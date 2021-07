DN Debatt Repliker. ”Skolbarnen ska vaccineras för sin egen skull, inte samhällets”

En debattartikel i DN lyfter en mycket viktig fråga, covidvaccineringen av unga under 18 år. Författarna föreslår att ”12–18-åringar släpps fram i kön för vaccinering så att så många som möjligt hinner bli fullvaccinerade för skolstarten” och att ”detta kommer gagna inte bara samhället (minskad smittspridning) utan också de unga själva”. Argumenten är att skolor med ovaccinerade skolbarn kommer bli bland de mest drivande miljöerna för spridning av den nya smittsamma deltavarianten i höst. Man hänvisar till två tidiga initiala utbrott av deltavarianten i skolmiljöer i Israel och att nuvarande ökningen i Storbritannien varit speciellt hög bland 5–9- och 10–14-åringar. Deltavarianten invaderar just nu större delen av Västeuropa liksom på många andra håll i världen. I flera europeiska länder har den fått den allmänna nedgången av covidfall att vända uppåt igen under de senaste veckorna. Sverige står just i början av denna möjliga utveckling.

Storbritannien är i dag ett mycket viktigt exempel på vad som kan vara ett framtida scenario. Där är deltavarianten sedan flera veckor totalt dominerande vilket har resulterat i en ny våg där antalet dagliga rapporterade covidfall har gått från cirka 2.000 till 30.000 de senaste två månaderna, före semestrar och sommarlov. Ökningen är som högst bland 10–30-åringar. Spridningen har skett trots relativt höga antal fullvaccinerade (högre än i Sverige). Detta bekräftas när man nyligen studerade hur många som har antikroppar i befolkningen då även de som haft infektionen ingår. Frekvensen immuna blev då 95 procent för 40+, 50 procent för 20-40-åringar och 20 procent för 0-20 år. Anmärkningsvärt är att trots dessa höga tal bland de vuxna representerar dessa fortfarande huvuddelen av de nya covidfallen: 20 procent för 40+ och 50 procent för 20–40-åringar jämfört med 30 procent för de under 20 år. Detta konfirmerar svårigheten att nå flockimmunitet mot deltaviruset som ju bedöms kräva över 90 procents immunitet i befolkningen. Tack vare deltavariantens höga smittsamhet når den ut till även sällsynta ovaccinerade och förmodligen blir även många vaccinerade infekterade. I Israel har en liten studie visat att hälften av de nya deltafallen skedde hos vaccinerade individer.

Sammantaget är således antalet fall i skolåldern inte fullt så dominerande som debattartikeln hävdar. Det är inte självklart att skolmiljön blir det smittdrivande och avgörande navet i en fjärde våg i höst. Vaccinering av 12–18-åringar, som i dag representerar cirka 15 procent av de ovaccinerade i Sverige, skulle säkert bidra till reducerad spridning av covid men är inte av avgörande betydelse och framför allt ska dessa inte prioriteras före andra grupper för att förebygga smittspridning. Att vaccinera skolbarn nu under sommarlovet före skolstart är dessutom inte helt lätt logistiskt.

Författarna lyfter dessutom att vaccination av skolbarnen gagnar dem själva. Detta är viktigare. Tyvärr hänvisar de dock till data avseende det förväntade värdet av vaccinering i deras tidigare debattartikel som fick massiv kritik avseende artikelns fakta och innehåll från en infektionsläkare och 33 barnläkare Min syn är att det är upp till våra barnläkare i Sverige att genast genomföra en grundlig analys av det medicinska värdet av covidvaccinering av barn i olika åldrar och att väga detta mot eventuella risker för kända och okända biverkningar. Det räcker inte med att europeiska EMA har godkänt vaccinet för användning. Eftersom det gäller friska barn måste det dessutom föreligga en hög marginal mellan nytta och risk. Då kan massvaccination rekommenderas vilket förhoppningsvis dessutom kommer gynna en trygg skolmiljö och optimal undervisning. Analysen måste mycket tydligt föreläggas alla föräldrar och unga i Sverige för att dessa ska kunna göra sina egna välinformerade bedömningar och val avseende vaccinering.

Vaccination mot covid-19 ska generellt rekommenderas och ges för den enskildes bästa, särskilt om det gäller ett barn. Den förväntade hälsonyttan i olika åldersgrupper ska avgöra prioritetsordningen för tillgång till vaccineringen, inte eventuell uppfattad samhällsnytta. Rekommendationer avseende barns covidvaccinering måste snarast utformas av barnläkare, gärna med expertis inom vaccinologi.

Detta måste ses som en prioritet inför höstens sannolika fjärde covidvåg med deltavarianten.