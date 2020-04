Som kliniskt verksamma läkare anser vi att regionernas nya riktlinjer för vårdpersonalens skyddsutrustning vid vård av patienter med covid-19 riskerar att få allvarliga konsekvenser. Riskbedömningar skall utgå från både spridningsmekanismer och konsekvenser av smitta. Rutiner och föreskrifter måste bygga på evidens och försiktighetsprincipen. All vårdpersonal oavsett region eller klinik bör erbjudas samma skydd mot sjukdom, i syfte att upprätthålla säkerhet för vårdarbetare och patienter.

Den 27 mars beslutade Sveriges 21 regioner gemensamt att ändra riktlinjerna för skyddsutrustning för vårdpersonal som arbetar med covid-19-patienter. I de nya riktlinjerna anges att standardutrustningen består av visir, förkläde och handskar och att användning av skydd för andningsvägar (mun- eller andningsskydd) frångås i många vårdsituationer med misstänkt eller konstaterad covid-19. Rutinen att regelmässigt använda långärmad skyddsrock tas också bort och delar av personalens arbetskläder lämnas därmed oskyddad.

Arbetskläder belamrade med virus kan bli en smittkälla om man rör vid dem och därefter rör vid ögon, näsa eller mun. Det har även visats att i lokaler där man tar av sig kontaminerade kläder finns mätbara virusnivåer i luften. Nu frångås på många håll riktlinjer för munskydd/andningsskydd samt skyddsrock som WHO och ECDC anser innebär adekvat skyddsnivå (3–5). Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer (30 mars), lämnar stort individuellt tolkningsutrymme.

De nya riktlinjerna kan komma att innebära smittspridning till vårdpersonal och få stora konsekvenser för vårdens kapacitet och begränsandet av smittspridningen, samt att de innebär allvarliga risker för varje enskild vårdpersonals liv och hälsa.

I de nya riktlinjerna ska individuell bedömning ske av i vilka situationer som vilken nivå av skydd ska tillämpas, trots att det med nuvarande kunskapsläge finns en stor osäkerhet kring vilka situationer som innebär fara. Ansvaret för att bedöma risker och därmed skyddsnivå lämnas till individen, likaså ansvaret för att bedöma om arbetsdräkten kontaminerats under vårdarbetet. Alla som någonsin ställt sig i ett patientrum vet hur svårt det är att på ett säkert sätt avgöra detta.

Sars-cov-2, som orsakar sjukdomen covid-19, är ett nyupptäckt virus och kunskap om smittvägar är än så länge begränsad, men det finns data från två andra närbesläktade coronavirus: sars-cov-1 och mers-cov.

För att insjukna i covid-19 krävs att virus når andningsvägarna eller slemhinnor i ögon, näsa eller mun. Den huvudsakliga smittvägen anses vara droppsmitta, det vill säga större vätskedroppar som uppstår vid hosta och nysning.

Mindre vätskedroppar (aerosol) som kan kvarstanna i luften längre, ytor eller föremål (så kallade fomiter) som kontaminerats av till exempel droppsmitta, samt utsöndring av virus i avföring har påvisats som möjliga smittkällor vid studier av sars-cov-1 och mers-cov i studier här, här, här, här och här. Tills motsatsen är bevisad är det rimligt att anta att detsamma gäller för sars-cov-2.

Vårdpersonal som insjuknar kan inte arbeta och därmed kommer vårdens kapacitet att minska. Minskad vårdkapacitet innebär att dödligheten både i covid-19 och i andra sjukdomar kommer att öka.

Sars-cov-2 har likt sars-cov-1 förmåga att kvarstå i smittförande form på föremål i åtminstone flera timmar. Sars-cov-2 tycks kunna smitta vid mycket milda symptom och till och med från helt symptomfria individer enligt studierna här, här, här och här. Hur denna smittoöverföring sker är ännu inte klarlagt, men motiverar försiktighet.

När regionerna presenterade sitt gemensamma beslut påstods att man ”lärt sig att viruset inte smittar genom huden, varför man inte behöver ha heltäckande klädsel”. Att coronavirus inte smittar via huden är ingen ny upptäckt, och är heller inte anledningen till att använda heltäckande skyddskläder.

