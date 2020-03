Coronainfektionen började i Kina och sveper nu över världen. I måndags hade närmare 650.000 fall rapporterats till WHO från 200 länder och territorier med över 30.000 dödsfall. De senaste veckorna har spridningen skett mest i Europa men nu drabbas också USA. Vi ser otäcka scener och dödssiffror från Italien där sjukvården dignar. Sjukvårdspersonal (51 läkare) har offrat sina liv för patienterna. I Frankrike hyllas vårdens hjältar av folket från balkongerna varje kväll klockan åtta. Det globala samhället lamslås. Detta scenario måste stoppas och förhindras!

I Sverige (30/3) har över 4.000 fall rapporterats, drygt 300 intensivvårdats och 146 avlidit. Enligt Folkhälsomyndighetens veckorapport från förra veckan var medelåldern för de intensivvårdade 63 år och medelåldern för de avlidna 83 år medan Sveriges medelålder är 41 år. Talande siffror, men också enstaka unga kommer att intensivvårdas och mycket enstaka unga riskerar att avlida.

Beslutsfattare som nu ska begränsa epidemins hälsoeffekter och samtidigt värna samhället och dess ekonomi behöver prognoser på både kort och lång sikt. Tyvärr har prognoser hittills bestått av ovederhäftiga skräckscenarier. En sådant kom från Fredrik Elgh, professor i virologi i Svenska Dagbladet för några veckor sedan där han skrev att ”om hälften av vår befolkning smittas och insjuknar i någon grad och vi räknar med 1 procent dödlighet hos de sjuka så blir utfallet 50.000 döda”. Vilket innebär också många unga. Beräkningen bygger på antal dödsfall i relation till rapporterade coronafall vilket ofta ligger kring 2 procent, i Sverige cirka 3 procent. När halva befolkningen blivit infekterad och immun, skapas sedan en flockimmunitet som medför att virus får svårt att spridas.

Om huvudfokus läggs på att skydda riskgrupper i stället för att helt begränsa epidemin kan vi i slutändan få både färre dödsfall och ett nöjdare samhälle.

Denna analys bygger dock på en fundamental missbedömning – att de flesta infekterade får symtom, diagnosticeras och rapporteras. Min bedömning är att minst tio gånger fler infekteras med lindriga eller inga symtom alls. Dessa varken upptäcks eller rapporteras. Då reduceras dödligheten per smittad och sedermera immun från 1 procent till 0,1 procent. Om dessutom de som tillhör så kallade riskgrupper skyddas mer mot smitta och exponeras mindre än den yngre befolkningen sjunker dödlighetskvoten ytterligare. Om vi lyckas reducerar just deras risk femfalt är vi nere på 0,02 procent dödlighet bland smittade. Då kommer de yngre att bygga upp flockimmunitet som får epidemin att avstanna innan alltför många äldre infekterats. Stockholmsregionen har förmodligen redan i dag uppnått en viss grad av flockimmunitet.

Vi ser att epidemin är explosiv när den tar fart som i Italien med en dubblering på bara 2–3 dagar. Detta tyder på hög smittsamhet och att även smittade som inte har symtom (feber och hosta) bidrar till smittspridningen trots att de bär på mindre virus, men de är många fler och har många sociala kontakter. De är yngre och rörligare, framför allt 10–50 år. Det är den gruppen som bygger upp flockimmuniteten.

Denna dubbla strategi med några synliga ”superspridare” och många osynliga mindre smittsamma använder flera begåvade mikrober för att optimera sin spridning. Det tidigare sarsviruset hade inte den förmågan (alla blev allvarligt sjuka och isolerades snabbt). Den spreds därför inte som nuvarande coronavirus. Min epidemibild stöds av resultat i en ny modellstudie (ännu ej publicerad) från Oxford. Enligt deras modell byggs en god flockimmunitet upp snabbt, med Sveriges åtgärdsmodell redan efter 2–3 månader.

