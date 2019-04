En bred majoritet av Sveriges riksdag har beslutat att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, exklusive flyget, ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010.

Färsk statistik från Trafikverket visar att utvecklingen just nu går åt fel håll. I stället för att minska med de cirka 8 procent per år som krävs för att nå målet ökade tvärtom utsläppen med 0,5 procent under 2018. Den uppenbara frågan är förstås om det över huvud taget är möjligt att nå klimatmålet till 2030, eller är det helt enkelt är för sent.

I min roll som nationell samordnare för Fossilfritt Sverige har jag haft dialog med flera nyckelaktörer. Den sammantagna bilden är att målet fortfarande är möjligt att uppnå, men det krävs en palett av politiska beslut inom kort för att de nödvändiga investeringarna i fossilfria lösningar ska kunna genomföras i tid. Utsläppen kommer inte att minska i en jämn takt, utan de största effekterna kommer efter 2025 även om många investeringar görs relativt omgående.

Bedömningen är att efter år 2023 kommer elbilar som går cirka 40 mil på en laddning inte bara vara billigare att äga utan också billigare än motsvarande bensin eller dieselbil redan vid inköp. Då kommer el­bilen sälja sig själv.

Glädjande nog börjar vår resa mot 70 procent lägre trafikutsläpp inte i dag. Även om utsläppen ökade under 2018 så har de totalt sett minskat med 18 procent jämfört med 2010. Det finns nu ett antal konkreta lösningar som är mogna för att introduceras. Tillsammans skulle de till och med kunna minska utsläppen med mer än 70 procent.

Strategin för att klarar trafikens klimatmål vilar på tre ben:

1 Bränslebytet. Inblandning av mer biodrivmedel i både bensin och diesel är den åtgärd som kan minska utsläppen snabbast. Drygt 90 procent av alla bilar på vägarna i dag är antingen bensin- eller dieselbilar, och med stor sannolikhet kommer hälften av alla bilar år 2030 fortfarande vara det.

Sverige har i dag en bränslebyteslag. Genom den kan man med politiska beslut styra hur mycket biodrivmedel som ska blandas in i all den bensin och diesel som säljs. I dag har utsläppen minskat med 18 procent från drivmedel med hjälp av inblandningen av framför allt biodiesel (HVO) och etanol samt den mängd höginblandade bränslen som till exempel biogas, HVO och etanol som också används. Det gör oss världsledande men räcker inte för att nå målet. Nu behövs ett nytt beslut som bestämmer hur snabbt andelen biodrivmedel i tankarna ska öka mellan 2020 och 2030.

Men räcker den svenska skogen och jordbruket för att producera nödvändiga hållbara drivmedel? Den inven­tering som Fossilfritt Sverige gjort visar att förutsättningarna är relativt goda. Till exempel planerar Preem för att producera 30 TWh biodrivmedel ihop med olika partners till år 2030 och ytterligare cirka 5 TWh kan produceras av bland annat SCA, St1 och Södra. Råvarorna är grenar och toppar från skogsbruket och sidoströmmar av skogsindustrins övriga produktion, som sågspån och svartlut från pappersbruken samt vegetabiliska oljor och slaktavfall. Tillsammans skulle dessa volymer räcka för att täcka behoven för den utsläppsminskning med 32 procent som vi bedömer kommer krävas från biodrivmedel till 2030.

2 Elektrifiering. Ska Sverige klara trafikens klimatmål måste allt fler mil köras på el. Och mycket tyder på att ketchupeffekten nu är här. Under 2019 kommer det finnas 100 nya elbilsmodeller att välja på, plus nya bränslecellsbilar som tankas med vätgas. I Norge är varannan ny bil elbil. Enligt Volvo ska de ha motsvarande försäljning år 2025, och enligt andras bedömningar kommer i princip alla nya bilar gå på el år 2030. En sådan snabb utveckling är nödvändig för att biodrivmedlen på sikt ska räcka till andra trafikslag, inte minst flyget.

Det nya bonus-malus-systemet som infördes 1 juli 2018 har redan börjat ge effekt. Andelen laddbara bilar har ökat och slog nytt rekord för en månad i mars med 14,4 procent av nybilsförsäljningen. Bedömningen är att efter år 2023 kommer elbilar som går cirka 40 mil på en laddning inte bara vara billigare att äga utan också billigare än motsvarande bensin eller dieselbil redan vid inköp. Då kommer elbilen sälja sig själv. Men omställningen kan inte vänta och för att få en ordentlig rivstart krävs nya politiska beslut. Vid en snabb utveckling av elbilsförsäljningen som skissats här kommer de att bidra med en utsläppsminskning med 15 procent.

3 Transporteffektivare samhälle. En snabbt ökad användning av biodrivmedel och el räcker inte för att nå trafikens klimatmål. Utsläpps­ökningar av ökad transportmängd har hittills varit liten tack vare energieffektivare fordon, och förväntas fortsätta vara det tack vare EU-krav på minskad energianvändning på både person- och lastbilar.

Nu behövs en aktiv politik som leder till effektivare transportarbete och minskat bilkörande i de större städerna – det är den viktigaste åtgärden också i ett globalt perspektiv. Prognoser visar på att potentialen för utsläppsminskningar till följd av detta ligger omkring 35 procent till 2045. Ett viktigt styrmedel för att få till stånd en sådan förändring tycks vara att införa stadsmiljöavtal enligt en modell som man infört i Norge. Där lovar staden begränsad transportvolym i utbyte mot statliga pengar för att investera i smartare mobilitetslösningar där cykel, attraktiv kollektivtrafik och bildelning är grundbultar.

Om alla dessa tre delar går i lås skulle Sveriges utsläpp från inrikes transporter kunna minska till och med mer än 70 procent till 2030. Fem viktiga beslut som behöver fattas i närtid för att det ska bli verklighet är:

• Besluta om en reduktionsplikt till cirka 50 procent minskning av växthusgaser till 2030, samt besluta om kurvans utseende för att ge långsiktighet i investeringsbesluten.

• Regeringen bör, på liknande sätt som man gjort med vindkraften, fastställa en planeringsram för andelen sålda laddbara bilar i Sverige, med förslagsvis 90 procent 2030. Då vågar både konsumenter och producenter investera.

• Ge Energimyndigheten ansvar att ta fram en strategi som garanterar att det finns laddstationer i hela Sverige, stöd som hjälper småhusägare, bostadsrättsföreningar och hyreshusbolag att kunna ladda hemma samt förstärka elnätet där så behövs.

• Inför den norska modellen av stadsmiljöavtal för att utveckla mobilitetslösningar och öka budgeten för detta med 1 miljard kronor i ett första steg.

• Inför ett mer träffsäkert reseavdrag som inte subventionerar biltrafiken runt de större städerna utan riktas mer till landsbygden.

Målet för transportsektorn är tufft och tiden är knapp, men med så många viktiga aktörer som står bakom det har vi goda förutsättningar att lyckas.