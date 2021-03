DN Debatt Repliker. ”SKR har en extrem inställning till digitalisering i skolan”

Lärarförbundet har på DN Debatt redogjort för lärarkårens egna erfarenheter av digital utbildning under pandemin. Kontentan av SKR:s replik är att det inte går att jämställa fjärrundervisning under normala former med pågående nödundervisning. Det har heller ingen gjort.

Saken är den att SKR driver på för att expandera distans- och fjärrlösningar i svensk skola. Nu med argumentet att undervisningen under pandemin bär på nya erfarenheter som talar för det. Andra, som Lärarförbundet, är mer försiktiga och ser stora kvalitetsmässiga faror.

Lärarförbundet har visat att lärarna själva upplever stora risker för digitala snedsprång. Det är bestickande att över hälften av lärarna i vår undersökning svarar att de tror att fjärr- och distansundervisning kommer att bli vanligare efter pandemin. Oron hos lärarkåren vittnar om att de möter dessa signaler hos sina arbetsgivare.

Samtidigt ger forskningen ett brett stöd för att den nära relationen mellan lärare och elev är av fundamental vikt för elevernas undervisning. Det finns också tungt forskningsstöd för att distansundervisning inte är lika effektivt som närundervisning.

Ändå har SKR har under flera år försökt förmå regeringen att godta allt mer fjärrundervisning. Helst med så fria tyglar för skolhuvudmännen som möjligt. Än så länge har regeringen hållit emot och landat i en förhållandevis balanserad linje. Från och med den 1 juli börjar ett nytt regelverk tillämpas som fortsätter sätta gränser för när och hur fjärrundervisning får bedrivas – givet att undantagstillstånd för pandemin inte råder.

Förhoppningsvis låter sig inte utbildningsministern lockas av SKR:s fagra tal om digitala språng i fortsättningen heller. Men i Dagens Samhälle den 12 maj 2020 skriver en ledande företrädare för SKR rentav ”Vi får hoppas att riksdagen ger våra medlemmar samma förtroende att lösa situationer för eleverna på bästa sätt efter corona som under corona”. Det är en extrem hållning som till fullo bekräftar lärarkårens farhågor.

SKR hävdar att det är felaktigt att tillskriva organisationen uppfattningen att mer digitala arbetssätt ska spara pengar. Senare års kontinuerliga sparkrav på skola och utbildning i många kommuner sätter dementin i visst perspektiv. SKR beskriver dessutom i sin ekonomirapport 2019 hur de ser på de rent kostnadsmässiga fördelarna med fjärrundervisning: ”En skolas lärare kan undervisa fler elever med samma grad av måluppfyllelse och med samma insats i timmar räknat”.

Problemet med kommunsektorns beslutsfattare är att de allt för ofta tror sig veta bäst – mycket bättre än de som dagligen arbetar med lärande och skolutveckling, nämligen lärarkåren. Men det är lärare och skolledare som är de verkliga experterna. Huvudmännen borde på allvar börja visa tillit till lärarna i arbetet med digitala arbetssätt. För tro mig, det är bara med lärarnas delaktighet och professionella kontroll som nya undervisningsmetoder framgångsrikt kommer att kunna utvecklas.