Hur ser det ut i verkligheten? De två områden som infekterats mest är Hubei­provinsen i Kina och norra Italien. I Hubei har epidemin avstannat med cirka 3.000 dödsfall rapporterade. Med en befolkning på cirka 60 miljoner innebär det 500 fall per 10 miljoner invånare (Sveriges befolkning). Italien har hittills rapporterat 10.000 dödsfall, huvudsaklingen från norra Italien. Denna siffra kan tyvärr stiga markant, gissningsvis till det dubbla. Det skulle kunna innebära 20.000 i en befolkning på cirka 20 miljoner invånare, motsvarande 10.000 i Sverige. Sydkorea nämns ofta som mönsterland, kanske för att man varit mycket bättre för­beredd efter en plågsam sarsepidemi 2003 (också ett coronavirus) samt att landet har tillgång till avancerad övervakning av både människors och virus rörelser i samhället med massiv testning. Där har dödligheten gått upp från 3 (1/3) till 27 (28/3) per 10 miljoner invånare att jämföra med Sverige som gått från 0 till 110 på samma tid, det vill säga brantare.

Varför drabbades då norra Italien värre än Hubei? Epidemin exploderade särskilt i den äldre riskgruppen innan någon form av åtgärder hunnit starta. Hälsostatus kan spela in (exempelvis rökning), kulturellt betingade nära kontakter med yngre generationer men inte minst att epidemin tidigt invaderade institutioner som äldrevården. Det är just det vi vill förhindra i Sverige.

Hur ser då ett framtidsscenario ut för Sverige? Sverige kom in tidigt med åtgärder och riktar in smittskyddet framför allt mot riskgrupperna. Våra äldre är kanske friskare och vår sjukvård minst lika bra som i Italien. Redan i dag kan vi ana en mindre explosiv utveckling. En sådan avflackning av epidemikurvan är oerhört viktig för sjukvården framöver. Översätter man mina hypoteser ovan till antal i Sverige skulle vi få maximalt 1.000 dödsfall innan vi nått mer än 50 procent flockimmunitet. Det skulle innebära mindre än 1 procent av vår totala dödlighet under 2020, men med kanske 3 gånger så många (3.000) intensivvårdade. Häromdagen kom ett ”realistiskt worst case scenario” från Folkhälsomyndigheten på 5.000 intensivvårdade patienter under de kommande sex månaderna, vilket överensstämmer väl med min bild.

Sveriges coronastrategi är under hårt tryck utifrån, men även inifrån – den sägs ”offra” sjuka och döda för att rädda samhällsekonomin. Etiska filosofer uppfattar att vi väljer mellan fler dödsfall eller olyckligare befolkning. Det är en missuppfattning. Om huvudfokus läggs på att skydda riskgrupper i stället för att helt begränsa epidemin kan vi i slutändan få både färre dödsfall och ett nöjdare samhälle.

Problemet med ovederhäftiga prognoser är att de skapar panik och skräck hos människor och näringsliv. Det försvårar politikers beslut av balans mellan åtgärder för hälsan mot kostnader för samhället. Det omöjliggör hälso­ekonomiska bedömningar. De som framför ovederhäftiga scenarier missbrukar och underminerar förtroendet för ”expertisen” och göder oseriösa sociala medier.

Coronaepidemin i Sverige är allvarlig nog som den är. Dess bekämpning behöver kvalitetssäkrad analys i realtid för optimala prognoser. Viktigt är att:

• Regelbundet testa sjuka som mått på pågående smittspridning (när och var).

• Testa all personal (ett måste) för att värna sjukvården.

• Följ antal intensivvårdsfall och dödsfall för att mäta hälsoeffekter och sjukvårdsbelastning.

• Utför riktade studier med antikropptester i olika befolkningsgrupper för att mäta flockimmunitetens utveckling. Att testa brett i befolkningen för virus­närvaro för isolering samt smittspårning (WHO:s huvudstrategi) är inte kostnadseffektivt.

En väl genomförd löpande infektionsepidemiologisk kartläggning är avgörande för att kontinuerligt och flexibelt justera kostnadseffektiva smittskyddsåtgärder – en enda ”magic bullet” finns inte. Ett exempel skulle kunna vara att förbjuda de som är över 70 år och avråda de som är över 60 från att gå på restaurang men att hålla dem öppna för andra, särskilt om och när den initiala explosionen lugnar ned sig.

Rädda riskgrupperna, värna sjukvården och rädda samtidigt svenska samhället. Vi kan nå fram inom tre månader.