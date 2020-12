DN Debatt. ”Smittspridningen i samhället drev smittan på äldreboenden”

●För att äldreomsorgen ska stå bättre rustad för framtida pandemier har Vårdföretagarna låtit ett oberoende analysföretag göra en genomlysning av smittspridningen på landets äldre­boenden. Resultaten visar ett mycket tydligt samband mellan smittspridning i det omgivande samhället och på äldre­boendena, medan samband saknas för flera faktorer som i debatten lyfts som orsaker till att smittan drabbat äldreomsorgen – till exempel basala hygienrutiner och anställningsformer. Analysen är ett viktigt kunskapsunderlag när politik och myndigheter fattar beslut om äldreomsorgens utveckling, och för vår förmåga att hantera framtida pandemier.

Sambandet mellan smittspridning i samhället och smitta på äldreboenden bekräftas ytterligare om man också studerar offentlig statistik från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen för samtliga kommuner i riket. Kommuner som har haft hög smitta i samhället har haft en hög smitta på sina äldreboenden och kommuner som har haft låg smitta i samhället har haft låg smitta på sina äldreboenden.

Analysen stärker vad flera experter redan pekat på: att samhällsspridningen tycks vara den viktigaste förklaringen till att så många på äldreboenden drabbades av covid-19. Äldreomsorgen är en del av samhället – och det är svårt att förhindra att smittan tar sig in om den är etablerad i det kringliggande samhället. Det är med andra ord en riskfylld strategi att tillåta samhällsspridning om målsättningen är att skydda de sköraste äldre.

Analysen visar också att storleken på boendet samvarierar med att få in smittan på boendet. En naturlig förklaring till det är sannolikt att fler personer går ut och in på ett större äldreboende där det finns fler medarbetare, fler äldre och fler anhöriga. Äldreboendets storlek tycks dock inte ha någon betydelse för förmågan att hantera smittan när den väl kommit in.

Det finns också ett tydligt samband mellan smitta hos personalen och att smittan kommit in på ett äldreboende. När Vårdföretagarnas medlemsföretag redovisat de troliga orsakerna till hur smittan kommit in på boenden nämns bland annat spridning från med­arbetare utan symtom. Karolinska universitetssjukhuset har i en studie visat att 7 procent av nära 600 testade medarbetare i ett äldreomsorgsföretag hade en pågående covid 19-infektion, trots att de var symtomfria.

Minst lika viktigt som att studera de faktorer som har samband med smittan, är att studera de faktorer som inte uppvisar någon korrelation.

Under våren har andelen visstidsanställda på äldreboenden pekats ut som en orsak till smittspridningen. Det motsägs av vår analys. Det finns inte något statistiskt samband mellan andelen fast anställda och smitta. Inte heller hur många som smittats. Påståendet att andelen visstidsanställda har varit en orsak till smittspridningen på äldreboenden har baserats på andelen vikarier under pandemin. Det är ett logiskt felslut. Under pandemins värsta veckor, när personal var tvungna att stanna hemma vid minsta symtom, var vikarier i själva verket en förutsättning för att klara omvårdnaden. Detta bekräftas av Vårdföretagarnas medlemsföretag. På boenden med smitta hade man något svårare att hitta personal under de svåra vårveckorna. Boenden som inte har haft smitta har, liksom före pandemin, haft en god personaltillgång.

Analysen visar inte något samband mellan basala hygienrutiner och smittspridning, något som varit ett flitigt förekommande påstående i debatten. Detta resultat bekräftas också av offentlig statistik.

Om man ser till hur smittspridningen sett ut i kommunerna och jämför detta med kommunernas resultat i SKR:s mätning av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler ser man inget samband. Det finns kommuner som noterats ha en hög efterlevnad av basala hygienrutiner men där smittan på boendena varit mycket hög. Det finns också exempel där kommunen har en låg efterlevnad av basala hygienrutiner men där smittan varit låg.

God hygien är absolut nödvändigt att tillämpa för att förhindra smittspridning i äldreomsorgen och våra medlemsföretag vittnar om att de utbildningsinsatser som gjorts under året har varit omfattande. Men vår slutsats är att det sannolikt inte är bristande följsamhet till hygienrutiner som varit drivande för smittspridningen.

Ytterligare ett antal parametrar såsom utbildningsgrad och närvaro av sjuksköterskor och läkare har studerats utan att studien kunde påvisa något entydigt samband.

Smittspridningen till och inom äldreboenden är en komplex fråga. Vi hoppas att vår analys bidrar till att bygga kunskap. Men det är av största vikt att fortsätta analysera och studera vilka faktorer som bidrar till smittspridning i samhället generellt, och inom äldreomsorgen.

Här behövs studier som kan ge en bättre förståelse och därmed underlag för att bedöma vad som faktiskt leder till ökad eller minskad smittspridning. Sverige befinner sig just nu i en andra våg av pandemin, med en pressad sjukvård och ökande smitta inom äldreomsorgen. Effekterna av ett eventuellt vaccin ligger månader bort. Därför är analysen betydelsefull redan nu.

Diskussionen framåt bör i högre utsträckning baseras på fakta och data och mindre på spekulation och gissningar.