Under den pågående pandemin ser vi att dödligheten i covid-19 är starkt sammankopplad med hur väl man lyckas begränsa smittspridningen. Det är tydligt att länder med mer omfattande smittspridning får en mycket hårt belastad sjukvård. Då tillgången på adekvat sjukvård är en förutsättning för överlevnad både i covid-19 och vid andra livshotande sjukdomar säger det sig självt att en sjukvård där behoven överstiger resurserna innebär en risk för ökad dödlighet.

En aspekt som helt tycks ha bortsetts från är att det saknas både vaccin, flockimmunitet och behandling mot sars-cov-2. Även om smittvägarna är desamma som vid till exempel influensa är spridningsbenägenheten upp till tre gånger högre, dödligheten upp till tio gånger högre enligt dessa två studier. Mottagligheten är en helt annan än för säsongsinfluensa, där vi har en flockimmunitet i befolkningen från tidigare influensor samt att vårdpersonal vaccineras årligen.

Risken/konsekvensen av att utsättas för sars-cov-2 i vården kan därmed inte likställas med säsongsinfluensavirus. Enligt Arbetsmiljöverket tillhör sars-cov-2 riskklass 3, vilket omfattar smittämnen som kan ge upphov till sjukdomar med allvarliga konsekvenser med begränsad möjlighet till bot eller förebyggande, medan influensavirus tillhör riskklass 2, vilket omfattar smittämnen som kan orsaka infektioner vilka kan botas, förebyggas eller som normalt självläker.

Att ersätta brist på adekvat utbildning med en lättnad av rutinerna för skyddsutrustning är fel.

Att felaktig användning av skyddsutrustning utgör en smittrisk är korrekt, men att använda det som ett argument för att frångå adekvata skyddsrutiner är inte försvarbart. En avgörande del i alla vårdhygieniska rutiner är korrekt utbildning av personalen. Att ersätta brist på adekvat utbildning med en lättnad av rutinerna för skyddsutrustning är fel. I hanteringen av patienter med andra allvarliga smittor som ebola, pest, smittsam TBC, sars-1 eller mers skulle det aldrig förekomma att man avstår att använda skyddsutrustning på grund av eventuella brister i personalens utbildning.

Att vårdpersonal smittats av sars-cov-2 har redan skett i andra länder och det finns en tendens att smittorisken för vårdpersonalen varit störst innan man tillämpat adekvata skyddsutrustnings- och isoleringsrutiner. Det är förstås närmast omöjligt att bevisa att vårdpersonalen smittats i arbetet under ett pågående utbrott med samhällsspridning. Dock har patienter med allvarliga covid-19-symptom visats ha höga virusnivåer av sars-cov-2 och det är därför rimligt att anta att vårdsituationen utgör ett högriskmoment för smitta.

Dr Michael Ryan, executive director för WHO health emergencies programme konstaterade den 14 februari att ”We've said on many, many occasions here that the real front line and the real point of entry for a virus into a country is a busy emergency room, an unsuspecting general practice clinic. So we have called again and again for the training and equipment of workers”.

Hög säkerhetsnivå för vårdpersonalen vid omhändertagande av misstänkta eller bekräftade fall av covid-19 måste vara en grundbult i hanteringen av pandemin. I avsaknad av evidens skall försiktighetsprincipen råda.

Brister kan leda till att vårdpersonal smittas vilket kommer få tre mycket allvarliga konsekvenser:

• Varje nytt fall innebär en ny smittkälla som kan sprida smittan vidare.

• Den smittade vårdpersonalen löper risk att bli allvarligt sjuk och själv behöva vård, eller till och med avlida.

• Vårdpersonal som insjuknar kan inte arbeta och därmed kommer vårdens kapacitet att minska. Minskad vårdkapacitet innebär att dödligheten både i covid-19 och i andra sjukdomar kommer att öka.

De förändrade riktlinjerna för skyddsutrustning saknar vetenskaplig grund och är inte heller förenliga med beprövad erfarenhet från sars-cov-1 och mers-cov och länder som begränsat smittspridningen av sars-cov-2, som till exempel Sydkorea. De nya riktlinjerna kan komma att innebära smittspridning till vårdpersonal och få stora konsekvenser för vårdens kapacitet och begränsandet av smittspridningen, samt att de innebär allvarliga risker för varje enskild vårdpersonals liv och hälsa.

Enhetliga riktlinjer, baserade på vetenskap, beprövad erfarenhet och försiktighetsprincip måste råda i nuvarande situation och transparens i processen är ett krav. All vårdpersonal måste förses med korrekt skyddsutrustning och utbildning i hur den ska användas.