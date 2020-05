Påverkansstrategier som går ut på att skam- och skuldbelägga individer diskuteras flitigt världen över just nu. Aktualiteten av fenomet ”shaming” har nått en ny nivå i samband med spridningen av viruset covid-19 och Greta Thunbergs miljöaktivism. Det antas att skam och skuld kan motivera oss att göra saker som vi annars inte skulle gjort, som att till exempel vilja bidra till ett hållbart samhälle.

Men mycket talar för att skam- eller skuldbeläggandet av individer är ineffektivt eller till och med kan vara kontraproduktivt. I stället för att lägga skulden på individen bör vi lägga ansvaret på beslutsfattare som faktiskt kan reglera aktiviteter som skadar miljön eller som förvärrar spridningen av covid-19.

Skam- och skuldbeläggande är alltmer förekommande i dagens informationssamhälle. Såväl unga som vuxna använder sig av olika former av ”shaming” för att, till exempel, få andra att konsumera mer klimatsmart eller förhindra spridningen av viruset covid-19.

Shaming används dock inte alltid i ”goda syften” och kan ibland övergå i personangrepp och mobbning. Exempel på detta är när överviktiga män­niskor blir föremål för illvillig kritik (så kallad ”fat shaming” eller ”body shaming”) och när individers sexualvanor skambeläggs (så kallad ”slut shaming”). Ett aktuellt fenomen som fått internationell uppmärksamhet och blivit ett väletablerat begrepp är ”flygskam”, vars syfte är att få individer att minska sitt resande med flyg och välja tåg (för det omvända, se ”tågskryt”) eller andra miljövänligare transportmedel.

Världen blir sannolikt inte bättre om vi vill styra individers beteenden genom skam och skuld. När problemen är kollektiva så har beslutsfattare ett särskilt ansvar att komma med kollektiva lösningar. Då räcker det inte att tycka om hur individer bör handla.

Just nu är shaming aktuellt i samband med den globala spridningen av covid-19. Hashtaggen ”Covidiot” som refererar till någon som inte följer allmänna råd – som social distansering – kring spridningen av covid-19 trendar nu i sociala medier. Den allmänna uppfattningen verkar vara att skuld och skam kan vara effektiva sätt att få individer att avstå från aktiviteter som riskerar att öka spridningen, och därmed öka belastningen på den offentliga sjukvården, när myndighetsrekommendationer inte räcker till. Men kan skuld och skam reglera våra beteenden och lösa kollektiva problem?

Skulddrivna påverkansstrategier handlar om självreglering. Skuld är subjektivt och relaterar till individers egna värderingar och idéer kring vad som är gott och ont, bra och dåligt. I klimatförändringarnas tid ombeds individer att lösa kollektiva problem som miljöförstöring. Att skuldbelägga individer var ganska populärt inom miljörörelsen under 1970-talet. Idén var enkel: om efterfrågan förändras så kommer även utbudet att göra det. Skulddrivna konsumenter skulle styra utbudet genom sina plånböcker. Men när fokus är på efterfrågan, det vill säga oss konsumenter, så läggs per automatik mindre ansvar på andra samhälls­aktörer, som industrier och stater. På så sätt kan all världens problem kopplas till konsumentbeteenden och därmed blir våra skuldkänslor lösningen. Din och min förmåga att känna skuld och skam blir nyckeln till miljöreformer eller lösningen på andra kollektiva problem.

Mycket tyder på att skuld och skam inte är effektivt för att lösa kollektiva problem. Flygskam kan få en del män­niskor att välja bort flyget, men andra kan välja att flyga mer. Känslan av skuld eller skam kan få oss att handla på olika sätt. En del kan till och med välja att flyga mer trots ”skam i kroppen” eller att fortsätta flyga i samma utsträckning men donera en slant till miljöorganisationer och på så sätt avvärja skulden.

Ett tydligt exempel är internationella certifieringar som främjar hållbart fiske. Dessa certifieringar fungerar genom skuld som antas motivera oss att handla produkter som är skonsamma för miljön och djuren. Men faktum är att certifieringar av detta slag har haft en mycket begränsad effekt. Exempelvis har certifieringen Marine stewardship council (MSC) misslyckats med sin uppgift att hindra överfiske och många tunga miljöorganisationer har därmed vänt sig emot MSC.

En vidare risk kopplad till certifieringar och andra liknande initiativ är att individer kan bli passiva och slutar sätta press på industrier och beslutsfattare i tron att de gjort tillräckligt. Kollektiva problem som plast i haven, ökande utsläpp av växthusgaser och slavliknande förhållanden inom industrier i vissa länder kan inte lösas genom skuld – såtillvida vi inte alla kollektivt drabbas av en masskuld, vilket är mycket osannolikt. Om vi väljer att sluta köpa produkter med palmolja medan andra fortsätter att göra det så kommer Amazonas regnskogar att fortsätta skövlas för att göra plats åt palmoljepalmer.

Samma logik kan appliceras på spridningen av covid-19. Om du avstår från att åka till äldreboendet för att hälsa på din mamma för att minimera risken för spridningen av covid-19 så kanske andra väljer att göra det ändå. Och just i fallet med covid-19 kan det räcka med att en person inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att spridningen ska öka. En del kan också stoltsera med epiteten ”covidiot” och därmed blir shaming kontraproduktivt.

Ett konstruktivt alternativ är att lägga ansvaret på beslutsfattare eller aktörer som möjliggör individers oetiska handlande, som exempelvis förvärrandet av virusspridningen eller avskogningen. Om vi inte vill att individer ska besöka äldreboenden så kan vi lägga skulden och ansvaret på de samhällsaktörer som möjliggör det eller inte aktivt hindrar det. Regeringsföreträdare som tycker att folk inte ska resa till Gotland under sommaren bör vidta relevanta åtgärder, i form av regler. Beslutsfattare bör med andra ord komma med tydliga regler som förhindrar oss att till exempel åka till Gotland. Virusspridningen är trots allt ett kollektivt problem.

I en ideal värld skulle skam- eller skuldbeläggandet inte behövas. Men som bekant så lever vi inte i en sådan värld. Och världen blir sannolikt inte bättre om vi vill styra individers beteenden genom skam och skuld. När problemen är kollektiva så har beslutsfattare ett särskilt ansvar att komma med kollektiva lösningar. Då räcker det inte att tycka om hur individer bör handla.

Rekommendationer är effektiva bland de som lyder dessa men när det finns motstånd mot dessa så krävs andra angreppssätt.