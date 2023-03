DN Debatt. ”Siffrorna om Sveriges överdödlighet är missvisande”

Under den senaste tiden har två stort uppslagna artiklar i svensk dagspress – båda i Svenska Dagbladet – presenterat data som förefaller stärka slutsatsen att svenska myndigheters hantering av coronapandemin i själva verket var den rätta.

En ledare i SvD (27/2), med rubriken ”I kristid behövs skydd, mot staten”, inleds med följande rader: ”Regler om att använda munskydd för att minska smittspridning av covid- och influensavirus tycks inte ha någon effekt. Detta konstaterar ett forskarlag under ledning av epidemiologen Tom Jefferson i en stor utvärdering av tillgängliga studier.” Huvudförfattaren själv har i intervjuer uttryckt saken så här: ”Det finns inget bevis för att [ansiktsskydd] gör skillnad. Punkt slut.” Mattias Svensson redovisar i sin ledare Jeffersons, och andra munskyddskritikers, slutsatser, och artikeln avslutas med orden: ”Är det något vi behöver fungerande skydd mot även i krislägen, är det politiker och aktivistiska experter som till varje pris vill ’göra något’.”

Vad SvD-ledaren däremot inte redovisar, är den kritikstorm som den citerade utvärderingen väckt. Till att börja med är Jefferson medarbetare vid The Brownstone Institute, en ökänd ultrakonservativ tankesmedja som ägnar sig åt covid-desinformation, och vars ledande personligheter undertecknade ”The great Barrington declaration” – ett manifest som förespråkade fri spridning av coronaviruset inom stora folklager, för att uppnå flockimmunitet. Denna strategi förklarade WHO:s chef för farlig och oetisk redan 2020.

Det var bara det att dessa två studier dränktes i övriga 76.

För det andra har Jefferson och hans medförfattare bland 3 472 studier om munskydd valt ut endast 78. Av dessa 78 rör endast 2 (två!) studier munskyddsbruk under covid-pandemin – vilka båda visar att munskydd skyddar mot smitta. Det var bara det att dessa två studier dränktes i övriga 76, som huvudsakligen behandlade influensa, där skyddet är mycket svårare att mäta på grund av lägre smittsamhet. Som det står i en kommentar till Jeffersons utvärdering i The Guardian: ”Om äpplen funkar och apelsiner inte gör det, men man blandar dem och analyserar dem tillsammans, så kan man komma till den felaktiga slutsatsen att äpplen inte funkar.”

Inom de stora internationella smittskyddsorganisationerna – Världshälsoorganisationen WHO, Europeiska smittskyddsenheten ECDC, USA:s folkhälsomyndighet CDC – är munskyddens, och framför allt ansiktsmaskernas (FFP2 och FFP3), förmåga att begränsa spridning av coronavirus numera oomtvistad och klarlagd.

Men detta kom inte till uttryck i SvD:s ledare den 27/2.

I dagarna har The Cochrane Library, som lät publicera Jeffersons artikel, backat och bett om ursäkt för att artikeln var ”oklar och oprecis”.

Nästa märkliga svenska nyhetsartikel om covid-19 kom fem dagar senare, och skrevs av SvD:s vetenskapsjournalist Therese Bergstedt. Den börjar med följande mening: ”Sveriges överdödlighet under pandemin är lägst i EU och Norden, enligt nya beräkningar från SCB.”

Förvånad går man till Our World in Data (OWID), den internationella databas som samlar offentligt redovisade siffror från alla världens länder. Där ser man alls inte att Sverige har haft lägst överdödlighet under pandemin, vare sig i Europa eller i Norden. Och eftersom ”överdödlighet” är ett så kallat surrogatmått, och egentligen tillämpbart endast om man inte har tillgång till bra dödsorsaksdata, så finns det ingen anledning att bortse från de egentliga dödstalen i covid-19. De som dog av covid dog, oavsett hur överdödligheten såg ut. Sverige har haft ojämförligt högst dödstal i covid-19 per miljon invånare bland de nordiska länderna, och under det första pandemiåret var skillnaden kolossal. Man kan se dödligheten i de Nordiska länderna i grafen hos OWID.

De som dog av covid dog, oavsett hur överdödligheten såg ut.

Anledningen till att överdödlighet anses vara ett begränsat surrogatmått är att antal dödsfall fluktuerar från år till år, i Sverige med flera tusen. Mortaliteten under de fem åren före pandemin minskade år för år. Om man extrapolerar denna trend för 2020–2022 och jämför denna med den faktiska trenden för de tre pandemiåren, ser man att det i medeltal dör 154 människor fler varje vecka under pandemiåren än förväntat. Den trendkorrigerade mortaliteten visar på en överdödlighet av 24 427 och den diagnosticerade dödligheten i covid-19 var drygt 22 000. Ju bättre man korrigerar felkällorna i statistiken desto mera likt de verkliga dödstalen blir överdödlighetsstatistiken.

De data som presenterats av SvD/SCB bortser helt från sådana trender, vilket leder till att överdödligheten halveras till 12 310, det vill säga en minskning i procentuell överdödlighet från 8,8 till 4,4 procent.

De svarta helstreckade linjerna anger medelutfallet åren 2015–2019 respektive utfallet för pandemiåren, 2020–2022. Den streckade svarta linjen är en extrapolering av den nedåtgående trenden från de fem åren innan pandemin. Överdödlighet indikeras då av det grå fältet till höger. Det röda strecket anger medelvärdet för åren 2017–2019, vilket användes av SvD/SCB. Källa: Artikelförfattarna, SCB.

Behovet av att i efterhand ”ställa till rätta” synen på hur Sverige har hanterat pandemin är anmärkningsvärd. Alldeles särskilt i ljuset av att de gedigna utvärderingar som gjordes och synnerligen kritiska slutsatser som drogs av den statligt tillsatta Coronakommissionen vid det här laget praktiskt taget har glömts bort.

De data som presenterats av SvD/SCB bortser helt från sådana trender, vilket leder till att överdödligheten halveras

Om sjösäkerhetsarbetet skulle styras av överdödlighetsstatistiken, skulle inga åtgärder behöva vidtagas efter Estoniaförlisningen, då statistiken visar att färre personer dog 1994 än i medeltal åren före.

Om vi nu polerar bort de obehagliga, verkliga dödstalen i covid, i stället för att lära av de många misstagen, så är vi dömda att upprepa dem.