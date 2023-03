DN Debatt. ”SiS måste läggas ner – för att skydda barnen”

”På flera hem har det också funnits personal som har sagt att de vill ha sex med mig. Flera av dem har föreslagit att vi ska ses när jag inte är placerad längre eftersom ”det finns för mycket kameror på SiS” ” – Lina, som var 14 år vid sin SiS-placering.

Citatet kommer från rapporten ”Vem ska tro på mig?” som släpptes i dag, onsdag. Den har tagits fram av organisationen Barnrättsbyrån och Childhood och visar på en rättsskandal av enorma mått. Under lång tid har vi nåtts av larm om övergrepp mot barn som är i samhällets vård. Rapporten sammanställer dessa berättelser och det är en mycket mörk bild som framträder. Under 40 månader har 209 händelser om sexuella kränkningar och våld rapporterats in, vilket motsvarar ett snitt på drygt fem inrapporterade händelser per månad. Övergreppen har skett på alla utom ett av SiS-hemmen, vilket tydliggör att detta är ett strukturellt problem.

Vid 193 av fallen pekas personal ut som förövaren.

Det är berättelser om avskiljning, det vill säga isolering från mänsklig kontakt, ofta våldsam. Det är berättelser om bristen på faktisk vård, och om att hindras från att prata med sin mamma. Men det är framför allt berättelser om grova sexualbrott som begåtts på den plats där barnen placerats för skydd och vård. Det handlar i huvudsak om övergrepp av anställda. Vid 193 av fallen pekas personal ut som förövaren – det är svårt att ta in. Vid de fem domar om våldtäkt som identifierats är den åtalade en manlig personal och brottsoffren är alla flickor.

”En gång när jag blev våldsamt upptryckt mot en vägg av en personal, efter ett skämt, sa jag till en personal som stod precis bredvid ”du såg vad som hände?”. Han svarade då att han inte hade sett någonting… Det var då jag fattade att vi var helt oskyddade. ” – Lovisa, 14 år vid placeringen.

Rapporten bekräftar det som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och många barnrättsorganisationer sagt under lång tid. På institutioner över hela landet hålls barn inlåsta. Inte för att de dömts för brott – utan för att de har allvarliga sociala problem och i vissa fall även själva utsatts för brott. På den plats där de ska ges vård och trygghet har allt för många istället utsatts för sexuella övergrepp och vuxna som skoningslöst utnyttjat sin maktposition.

”Jag önskar att personal och chefer hade lyssnat och att de tagit mig på allvar när jag berättade om sexuella övergrepp. De tyckte istället att felet låg hos oss barn. Till barn som nu är placerade på SiS vill jag säga att det är viktigt att ni inte ger upp och att ni berättar om ni blir utsatta.” – Lina, 14 år vid placeringen.

Korten har än en gång lagts på bordet och nu har vi ett gemensamt ansvar mot våra barn. Berättelserna inifrån är horribla – men inte nya. I åratal har vi hört vittnesmålen från barn som far illa i det offentligas vård, och nu måste det få ett stopp.

1. Lägg ner SiS i sin nuvarande form och reformera tvångsvården av barn från grunden. Lappa och laga räcker inte längre. Barnperspektivet och principen om barnets bästa måste bli vägledande när staten tvångsplacerar barn, och för det krävs en omstart. Det är helt avgörande för att tillgodose barns rättigheter och ge dem en rimlig chans till ett bättre liv.

Att bygga upp något nytt kommer att ta tid. Alternativen till dagens system måste utformas tillsammans med experter inom bland annat vård och omsorg, barnrättsorganisationer och tillsammans med barn själva. Detta är oerhört viktigt, så att inte destruktiva strukturer upprätthålls även framåt. Medan det arbetet pågår måste en rad åtgärder vidtas omgående:

2. Upprättelse och ersättning. För att bygga nytt behöver vi göra upp med det som hänt. Staten måste ge barnen en formell ursäkt och möjlighet till ersättning. Det som hänt är en rättsskandal och en oerhörd kränkning av barns rättigheter.

3. Stärkt rätt till juridiskt ombud för placerade barn. Genom egna ombud stärks barnets ställning gentemot myndigheterna. Möjligheterna för barn och unga att anmäla när deras rättigheter kränks behöver också stärkas. Vi vill också tillsätta oberoende observatörer på SiS-hemmen. Den nuvarande klagofunktionen hos IVO måste förstärkas och göras mer känd hos unga.

4. Omedelbart stopp för avskiljningar. Ta bort avskiljning som befogenhet för barn som vårdas enligt lagen om vård av unga (LVU). Farliga metoder för fysiska ingripanden ska dessutom avskaffas.

5. Förövare ska inte vårda barn. När 193 fall dokumenteras där personal är förövare av sexuella kränkningar och våld mot de barn de finns till för att skydda och vårda, då finns det ett mycket allvarligt systemfel. Regeringen och SiS måste säkerställa att inte ett enda barn till utsätts för sexuella övergrepp.

I åratal har vi hört de hjärtskärande berättelserna om maktmissbruket, våldet och övergreppen. Rättsosäkerheten, hopplösheten. När vi nu ser den samlade bilden borde det göra ont i magen på oss alla.

Det är bråttom att tänka nytt, men med den tillgängliga kunskap vi har i Sverige i dag och i våra nordiska grannländer är vi övertygade om att vi kan bygga upp ett radikalt nytt system. Men det kräver ett tydligt nationellt ansvarstagande. Systemet måste byggas om från grunden och alla de barn som utsatts måste få en offentlig ursäkt från staten.