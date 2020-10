Det är väl känt att ett av den svenska sjukvårdens största problem är bristande tillgänglighet. Köerna till planerad vård har växt sedan 2012. Enligt väntetidsdatabasen hos Sveriges kommuner och regioner (SKR) stod cirka 93.000 personer i kö för operation/åtgärd i december 2012, varav cirka 11.000 (12 procent av antalet väntande) hade väntat mer 90 dagar. I december 2019 hade kön växt till cirka 124.000 personer, varav cirka 33.000 (27 procent av antalet väntande) hade väntat mer än 90 dagar. Sjukvården har fått allt svårare att tillgodose behoven av planerad vård.

Under våren 2020 har Sverige drabbats av coronapandemin som har orsakat mycket lidande och många dödsfall. Sjukvården har fått prioritera att ta hand om de akut sjuka i covid-19. Det har lett till att en stor del av planerade besök och operationer senarelagts.

Cirka 100.000 operationer beräknas ha ställts in under första halvåret och för första gången på tio år är det mer än hälften av de som väntar operation som har väntat längre än vårdgarantins 90 dagar. Till detta kommer att ett stort antal personer inte har sökt sjukvård (risk för att smittas) under pandemin för sina hälsoproblem. Den tidigare stora vårdskulden ökar ytterligare under 2020.

Danmark försökte få ned sina väntetider redan på 1990-talet, men det var först när regeringen 2002 införde en piska och inte bara morötter som det hände något.

Att inte få vård i rätt tid kan vara allvarligt. De långa väntetiderna i den offentliga vården orsakar mycket lidande. I väntan på vård förvärras ofta sjukdomarna och får allt större konsekvenser för patienterna. Sjuk­domar kan övergå till att bli kroniska och kräva omfattande och livslång behandling. Vårdbehovet och kostnaden för vården ökar ju längre tiden går. Längre sjukskrivningar och produktionsbortfall ökar samhällets kostnader ytterligare. I värsta fall kan för sena diagnoser och behandlingar leda till livshotande tillstånd och för tidig död. Patienter, närstående, sjukvården och samhället blir alla förlorare.

Regioner/landsting har varit skyldiga att leva upp till den nationella vårdgarantin, som har varit lag sedan 2010. I praktiken verkar de inte bry sig om detta och köerna till planerad vård är betydligt längre än de var när lagen infördes. Vårdgarantin skapar i stället många falska förhoppningar och frustration. Det är dags att skrota den nationella vårdgarantin, den har överlevt sig själv.

Är då vård i rätt tid en omöjlighet? Nej, inte alls. Det räcker med att åka över Öresund till Danmark, som har en helt annan tillgänglighet till planerad vård.

I Danmark har sedan 1990-talet tre reformer genomförts, fritt sjukhusval (1993), utvidgat fritt sjukhusval (2002) och snabb (hurtig) utredning (2013). I korthet innebär reformerna att patienterna kan välja sjukhus för utredning och behandling. I valet ingår offentliga sjukhus och privata sjukhus/kliniker som regionerna/staten har avtal med. Utredning och behandling ska ske inom 30+30 dagar. Vid cancer och vissa hjärtsjukdomar gäller kortare maximala väntetider. Om detta inte kan uppfyllas ska patientens hemmaregion hjälpa patienten att få vård på annat lämpligt sjukhus. Det utvidgade sjukhusvalet omfattar privata sjukhus i Danmark och utomlands som det finns avtal med. Patientens hemma­region får betala vården på det valda sjukhuset.

De tre reformerna, som har justerats efter hand, har medfört successivt kortare väntetider till bland de kortaste i Europa. En avgörande faktor kan vara att regionerna får betala för vården på andra sjukhus än sina egna.

De tre reformerna, som har justerats efter hand, har medfört successivt kortare väntetider till bland de kortaste i Europa. En avgörande faktor kan vara att regionerna får betala för vården på andra sjukhus än sina egna. Kjeld Møller Pedersen, professor i hälso­ekonomi, har deltagit i utvärdering av de danska reformerna och har sin uppfattning klar: ”Danmark försökte få ned sina väntetider redan på 1990-talet, men det var först när regeringen 2002 införde en piska och inte bara morötter som det hände något”. Det Kjeld Møller Pedersen avser är införandet av det utvidgade sjukhusvalet och att regionerna blev ålagda att betala för vård på andra sjukhus.

Regionerna fick genom reformen ekonomiska incitament att förbättra tillgängligheten, genom att öka den egna kapaciteten, anställa mer personal, öppna fler vårdplatser, arbeta effektivare etcetera. Alternativt kan patienterna välja att få vård på privata sjukhus. De tre reformerna följs upp fortlöpande av den nationella nivån och vid behov justeras de för att resultera i korta väntetider i den planerade vården.

Dessutom har främst cancervården i Danmark organiserats i ”pakkeforløb”. Metoden har medverkat till att systematisera vårdarbetet och därmed förbättra patientens väg genom vården. De svenska regionerna har efter dansk förebild infört infört standardiserade vårdförlopp för cancersjukdomar för flera år sedan. I Sverige har detta dock inte lett till några större förbättringar av väntetiderna till cancervården. En viktig skillnad mellan de svenska och danska systemen är att i det svenska systemet har regionerna inte något betalningsansvar för vård som de inte kan tillhandahålla i tid.

Det är uppenbart att de svenska regionerna med nuvarande förutsättningar inte klarar att tillhandahålla en god tillgänglighet. Skrota den nationella vårdgarantin, den har förlorat sin trovärdighet.

Att patienterna själva får välja var de vill få vård och att regioner/offentliga sjukhus skulle få betala för vård hos andra vårdgivare skulle förbättra patienternas situation väsentligt. Specialistsjukvården, både offentlig och privat, skulle bli mer angelägen om att patienterna skulle välja dem. Nya arbetssätt och metoder skulle utvecklas i snabbare takt för att erbjuda patienterna en bättre tillgänglighet. Ingen vårdgivare vill förlora pengar.

Det är uppenbart att de svenska regionerna med nuvarande förutsättningar inte klarar att tillhandahålla en god tillgänglighet. Skrota den nationella vårdgarantin, den har förlorat sin trovärdighet. Satsa i stället på den danska modellen som har visat sig fungera. Det behövs en tydlig nationell styrning om vi ska uppnå en god tillgänglighet i hela landet. För den planerade vården bör det danska systemet med snabb utredning och fritt sjukhusval införas fullt ut och tillämpas konsekvent. Då kan de flesta patienter få vård i rätt tid. Var finns den politiska viljan att genomföra en motsvarande reform i Sverige?