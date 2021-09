DN Debatt. ”Sjuttio är inte det nya femtio utan i stället något mer”

När man talar om människors ålder tänker man ­vanligen på kronologisk ålder, det vill säga hur många år det gått sedan man föddes. Men under senare år har det blivit allt vanligare att i stället definiera ålder i termer av hälsostatus och funktionell förmåga, till exempel rörelse­förmåga, arbetsförmåga och intellektuell kapacitet. Många studier har visat att hälsan och den funktionella förmågan i en grupp med till exempel den kronologiska åldern 75 år kan variera mycket. Där finns såväl vad man kallar funktionella 60-åringar som 85-åringar.

Man kan också jämföra till ­exempel 70-åringars genomsnittliga hälsa och funktionsnivå på 2000-talet med motsvarande status hos deras föräldra­generation. Det har gjorts i en stor longitudinell studie om äldres hälsa (H-70 studien) vid Göteborgs universitet inom ramen för Centrum för åldrande och hälsa. Resultaten visade att en 70-åring på 2000-talet i genomsnitt är lika fysiskt och intellektuellt kapabel som en genomsnittlig 50-åring var 30 år tidigare.

Andra nationellt representativa befolkningsundersökningar, till exempel the Swedish national study on aging and care (SNAC), har visat liknade resultat.

Också 70-åringars levnadsvanor liknar delvis 50-åringarnas i dag. Fler förvärvsarbetar till exempel i allt högre ålder. Men det är viktigt att förstå att förhållandet till förvärvsarbetet kan skilja sig markant mellan 50- och 70-åringar. 50-åringar är ofta mitt i karriären medan 70-åringar dröjer kvar ett år i taget utan sådana ambitioner. De har den egna karriären bakom sig men fortsätter arbeta om möjlighet till det finns, kanske som mentor och rådgivare till yngre kolleger eller på deltid med sina gamla arbetsuppgifter. Skälen kan vara att de själva och andra ser att de har en viktig uppgift att fylla, men också att de vill behålla en social roll som de mår bra av eller en god ekonomi genom att förstärka pensionen.

Med utgångspunkt i resultaten från Göteborgsstudien har psykiatriprofessorn Ingmar Skoog uttryckt att ”70 är det nya 50”. Detta är oproblematisk, förutsatt att man talar om just hälsa och funktionsnivå och utesluter andra aspekter av åldrandet som till exempel erfarenheter, mognad, självbild, framtidsförväntningar, livstillfredställelse med mera.

Men det blir problematiskt om det uppfattas som en generell sanning. Då blir det direkt missvisande. 70-åringar har betydligt mer livserfarenhet än 50-åringar. De flesta av dem har varit med om att föräldrar och andra anhöriga har gått bort, att barnen blivit vuxna och lever egna liv, att yrkeslivet väsentligen är avklarat och en mängd andra livshändelser på gott och ont som de flesta 50-åringar ännu inte ställts inför eller är mitt uppe i.

Erfarenheter förändrar människor och ofta leder de till en större mognad. 70-åringar värdesätter andra aspekter av livet och ser annorlunda på sig själva än 50-åringar eftersom de är i en annan livsfas. Detta oavsett om man jämför med 50-åringar nu eller för 30 år ­sedan. Således är 70 med utgångspunkt i ett mognadsperspektiv mer än 50.

I gerontologin (läran om åldrandet) har åldrandet genomgående beskrivits som en livsperiod med tilltagande intresse och tid för tillbakablickande reflektion, integrering av livserfarenheter och möjlighet till ökad mognad.

Samtidigt ger massmedier åldrandet huvudsakligen två perspektiv:

● Den ena är ett eländesperspektiv med fokus på hjälplösa sjuka äldre personer som blir offer för under­målig vård och omsorg, ensamhet och förnedring.

● Det andra perspektivet beskriver äldre personer som inte alls känner sig eller känns vid sitt åldrande utan anser sig vara exakt likadana som i yngre år. De kör motorcykel genom Europa, hoppar fallskärm, bloggar och hittar kärleken på internet. Forskningsresultat som ges utrymme i medierna följer ofta liknande mönster.

