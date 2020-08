Höstens budgetförhandlingar är avgörande för återstarten av Sverige. Liberalerna kommer att kräva att politiken fokuserar på att återstarta Sverige genom reformer, skattesänkningar och satsningar på integration och skola, klimat och forskning och för en återstart av Sverige med fler jobb i växande företag. Arbetslinjen måste hållas.

I förhandlingarna prioriterar Liberalerna även att offentliga kärnuppgifter som rättsväsendet, och sjukvården och assistansen ges rätt förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Att hemtjänsten anpassas till fler äldre personers behov samtidigt som kommuner och regioner får de tillskott de behöver.

Förutsättningar finns för effektivisering och kostnadsbegränsningar genom att bland annat växla in ineffektiv näringslivspolitik mot sänkta kostnader för Sveriges företag och i en fortsatt stram migrationspolitik.

Sverige ska vara möjligheternas land för alla. Då måste frihet, trygghet och egenmakt inte vara ett privilegium för några få, utan verklighet i hela Sverige. Därför prioriterar vi i budgetförhandlingarna om hur Sverige ska återstartas allra främst reformer och tillskott till tre centrala områden:

1 Integration och skola. Coronakrisen blottar Sveriges integrationsproblem. En arbetsmarknad där jobben blir färre riskerar att drabba stora grupper av utlandsfödda särskilt hårt och fördjupa den otrygghet som sprider rädsla och hopplöshet i utsatta områden. Flera redan utsatta områden har drabbats hårt av smittspridning, samtidigt som vi vet att det är de elever som redan från börjat haft tuffast förutsättningar som har drabbats hårdast av distansundervisningen.

Det krävs kraftfulla åtgärder för skolgången i Sverige om alla elever ska få en ärlig chans att lyckas. Vi vill locka de bästa lärarna till de skolor som har de tuffaste förutsättningarna genom bättre arbetsvillkor samt trygga skolans finansiering med långsiktiga statliga sektorsbidrag. Förskolan ska stärkas genom ett ökat fokus på svenska och språkinlärning. Inget gör mer för att alla barn ska ha drömmar och framtidstro än att alla skolor är bra skolor.

Liberalerna kräver som en del av detta att staten årligen skjuter till två miljarder kronor för att stötta utsatta områden. Under alltför lång tid har politiker försökt bryta utvecklingen i utsatta områden med tillfälliga projekt­pengar och villkorslösa bidrag. Den politiken måste upphöra. Pengarna behöver, utöver till skolan, bland annat gå till satsningar på trygghet och minskad trångboddhet. Vi behöver börja rusta upp våra utanförskapsområden i samverkan mellan stat, kommun, fastighetsföretag och boende.

Vi vill i budgeten också vika cirka 10 miljarder för att sänka skatten på de allra lägsta inkomsterna med runt 500 kronor per månad. Den som saknar ett jobb, inte minst i våra utsatta områden, behöver veta att det alltid ska löna sig att arbeta. För att långsiktigt stärka fokuset på att fler utrikes födda ska komma i arbete och få mer makt över sin egen vardag vill vi att budgetpropositionen kompletteras med ett mått på integrationsskulden: de utrikes födda som lever i risk för fattigdom.

2 Klimat och forskning. När Sverige återstartas måste klimatfrågan prioriteras. Sverige behöver växla upp arbetet med att elektrifiera både transporter och industri för att sänka våra utsläpp. En liberal klimat­politik är teknik­optimistisk och vägrar ställa sänkta utsläpp mot välstånd och tillväxt.

I den kommande propositionen vill vi att politiken viker medel för att uppmuntra infångande och lagring av koldioxid. Det skulle räcka att fånga in utsläppen från de femton största industrierna i Sverige för att radera ut utsläpp lika stora som alla inrikes transporter. Bland de mest kostnads­effektiva sätten att lagra koldioxid är att bevara och anlägga nya våtmarker. Därför vill vi både se en lagringspeng som stimulerar näringslivet till att fånga in koldioxid och vika en halv miljard per år för att naturliga våtmarker, där det är lämpligt, återvätas.

Forskningspolitiken måste växlas upp i den forskningsproposition som kommer samtidigt som budgeten. Så kan vi både möta klimatkrisen och stärka Sverige som kunskapsnation efter coronakrisen.

3 Återstart av ekonomin. Sveriges välfärd bygger på arbete och växande företag. För att stötta sysselsättningen vill vi sammantaget genomföra strategiska skattesänkningar på cirka 30 miljarder kronor på jobb, arbetsinkomster och företag. Företagen är jobbskaparna. Ska vi ha höga ambitioner för välfärden måste fler företag våga investera och anställa.

Vi har redan gett besked om att vi vill ta ned bolagsskatten, sänka skattetrycket på forskningsintensiva företag och förbättra skattevillkoren för de kvalificerade personaloptioner som är särskilt viktiga för snabbväxande företag.

I dag lämnar vi ännu ett besked. Det måste bli enklare och billigare att anställa. Därför föreslår vi i dag även sänkta arbetsgivaravgifter både för unga upp till och med 21 år och för de första anställda när små företag växer. Bara denna riktade lättnad sänker företagens kostnader med cirka 7 miljarder kronor. Så stärker vi konkurrenskraften för både dagens och morgondagens jobbskapare.

Staten ska även riktat bidra till att upprätthålla efterfrågan i ekonomin. Planerade investeringar ska tidigare­läggas, kommuner och regioner ska ges förutsättningar att behålla anställda i stora verksamheter som vård och skola och rotavdraget behöver vidgas.

Detta är Liberalernas krav i förhandlingarna om årets budgetproposition. Såsom bland annat Konjunkturinstitutet bedömer förutsätter dessa en fortsatt expansiv finanspolitik. Staten har under lång tid sparat i ladorna just för att vi ska kunna möta den krisen vi nu ska ta oss igenom. Genom att kombinera tillfälliga åtgärder med långsiktiga reformer som stärker arbetslinjen och investeringsvilja kan vi både återstarta Sverige här och nu och skapa förutsättningar för högre tillväxt och skatteintäkter bortom krisen. När konjunkturen kommer tillbaka ska vi åter tillbaka till balans och överskott. Förutsättningar finns för effektivisering och kostnadsbegränsningar genom att bland annat växla in ineffektiv näringslivspolitik mot sänkta kostnader för Sveriges företag och en fortsatt stram migrationspolitik.

Politiken måste nu bidra till framtidstro i hela Sverige. Låt oss använda den här budgetpropositionen till att återstarta Sverige med bättre förutsättningar för Sveriges företag, mer klimatarbete, ett brutet utanförskap utan utsatta områden senast år 2030 och en skola i världsklass. Sverige ska vara ett möjligheternas land, för alla.