentiga höjningen 2021–2025 är inte bara en viktig signal inom Sverige, utan också till omvärlden om att vi verkligen förstår den förändring som skett. Vi måste vara beredda att ge vårt bidrag till den gemensamma säkerheten.

Detta är en linje som med sina olika komponenter är framgångsrik, inte minst för dess stabilitet och förutsägbarhet. Genom att inte ändra den säkerhetspolitiska doktrin som styr svenskt agerande så skapas en tydlig förutsägbarhet om den svenska positionen.

Länderna runt Östersjön och i Norden har olika ställning, men ingår ofrånkomligen i ett säkerhetspolitiskt sammanhang där varje lands historia och säkerhetspolitiska balanser är delar av en helhet. Såväl utvecklingen efter andra världskriget som under det kalla kriget har påverkat detta. Ändras något i denna balans får det säkerhetspolitiska konsekvenser. Det är naivt att tro något annat. Sedan 2014 så har ett fungerande säkerhetsnätverk byggts i vårt närområde. Det är under ständig utveckling och kommer att stegvis fördjupas under kommande år.

Att med en fungerande, respekterad, känd och förutsägbar svensk strategi i botten försöka driva fram en förändrad linje är för vår del inte aktuellt. Bevisbördan om vad som skulle bli bättre med en så kallad ”Natooption” ligger hos borgerligheten.

Vår uppfattning är att detta från borgerligt håll inte egentligen handlar om en ”Natooption”, utan att dagens debatt bara utgör ett steg mot ett Nato-medlemskap. Politiska äventyrligheter är inte ett bra sätt att hantera svåra och komplexa säkerhetspolitiska avgöranden.

Vi vill också peka på orimligheten i argumentet om att Sverige bör gå med i Nato tillsammans med Finland. För det första är det inte upp till Sverige att tala om för Finland vad de ska göra. För det andra är det viktiga att i den svensk-finska relationen koncentrera sig på hur det konkreta innehållet i vårt samarbete ska fördjupas. Sådant arbete är både tröskelhöjande och förtroende­skapande. Den linje som vi nu arbetar med i förhållande till Finland bör ligga fast.

I den tid av osäkerheter vi lever i krävs det stabilitet, långsiktighet och förutsägbarhet i säkerhetspolitiken. Den militära alliansfriheten ger Sverige handlingsfrihet att i varje given situation agera på det sätt som bäst gagnar avspänning och en fredlig utveckling samt säkrar Sveriges självständighet i utrikespolitiken.

Därför ligger regeringens säkerhetspolitiska doktrin fast. Vi lämnar inte den militära alliansfriheten.