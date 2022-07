DN Debatt Repliker. ”SCA-chefen för sent och fel ute om EU och skogen”

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Ulf Larsson, vd för skogsföretaget SCA och ordförande i Skogsindustrierna, är orolig för att nya EU-krav om kolinlagring ska vara negativa för både svensk skogsnäring och klimatet.

När Larsson manar svenska politiker att stoppa planerna, är han emellertid ute både för sent och fel. Sent därför att de avgörande besluten togs redan i fjol, fel därför att lägre virkesuttag och ökad kolinlagring tvärtom är viktiga för att begränsa klimatproblemen (och dessutom kan stärka skogsbruket ekonomiskt).

Enligt EU:s klimatlag, antagen av Europaparlamentet och EU:s regeringar våren 2021, ska unionen vara klimatneutral senast 2050. Då ska inlagringen av koldioxid vara minst lika stor som utsläppen. Bortom 2050 ska EU uppnå ”negativa utsläpp”, det vill säga inlagringen ska överstiga utsläppen.

När utsläppen är noll eller nästan noll kan bioenergi självfallet inte bidra till att minska dem ytterligare.

Det betyder att utsläppen måste minska rejält, men dessutom måste kolinlagringen öka. Enligt uppgörelsen bör den 2030 uppgå till minst motsvarande 300 miljoner ton koldioxid per år.

EU-kommissionens lagstiftningspaket ”Fit for 55” från juli 2021 ska säkra att målen nås. I paketet föreslås att det i den så kallade LULUCF-förordningen (Land-Use, Land Use Change and Forestry) införs krav på medlemsstaterna om en total nettoinlagring 2030 på 310 miljoner ton koldioxid, drygt 42 miljoner över nivån 2016–2018.

Ökningen föreslås fördelas mellan EU:s medlemmar enligt deras andel av den brukade skogs- och jordbruksarealen. Sveriges andel är drygt 9 procent, vilket betyder ett ökningsbeting på knappt 4 miljoner ton till totalt drygt 47 miljoner ton.

I juni gav både Europaparlamentet och EU:s regeringar klartecken till siffrorna. Kravet att Sverige till 2030 ökar nettoinlagringen med 4 miljoner ton lär därmed ligga fast.

Ska vi klara klimatkrisen måste vi både minska utsläppen och öka kolinlagringen. Tyvärr saknas mål om kolinlagring i den svenska klimatpolitiken. Många vill samtidigt uppmuntra en ökad användning av bioenergi. Skogens klimatnytta uppstår dock inte när virket eldas utan när träden växer och lagrar in kol. Dämpas avverkningarna, ökar kollagren och atmosfärens koldioxidhalt sjunker.

Bioenergi ger oss tillgång till mera energi (självfallet en fördel, till exempel i relation till kriget i Ukraina), men så som EU-lagstiftningen är konstruerad påverkas, paradoxalt nog, utsläppen av fossil koldioxid nästan inte alls av om vi använder mycket eller lite bioenergi.

De lagförslag som nu slutförhandlas inom EU betyder näst intill totalstopp för fossila koldioxidutsläpp från större energi- och industrianläggningar inom 18–20 år, från trafiken och bostadssektorn några år senare. När utsläppen är noll eller nästan noll kan bioenergi självfallet inte bidra till att minska dem ytterligare.

Skogen och olika träprodukter kan däremot fortsatt bidra till att sänka atmosfärens halt av koldioxid genom att fungera som kolsänka. För det krävs nya spelregler och incitament, i första hand riktade till skogsägare.