Budskapet blir att det är hemskt att bli äldre och att vi antagligen kommer att bli deprimerade, ensamma och sjuka. Den chans vi har att komma undan verkar vara att skjuta åldrandet framför oss och försöka förbli medelålders så länge som möjligt.

Å ena sidan rapporteras att alarmerande många personer lider av ensamhet och depression. Å andra sidan rapporteras att de äldre, när det gäller fysisk och intellektuell förmåga är 20 år yngre än sin föräldrageneration. Dessa resultat är förstås inte felaktiga i sig utan är genomförda i olika urvalsgrupper. I det första fallet i patientgrupper inom den geriatriska vården och i det andra fallet med huvudsakligen friska personer.

När de mest uppseendeväckande resultaten får mest medial uppmärksamhet blir bilden av äldre onyanserad och felaktig. Budskapet blir att det är hemskt att bli äldre och att vi antagligen kommer att bli deprimerade, ensamma och sjuka. Den chans vi har att komma undan verkar vara att skjuta åldrandet framför oss och försöka förbli medelålders så länge som möjligt.

I det läget passar uttrycket ”70 är det nya 50” som hand i handske. Då kan vi skjuta upp åldrandet 20 år och slipper drabbas att allt det det hemska. Problemet är att vi biter oss i svansen och riskerar att missa de kvaliteter som åldrandet ger en chans att få ­uppleva. Perspektivet, att åldrande är en naturlig del av livet som inte behöver und­vikas till varje pris och som kan bestå av betydande livskvaliteter som är unika för den livsperioden, går förlorat.

Vi förnekar helt enkelt åldrandet med hänvisning till den förbättrade fysiska och intellektuella kapaciteten. Vi fortsätter att definiera oss själva som medelålders så länge som möjligt av rädsla för att möta det ”farliga” åldrandet. Varför är vi så rädda för att bli äldre?

I stället satsar vi på att helt enkelt slippa komma dit. Detta är en subtil form av ålderism. Vi förnekar helt enkelt åldrandet med hänvisning till den förbättrade fysiska och intellektuella kapaciteten. Vi fortsätter att definiera oss själva som medelålders så länge som möjligt av rädsla för att möta det ”farliga” åldrandet. Varför är vi så rädda för att bli äldre?

I ett alltmer individualistisk samhälle tenderar människor att värderas och värdera sig själva efter sin duglighet, självständighet och förmåga att hävda sig och sina intressen. Åldrande innebär i sig en nedgång av förmågor och en ökad risk att bli beroende, vilket leder till att äldre kan uppfattas som svaga, något som den yngre generationen ofta är rädd för att förknippas med.

Detta aktiverar ett outtalat förakt för svaghet (se Ofstad 2012, Vårt förakt för svaghet), som i detta sammanhang projiceras på de äldre. Den som är rädd för att själv uppfattas som svag, projicerar sin rädsla på någon som uppvisar svaghetstecken och försöker därmed göra sig av med sin rädsla, på bekostnad av den som är målet för projektionen; i det här fallet äldre personer.

I ett samhällsklimat som utmärks av otrygghet passar både eländesperspektiv och förnekelseperspektiv på åldrandet väl in. Tanken att åldrande i sig kan ha något gott med sig som till exempel större erfarenhet, ökad självinsikt och mognad ges i en sådan kultur inget utrymme.

Det är förstås inte bara yngre personer som bär det beskrivna föraktet för svaghet, utan det kan också vara äldre som anlägger en sådan självbild. Det vi ser är således inte bara en allt friskare äldrepopulation utan också en grupp i samhället som har lärt sig att antingen förneka sitt åldrande eller riskera att inte längre höra till samhällsgemenskapen.

Synen på äldre och åldrande är inte bara en fråga om biologisk hälsa och funktionell förmåga utan bör präglas av ett helhetsperspektiv som väger samman dessa aspekter med andra, sociala, psykologiska och existentiella kvaliteter. Först då kan vi förstå vad som utmärker ett gott åldrande och det blir då tydligt att 70 inte är det nya 50 utan i stället något därutöver, med sina egna villkor och kriterier.